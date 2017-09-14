Додано: Суб 14 бер, 2026 15:34
ЛАД написав:
Тут некоторые приводят Кубу в пример неэффективности социализма.
Оно, может и так. Но мне было бы интересно посмотреть на результаты любой капстраны с населением 10 млн. чел., против которой близкий сосед США уже 60+ лет проводит явно враждебную политику. И если первые 30 лет это сглаживалось поддержкой СССР, то уже 35 лет этого нет. И, кстати, у них не настолько уж низкий уровень - ВВП(ППС) на душу - 12 300[9] долл. (в 2015).
Ізраїль. Тайвань. Сінгапур.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Суб 14 бер, 2026 15:37, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Профіль
Додано: Суб 14 бер, 2026 15:35
Hotab написав: prodigy написав: hxbbgaf написав:
А Зєля відправив наших людей вже в 3 країни. На захист Ізраїлю. А нас під удар!
так піди і заміни тих 9-10 дронщиків що виїхали на допомогу арабам
Нема коли. Займається визначенням черговості, хто має коли його захищати. З останніх перлів: «хто виїхав з країни років 15-20 тому, але до цього служили строкову і складали присягу, мають повернутись зараз і захищати абирвалга.»
А що не мають? А як же Конституція і присяга? Ти вважаєш, на це все вони мають наплювати? Але ж ти сам таврував їх ганьбою на гілці про заробітчанство. Чи хворі тільки мають воювати, а як фахові військові втекли (за них була мова), то не мають? Отака твоя логіка ти сам промовився, що воювати мають не цінні в твоєму розуміннні своїми словами, а ти що цінніший, що вони мають. І найжахливіше, що це логіка нашої влади хапати хворих в поліклініках, он в Харкові наркоманів нахапали на ЗПТ і відправили у Скелю, нездатних воювати на вірну смерть, доки ті, що вчились воювати і давали присягу, то заброньовані, то пенсіонери в 43, то "емігрували", то ще щось
hxbbgaf
Профіль
1
Додано: Суб 14 бер, 2026 15:38
Water написав:
Так то ж кацапи їми били, а не іранці. Китайсьми дронами вони теж б'ють.
А Зєля відправив наших людей вже в 3 країни. На захист Ізраїлю. А нас під удар!
Вас це кого, ви памперс змінили? Іран продає москалям не тільки дрони та технології, а й балістичні ракети, які вже давно б`ють по Україні.
Сподіваюсь продавать будуть менше.[/quote]
То нам ще оголосити війну всім, хто продає кацапам зброю чи її компоненти? Цього робити ніхто не поспішає, всі розуміють, що це крок до самогубства, але ось підставити наших людей під удар, аби допомогти Ізраїлю, тут перші
hxbbgaf
Профіль
Додано: Суб 14 бер, 2026 15:39
Xenon написав:
сво идёт по плану
почитал за последние пару дней кацапские ТГ каналы - там просто вой стоит о том что в москве последнее время начали массово отключать мобильный интернет, глушат ЖПС, и вот уже и ВайФай как общественный и так и домашний начал работать с перебоями; в регионах они пишут это уже как полгода у них (не работает интернет мобильный и ЖПС)
а также всё чаще звучать начинают вот такие заявления
ну чтож, они хотели очень в савецкий союз? ну вот он уже почти пришел )
Между тем в Госдуме РФ предлагают вернуть на улицы телефонные будки, чтобы дать гражданам возможность оставаться на связи даже в периоды отключений.
"Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет", - член комитета по промышленности и торговле Игоря Антропенко.
-------------
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уже используют стационарные телефоны.
Цікаво. Насправді бачив два кардинально протилежні пояснення цього феномену:
- готуються до мобілізації
- готують до перемиря і вичищають інфопростір, щоб ніхто не заважав розповідати, що всі цілі досягнуті.
Хоча цілком може бути, що розглядають обидва шляхи і не ще знають, по якому підуть.
sashaqbl
Профіль
Додано: Суб 14 бер, 2026 15:44
hxbbgaf написав: Water написав:
Так то ж кацапи їми били, а не іранці. Китайсьми дронами вони теж б'ють.
А Зєля відправив наших людей вже в 3 країни. На захист Ізраїлю. А нас під удар!
Вас це кого, ви памперс змінили? Іран продає москалям не тільки дрони та технології, а й балістичні ракети, які вже давно б`ють по Україні.
Сподіваюсь продавать будуть менше.
То нам ще оголосити війну всім, хто продає кацапам зброю чи її компоненти? Цього робити ніхто не поспішає, всі розуміють, що це крок до самогубства, але ось підставити наших людей під удар, аби допомогти Ізраїлю, тут перші
А Іран оголосив, з ваших слів це крок до самогубства.
Water
Профіль
Додано: Суб 14 бер, 2026 15:47
budivelnik написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
може бути? ) чи це люди статус яких не ясний?
Цифра 0,9 млн. демобилизованных, по-моему, выглядит несколько сомнительно.
Кстати, категория СЗЧ тут вообще отсутствует.
Ясно що з вибіркою 1 людина - визначити скільки демобілізувалось -трошки складнувато..
Тому в данному випадку використаний наступний варіант
1 Є 10 млн мобпридатних
2 Є 8 працівників мобпридатного віку, з яких 1 працівник демобілізований
Звідси висновок
10 млн /8 осіб*1 демобілізованого = 1,2 млн демобілізованих..
3 Після цього скорочуємо цей 1,2 млн на 0,3 млн СЗЧ і отримуємо 0,9 млн ОФІЦІЙНО демобілізованих.
ПС
за точність цього алгоритму (два ліктя по карті) я звичайно впиратись не буду, але інші данні (могили на Марсовому Полі Львів до загальної кількості загиблих_ дають ДУЖЕ високу точність , тому припустимо наступне
Якщо з кількістю загиблих моя інтуіція вивела правильний алгоритм, то й по кількості демобілізованих він також +/- правильний.
Maksym Tiutiunnykov
·
Стежити
1 дн.
·
⚠️Точка зламу вже позаду: чому теза «в усьому винні ухилянти» вже не рятує ситуацію
---
(розробка диванного ГШ та ШІ)
---
Поки тцк, частина військових, медійних і державних спікерів продовжує шукати головну причину кризи в “ухилянтах”, варто подивитися на сухі цифри.
🪖 Таблиця на початок 2026 року
— Уся чоловіча база 25–60 років — 11,1 млн (100% від бази).
Увесь базовий мобілізаційний масив.
— Уже залучені у війну — ~1,2 млн (~10,8%).
Ті, хто вже служить і вибув із цивільного ресурсу.
— Бронювання — ~1,3 млн (~11,7%).
Формально недоступні для прямої мобілізації.
— Утримуються в цивільному держконтурі — 164,7 тис. (~1,5%).
Цивільні держоргани, без сектору безпеки й оборони.
— Утримуються в поліцейському контурі — ~119 тис. (~1,1%).
Поліція як окремий великий вилучений масив.
— Випали з легального обліку / у розшуку — 1,0-2,0 млн (~18,0%).
Найближчий публічний аналог масиву “нелегалізованих”.
— Випали вже після потрапляння в систему (СЗЧ) — ~200 тис.+ (~1,8%).
Ті, хто вже пройшов через систему і вийшов із неї.
— Паперово доступний залишок — ~1,5–2,2 млн (~13,5–19,8%).
Ті, хто формально ще є в контурі й не виведений очевидними підставами.
— Реально досяжний залишок — ~1,0–1,6 млн (~9,0–14,4%).
Ті, кого система ще здатна не лише знайти, а й довести до частини без розпаду по дорозі.
---
Якщо навіть грубо взяти масив “нелегалізованих” та окремо реально досяжний залишок, стає видно, що система працює вже не з великим резервом, а з вузьким і проблемним людським контуром. Ці категорії частково перетинаються, тому йдеться не про точну суму, а про масштаб проблеми.
Про що це каже, про те що Точка зламу системи вже пройдена.
Це видно по тому, що держава дедалі більше утримує війну ціною проїдання людей, економіки, легальності та залишків суспільної довіри. Мобілізацію можна посилювати, людей можна дотиснути до ТЦК але не можна безкінечно дотискати до боєздатності. Якщо нові хвилі призову дають менше стійкості, ніж внутрішнього зносу, то система вже працює в режимі самоспалення.
📉Економіка. Формально влада ще може показувати слабке зростання, але сам НБУ пов’язує його з жорсткими обмеженнями через дефіцит праці(на ринку труда не вистачає 500 тис-1,2 млн), міграцію та наслідки війни, а для бізнесу ключова проблема вже не цифра ВВП, а нестача людей і падіння платоспроможності. Це не економіка розвитку, а економіка виснаження.
Питання тільки в тому, скільки ще режим зможе тримати відносну стійкість — за рахунок інерції, зовнішніх грошей, воєнної легітимності і дедалі більшого примусу. І коли накопичений внутрішній знос прорветься назовні як криза керованості та легітимності.
---
🧨 Якщо не буде зміни підходу до ефективності ЗСУ, зовнішнього залучення людей, ПВК чи інших компенсаторів нестачі особового складу, варіанти різкої втрати стійкості виглядають так:
Найжорсткіший сценарій — осінь 2026 року:як результат тиску літньої компанії на фронті , через збіг мобілізаційного виснаження, економічного стискання і першого серйозного протестного вибуху.
Базовий сценарій — зима 2026/27 року: момент, коли система ще формально стоїть, але вже починає гірше виконувати власні рішення і втрачати здатність купувати лояльність.
Інерційний сценарій — 2027 рік: якщо зовнішнє фінансування збережеться, а суспільство ще певний час терпітиме зростання примусу попри падіння ефективності. При цьому навіть у довгому сценарії йдеться не про оздоровлення, а лише про відстрочку.
---
🔻Грубо кажучи, тепер мова лише про одне: або система зміниться, або політична оболонка рано чи пізно перестане витримувати ціну, якою утримується ця війна.
flyman
Профіль
Додано: Суб 14 бер, 2026 15:49
Water написав: hxbbgaf написав: Water написав:
Так то ж кацапи їми били, а не іранці. Китайсьми дронами вони теж б'ють.
А Зєля відправив наших людей вже в 3 країни. На захист Ізраїлю. А нас під удар!
Вас це кого, ви памперс змінили? Іран продає москалям не тільки дрони та технології, а й балістичні ракети, які вже давно б`ють по Україні.
Сподіваюсь продавать будуть менше.
То нам ще оголосити війну всім, хто продає кацапам зброю чи її компоненти? Цього робити ніхто не поспішає, всі розуміють, що це крок до самогубства, але ось підставити наших людей під удар, аби допомогти Ізраїлю, тут перші
А Іран оголосив, з ваших слів це крок до самогубства.
В Ірані у влади фанатики. Але навіщо нам відправляти людей на боротьбу з ними, це явно не в наших інтересах, тим паче зараз.
hxbbgaf
Профіль
Додано: Суб 14 бер, 2026 15:55
hxbbgaf написав: Water написав: hxbbgaf написав:
Вас це кого, ви памперс змінили? Іран продає москалям не тільки дрони та технології, а й балістичні ракети, які вже давно б`ють по Україні.
Сподіваюсь продавать будуть менше.
То нам ще оголосити війну всім, хто продає кацапам зброю чи її компоненти? Цього робити ніхто не поспішає, всі розуміють, що це крок до самогубства, але ось підставити наших людей під удар, аби допомогти Ізраїлю, тут перші
А Іран оголосив, з ваших слів це крок до самогубства.
В Ірані у влади фанатики. Але навіщо нам відправляти людей на боротьбу з ними, це явно не в наших інтересах, тим паче зараз.
Одне уточнення, ми допомагаємо захищатись іншим, Іран допомагає москалям нападать. Тому їхнє якесь скиглення схоже на москальське, в принципі як і ваше.
Water
Профіль
Додано: Суб 14 бер, 2026 16:06
hxbbgaf написав:
В Ірані у влади фанатики. Але навіщо нам відправляти людей на боротьбу з ними, це явно не в наших інтересах, тим паче зараз.
зеля розказував що нам за це дадуть пво ракети. Тепер питання скільки відправили дронщиків і скільки за це отримали ракет. Ні ізраїль ні союзні ізраелю араби нам у війні з рф до цього не допомагали.
Banderlog
Профіль
Додано: Суб 14 бер, 2026 16:14
hxbbgaf
Але ж ти сам таврував їх ганьбою на гілці про заробітчанство
Пруфца ж як завжди нема?)) 😅
Моя позиція по виїхавшим незмінна: хто залишив країну (повністю) до 24.02.22 і обрав для життя іншу - моральної відповідальності ніякої не несе.
Хто втік вже після, коли країна стікає кровʼю - тут інше питання.
Щодо всякої юридичної (бо паспорт може бути все ще український у того хто виїхав навіть в 2005 умовному році) - то до юристів питання.
Але ж ти мрієш , щоб хто виїхав жити в 2005 році в Ізраїль, приїхав зараз абирвалга позахищати)))
Бо самому себе йому захищати страшно 😅
Hotab
