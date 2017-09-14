flyman написав: на момент розвалу СРСР 80тис. на книжці не мав хіба що криворукий лінивий інвалід пияк, що пропив всі цінності до яких міг дотягнутись

І понял я, сказав Вася, що в моря ходити не обов'язково

тобі скільки було у 1992му-4-5 років? то що верзеш, бідолашний?80 тисяч у 1987році це великі гроші(в мене у 87му оклад був 132р, у 88му -212р, у 1991 (після путча гкчп)вже 420р-а купити можна було ті самі товариу 1991р в жовні я купив мебель на всі свої 16к(накапала ЗП за 3 роки),гроші в ощадкасі не дали(дали акредитив, першій і останній раз тримав в руках),магазин прийняв я гроші. реально те, що я купив у 1991- у 1987р можна було купити за 3500-4000 руб (ліжко і шафу)якщо людина збирала 80к все життя, то це дійсно велика втрата, а якщо це гроші за 91-92рік, то інша справаперекупи в 1990 вже мали доступ до суден (раніше) і вхід мали члени екіпажу або родичі. а тут тільки митниця закінчила і вони вже на борту-скупали все (мали такі баули рублів), давали на 20% нижче ціни (з цього і жили)як сказав мені у 1995 товариш старпом, маючи паспорт моряка він мав доступ до суден, і у 1992р скупив весь товар, продав і купив на Слободке двушку (район г-но), но своя квартира в 27 років.після 2 рейсів старпомом, він зав'язав з морем, працював зам директора одної експедиторської контори (експедирував в портах грузи, і мав свої 5-7к )