Все признаки — выбор нового лидера, тот факт, что население злится на США и Израиль и сплачивается вокруг защиты страны — говорят им о том, что они могут продержаться дольше.



С какой целью?

Они считают, что это должна быть последняя война . Либо они потерпят поражение, либо Соединенные Штаты и Израиль откажутся от идеи вторгаться в Иран и воевать каждые шесть месяцев или по своему желанию — от этой идеи «стричь газон».

........Я недавно был в Индии, и совершенно очевидно, что за пределами Соединенных Штатов и Запада [иранский режим] пользуется огромной поддержкой за противостояние Дональду Трампу и за свою непоколебимую позицию.

.......Эти события сильно настроят иранское общество против Соединенных Штатов и Израиля. Они убедят население в том, что США и Израиль не являются освободителями и стремятся уничтожить Иран. Речь идет не о режиме, а об Иране.

.......Вы создаете ополчения в Ливане, Ираке и Сирии, чтобы защищаться дальше от своих границ. Вы помогаете России в момент её нужды, потому что вам нужно российское вето в ООН. Вы пытаетесь спровоцировать арабские страны, чтобы повысить стоимость поддержки США.



Это часто приводило к обратным результатам. Это навлекло на них вражду арабского мира, и стратегия самообороны в Ливане и Сирии рухнула. Теперь это последняя битва — последний рубеж сопротивления. Либо сопротивление рухнет, либо ему удастся изменить правила игры — на это они и делают ставку.

.......Всё могло закончиться лучше. Даже революционные правительства развиваются.



Дело не только в том, что Трамп вышел из сделки, но и в том, что последовало за этим — санкции максимального давления — трансформировали Иран: сделали его более жестким, радикальным, укрепили его решимость в том, что США нельзя доверять и что они стремятся уничтожить Иран. К власти пришло более жесткое, прагматичное руководство.



В администрации президента Хасана Рухани подсчитали, что если бы соглашение действовало 10 лет, численность иранского среднего класса выросла бы на 35% — именно эта группа населения действительно нуждалась в переменах в Иране. Когда Трамп вышел на пост президента и оказал максимальное давление, 20% иранского среднего класса в течение первых двух лет оказались за чертой бедности. Более бедное общество под экономическим давлением становится более авторитарным и радикальным.

.......Сейчас императивы национальной безопасности указывают на то, что Иран будет двигаться к созданию ядерного оружия. .... Дальнейшие действия будут такими: либо программа будет полностью заброшена — что, на мой взгляд, маловероятно — либо она станет гораздо более военной и секретной.

.......Эта перспектива фактически объединяет иранский народ в защиту страны. Речь идёт не о крахе Исламской Республики, которого многие из них, возможно, приветствовали бы. Их действительно беспокоит цена, которую может заплатить сама страна.