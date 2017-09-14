На коммунальные услуги и еду уходит более 70% расходов украинцев.
На расходы первой необходимости украинцы тратят 84% своего бюджета, это в 1,9 раза больше среднего мирового показателя (38%). Данная ситуация не устраивает украинцев, которые считают приемлемым тратить на базовые потребности не более 46% бюджета. Об этом говорится в исследовании Deloitte относительно потребительских настроений украинцев в 2025 году, пишет LIGA.net.
Прикольная информация. Точнее - просто дичь. Понятно, что во время войны на такой вопрос на всякий случай отвечают "поддерживаю" те, кто посмелее и просто кидают трубку и ничего не отвечают те, кто менее смелый. И только тот малый процент, который получают выгоду от войны без риска для жизни - искренне хотят чтобы ничего не менялось. Вы еще в рашке опрос проведите "поддерживаете ли Вы СВО?", где за ответ "нет" сразу тюрьма. Я думаю, если сейчас организовать выборы и дать возможность проголосовать всем, в том числе военнослужащим и ухилянтам (то есть создать ситуацию, когда на пару дней никто не стреляет и не бомбит для военных, а людоловы исчезли на пару дней для ухилянтов),то Зеленский с треском проиграет выборы абсолютно любому кандидату. Даже о котором вчера еще никто не слышал. Даже условному Коле, сантехнику из ЖЭКа, если тот решит баллотироваться.
ЛАД написав:........... Предложите другой показатель.
Я його вже сто разів показував 1 Час, витрачений на виробництво того чи іншого продукту який споживається... 2 Якщо перестати гнатись за тим що цікаво 1% (політики/науковці) і зосередитись на тому що цікаво 99% (мінімум витрат часу на роботу, максимум наявного часу на дозвілля) - тоді стає зрозумілим кінцівка анекдоту ..... але ми і так лежимо і їмо банани.... Саме ОЦЕ і є найважливішим для як мінімум 70% населення усіх країн.... А те що цікаво 1% - це швидкість прогресу.... От тільки нюанс Якщо прогрес додає 2 роки життя на протязі покоління... але забирає 10 років життя у вигляді додаткової праці - то чи цікавий цей прогрес для тих в кого він ЗАБИРАЄ ?
Хороший показатель, не спорю. Вот только по какому продукту будем оценивать? Или по всем? Тогда как получить такой интегральный показатель? И как сравнивать, если, например, автомобили, самолёты, Патриоты, Томагавки и многое другое мы (или другая страна) не производим? Или, к примеру, мы производим Таврию, а Германия Мерседес?
_hunter написав:И как по заказу - исследование подъехало:
Фінгя це. В індії - 60%. Ви Індію хоч раз бачили "по телевізору". Точно живуть краще ніж ми.
Не знаю, насколько точны результаты опроса, но, думаю, вы очень сильно ошибаетесь.
В тому то і прикол 1 Ми КУПУЄМО все , а не тільки те що виробляємо , тому час є 2 З іншого боку приклад як стискають обєм інформації відео - визначають точку, яку людина не в стані побачити і її не відображають.. Так само і з виробництвом товарів Якщо ми НЕ ВМІЄМО виготовити Мерседес - то це продукт , якість якого ми не в стані повністю оцінити , а тому їздимо на тому що можемо виготовити/зрозуміти... Толку з того що Мерседес проїде кілометр якісніше..... якщо ця якість для нас захмарна. Тому їздимо на Тавріях 3 Простий приклад Є інструменти - дрельки/болгарки і так далі.. Я купував здуру спочатку хороші..... Потім для експерименту купив китайські.... Що перші що другі прослужили в руках моїх працівників цикл виробництва будинку.. Так хороші - менша вібрація, менше змучуєшся... але одразу МЕНШЕ отримуєш працюючи з ними бо сума інструмен+робота - фіксована НАШИМ ринком. А от відношення до інструменту... у наших найманих це треш.....
От і виходило Купуєш відносно поганий , це бє по рукам працівника, але ти це бє - компенсуєш підвищеною зарплатою... - як не дивно але цей алгоритм нашими працівниками приймається краще...
ПС В Німеччині в таксі два авто Пріус-економічний їздять турки(німці в першому/другому поколінні) Мереседес - в три рази дорожчий пріуса, в 1,5 рази менш економічний, в рази зручніший престижніший - їздять корінні німці, на запитання чому не економлять -відповідь проста я в цій машині провожу пів життя, тому не буду на своєму житті економити
Damien написав:Я думаю, если сейчас организовать выборы и дать возможность проголосовать всем, в том числе военнослужащим и ухилянтам (то есть создать ситуацию, когда на пару дней никто не стреляет и не бомбит для военных, а людоловы исчезли на пару дней для ухилянтов),то Зеленский с треском проиграет выборы абсолютно любому кандидату. Даже о котором вчера еще никто не слышал. Даже условному Коле, сантехнику из ЖЭКа, если тот решит баллотироваться.
Та ладно, ви напевно далекі від простого народу. Якщо буде хоча б тиждень агітації і обговорення кандидатів(тобто чесні вибори) то Зеленський з тріском програє будь-кому. Саме тому ніяких виборів не буде(до закінчення війни), навіть не надійтесь.
ЛАД написав:Хороший показатель, не спорю. Вот только по какому продукту будем оценивать? Или по всем? Тогда как получить такой интегральный показатель? И как сравнивать, если, например, автомобили, самолёты, Патриоты, Томагавки и многое другое мы (или другая страна) не производим? Или, к примеру, мы производим Таврию, а Германия Мерседес?
А это на удивление хороший критерий для сравнения - если фильм - даже не смотрят: какая, нафиг, разница - что там с точками было?.. Если _из_ одной страны народ массово выезжает 30 последних лет, а в другую - совсем наоборот - нет ли тут какой-то связи с уровнем/качеством/лучшестью (называйте как угодно) жизни?
andrijk777 написав:Прийшла така шальна мисля: А що якщо США(Трамп) спеціально це все організували в Ірані щоб нафта подорожчала? Як мінімум я бачу 2 великих плюси: 1.Удар по Китаю(головному ворогу). 2.США є найбільшим виробником нафти і навіть експортує її. Їм економічно вигідна дорога нафта.
