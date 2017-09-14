|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 18 бер, 2026 06:56
ЛАД написав:
Но, в общем, не удивлён. Давно писал, что вопрос не в территориях. И понимал, что ограничиться только ЛБЗ, они могут только при жёсткой необходимости или под очень сильным давлением. Понятно, что цели у них другие. Поэтому писал о финском варианте.
Ты всё прекрасно понимал, но задвигал нереальный финский вариант ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13605
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 18 бер, 2026 07:25
killer_of_liars написав: serg1974 написав:Бетон
а какой у вас ущерб, если без фиксации травм? Не дали дойти до укрытия, бережно доставили до тцк и там отпустили ? Ведь так выходит
якщо ще й без відеофіксацій зовсім - то взагалі виглядає як наклеп та вигадка
але якщо є докази - ето другоє, строки давності по викраденню людини 10 років,
напевно тому Бетона і відпустили бо сильно засвітились,
а як відпустили - то і складу злочина немає, типу просто перевірили військово-облікові документи :mrgreen
:
Так, засвітились
Мені потрібний був такий привід. Самі напросились.
Попереду роки цікавих подій з гарною компенсацією
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6111
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
3
2
Додано: Сер 18 бер, 2026 08:51
Офіцер ЗСУ Сергій Місюра, «Капітан Прайс» заявив, що у прикордонників руки просяться скинути дрон на ухилянтів. Мова йшла про випадок, коли чоловіки намагалися переплисти Дністер на матраці, щоб потрапити до Молдови.
На його думку, по одному Мавіку на чоловіка і питання вирішено.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 3045
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 18 бер, 2026 09:29
тілька вчора тут писали про "помри сьогодні а я завтра"
активно обговорюють слова Арахамії з внутрішнього чату «Слуг народу» про те, що переговорний трек зривається і попереду довга війна — мовляв, потрібен новий договір.
Я про це говорю постійно. Я ніколи не оперую інсайдерською інформацією — лише логічними міркуваннями.
Я вже неодноразово пояснював, що Україна не погодиться віддати агресору території, а агресор не погодиться відмовитися від цієї вимоги.
Для України гарантією безпеки є війська НАТО, для Росії — зміна політичного режиму в Україні на нейтральний або проросійський. Ці лінії не перетинаються.
Шалена бусифікація — це маркер того, що відбувається, який говорить про те, що зверху спущені чіткі вказівки щодо необхідності форсованої мобілізації.
У цій логіці на нас чекає ще більше закручування гайок і посилення силового апарату.
Зниження західної допомоги, інфляція, зростання цін і мобілізація призведуть до того, що система стане ще жорсткішою.
Недалекий той час, коли замість виловлювання людей на вулицях за ними приходитимуть додому і стукатимуть у кожні двері — як у 1930-ті роки, коли люди засинали одягненими.
Наша країна житиме за старим табірним принципом: «помри ти сьогодні, а я завтра».
Депутати голосуватимуть за все, аби тільки їх не відвели «потренуватися» в спортзал або на фронт.
Тільки от наші еліти під новим договором вважають : більше красти, більше поліції та прикордонників, більше пропаганди і більше терору проти цього "бракованого" народу
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 3045
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 18 бер, 2026 09:43
Мобілізація буде завжди, поки йде велика війна. І перекласти все на рекрутинг неможливо. Поки цивільним розказують, що в армії обов’язково вмреш, і люди питають: «Чого я маю йти, а не сусід?» – мобілізація потрібна. Ніякими контрактами чи іноземцями ви її не заміните, – заступник голови 199-го навчального центру ДШВ Кобилянський.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5784
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 18 бер, 2026 10:23
Xenon написав:
По сути он абсолютно прав.
Ни одна страна в мире не обходилась без мобилизации во время большой войны.
А то, о чём написал Барабашов, - уголовное преступление, которое требует хорошей работы правоохранительных органов и строгого наказания. Как минимум, штрафбат с конфискацией.
P.s. Посты Барабашова удалили. Чтобы было понятно, он писал о том, что надо проверить, сколько денег "заработал" этот Кобыляский и сколько и где вилл он построил за время войны.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 18 бер, 2026 11:12, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 39168
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 18 бер, 2026 10:33
Letusrock написав:
Где-то с год назад набирали дронщиков к пограничникам.
Сколько это стоило...
При этом просто денег было недостаточно, надо было ещё иметь "волосаьую руку".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 39168
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 18 бер, 2026 10:56
Xenon написав:
На 5й рік війни вже росказні не діють. Правда вилазить як її не секреть. Це якби звязку між фронтом і тилом не було можно було б і далі казки розказувати. А так і мобілізовані знають як тил живе і з фронту в тил все доходить, навіть зі штурмових батальйонів, де телефони забирають.
І питання давно виникло, чому хтось 5 рік на фронті без вихідних а сусід дома в жінки під спідницею. А иі хто вдома бачить що ми в безвихідному положенні і сюди не спішить. Для справедливості треба сказати що більшість з нас теж б не пішла якби знала що це довічне.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4950
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 18 бер, 2026 11:05
Letusrock написав:
Я не знаю, кто это писал.
И не знаю, какой новый договор нужен.Любой
общественный договор предусматривает защиту страны от внешней агрессии.
А элита...
У нас нет настоящей элиты. Её не было в 1991 и не появилась за 35 лет независимости. Есть несколько процентов, которые считают себя
"элитой".
Печально, но факт.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 39168
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 18 бер, 2026 11:18
Banderlog написав:
Вас кинула влада України(Зе і Ко). В перші місяці війни ви спасли не тільки Україну але і владу України. А після того як вони оговтались то побачили що ситуація зашибісь - керувати можна, красти можна, гроші дають, мобресурсу на вулицях вдосталь - все, можна керувати вічно. Ось вони і керують вічно, прикриваючись "захистом інтересів України".
А те що гинуть люди - ну це путін винуватий.
А те що України перетворюється на Сирію/Сомалі - їм це фіолетово, покерують і звалять за кордон коли прийде час.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7515
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|241391
|
|
|1493
|446071
|
|
|6076
|1173397
|
|