Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 09:21

  Faceless написав:
moveton написав:Не, в стране, где существует закон, требующий от всех мужчин брать в церковь по воскресеньям винтовку, я никакому закону не удивлюсь. Но думаю, что формулировка у него всё таки более строгая.

Це в якому штаті?

Говорят, что Массачусетс.
moveton
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 11:06

Re: Штучний інтелект проти раку: ІТ-підприємець створив вакц

Спільні зусилля штучного інтелекту та науковців призвели до створення унікальної експериментальної вакцини проти раку для восьмирічної собаки на прізвисько Розі. Власник тварини, сіднейський підприємець та IT-вець Пол Конінгем, використав інструменти штучного інтелекту для розшифрування генетичного коду пухлини, коли традиційні методи лікування виявилися неефективними...
Можливо комусь буде цікаво: https://bukvy.org/shtuchnyj-intelekt-pr ... yi-sobaky/
homenko318
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 13:04

  Ірина_ написав:100 найкращих споживчих програм на базі штучного інтелекту

Top 100 Gen AI Consumer Apps: March 2026

Зображення

Шановні форумчани!

Зізнавайтеся, скільки застосунків із цього списку Top-100 вже оселилися у Вашому смартфоні чи закладках браузера? Чим користуєтеся найчастіше?
Хто Ваш фаворит у щоденній рутині й за які "фішки" Ви його обрали?



GPT вистачає для побутового використання з головою, колись gemini ще попробував, але принципової різниці не бачу
Костя96
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 09:20

У майбутньому за ШІ платитимуть як за воду чи електрику

Глава OpenAI Сем Альтман заявив, що в майбутньому штучний інтелект працюватиме як комунальна послуга — користувачі платитимуть за фактичне використання, подібно до електрики чи води. Оплата залежатиме від обсягу обчислень (так званих «токенів»), які використовує ШІ.

Ключовим фактором стане доступ до обчислювальних потужностей — саме вони визначатимуть ціну і доступність. Якщо їх не вистачатиме, ШІ може подорожчати або стати доступним лише для заможних, а уряди можуть втручатися у розподіл ресурсів.

Водночас розвиток ШІ потребує величезної інфраструктури: дата-центри споживають багато електроенергії. У підсумку ШІ може стати окремою інфраструктурною послугою — і з’явиться як ще один регулярний платіж для користувачів.
Kate2802
 
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 09:52

з абонкою?

  Kate2802 написав:Глава OpenAI Сем Альтман заявив, що в майбутньому штучний інтелект працюватиме як комунальна послуга — користувачі платитимуть за фактичне використання, подібно до електрики чи води. Оплата залежатиме від обсягу обчислень (так званих «токенів»), які використовує ШІ.

Ключовим фактором стане доступ до обчислювальних потужностей — саме вони визначатимуть ціну і доступність. Якщо їх не вистачатиме, ШІ може подорожчати або стати доступним лише для заможних, а уряди можуть втручатися у розподіл ресурсів.

Водночас розвиток ШІ потребує величезної інфраструктури: дата-центри споживають багато електроенергії. У підсумку ШІ може стати окремою інфраструктурною послугою — і з’явиться як ще один регулярний платіж для користувачів.

Абонка теж буде (на ШІ лічильнику +0, але ж "за підключення" Пушкін заплате)?
Місяць буде "сонячний" чи "місячний" як в мобоператорів?
flyman
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 10:08

flyman

Місяць буде "сонячний" чи "місячний" як в мобоператорів?


«10 гривень на рік поповнити щоб номер продовжити»
Hotab
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 12:55

Re: Як ШІ змінює світ

  flyman написав:Абонка теж буде (на ШІ лічильнику +0, але ж "за підключення" Пушкін заплате)?

Почему "будет"-то? Она и сейчас есть Очень много людей на платных подписках с абонкой уже сидят. Так что я не очень понимаю что именно хотел сказать Альтман.
moveton
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 19:27


Світ фінансів змінюється швидше, ніж будь-коли. Чи готові українські банки до повної цифровізації та вступу до єдиної європейської платіжної системи SEPA? Сергій Наумов, Президент Національної асоціації банків України розповів про найгостріші питання банківського сектору 2026 року. Ви дізнаєтесь, чому відмова від ШІ сьогодні — це прямий шлях до втрати роботи, та які критерії стабільності банку стають вирішальними для клієнтів зараз.

0:25 — Пріоритети Національної асоціації банків України
0:47 — Приєднання до SEPA: навіщо це Україні та що дасть клієнтам.
2:42 — Фінансовий інжиніринг: як шахраї використовують "людський фактор".
4:15 — Штучний інтелект проти підозрілих транзакцій.
3:42 — Чи замінить ШІ банкірів? Порада тим, хто боїться втратити роботу.
4:04 — На що звертають увагу клієнти при виборі банку у 2026 році.
6:45 — Репутація vs Технології: що переможе?
7:19 — Підсумки: стратегія розвитку банківської системи.

Ірина_
