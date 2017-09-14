активно обговорюють слова Арахамії з внутрішнього чату «Слуг народу» про те, що переговорний трек зривається і попереду довга війна — мовляв, потрібен новий договір .

Я про це говорю постійно. Я ніколи не оперую інсайдерською інформацією — лише логічними міркуваннями.

Я вже неодноразово пояснював, що Україна не погодиться віддати агресору території, а агресор не погодиться відмовитися від цієї вимоги.

Для України гарантією безпеки є війська НАТО, для Росії — зміна політичного режиму в Україні на нейтральний або проросійський. Ці лінії не перетинаються.

Шалена бусифікація — це маркер того, що відбувається, який говорить про те, що зверху спущені чіткі вказівки щодо необхідності форсованої мобілізації.

У цій логіці на нас чекає ще більше закручування гайок і посилення силового апарату.

Зниження західної допомоги, інфляція, зростання цін і мобілізація призведуть до того, що система стане ще жорсткішою.

Недалекий той час, коли замість виловлювання людей на вулицях за ними приходитимуть додому і стукатимуть у кожні двері — як у 1930-ті роки, коли люди засинали одягненими.

Наша країна житиме за старим табірним принципом: «помри ти сьогодні, а я завтра».

Депутати голосуватимуть за все, аби тільки їх не відвели «потренуватися» в спортзал або на фронт.