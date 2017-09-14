не хотілось би вас розчаровувати але є підозра що в сучасному західному світі 95-97% людей підпадають під ваш термін "жалюгідні ухилянти". Щоб це кардинально змінити доведеться ввести в Україні шаріат, зробити максимально бідними, для всіх зачинити кордон, забовязати флер народжувати по 10 дітей і промивати мозок пропагандою. Тоді років через 60-80, ухилянтів буде лише 30%
flyman написав:Тільки є один ньаюнс, умовний Трамп за припинення війни ("у вас нема карт") і за збереження українців і України, а умовний Байден за війну ("до кінця") до останнього українця. Але Байден няшка, а Трамп фуфу
А Росія готова до миру? То, що Трамп розказує про мир - не означає, що Росія готова підписувати мир. І змусити х... можна тільки зупинивши його. Про це говорять військові і розвідка. Політики говорять те, що їм зручно. Ухилянти теж говорять те, що їм зручно. Я не прихильник Зеленського, але розказувати що Зеленський не хоче завершення війни - це тупо. Погоджуюся, він ймовірно просрав шанс на завершення війни взимку 22-23го років. Тоді можливо можна було підписати більш менш адекватний мир, хоча це далеко не факт. А все інше - лайно у ваших головах. Підписати мир вдасться коли РОА втратить будь які можливості для наступу, не раніше. А ухилянти говорять про інше, бо так красіво, якщо Зеленський не хоче миру, щоб лишатися при владі - тоді вони борці з диктатурою, а не жалюгідні ухилянти.
На каких-то условиях, возможно, готова. На каких, мы не знаем. Для того, чтобы зупинити х..., нам все эти годы должны были давать значительно больше оружия и значительно быстрее. Байден и остальные этого не делали. И делать не будут. Я выкладывал ссылки на расходы США на иранскую войну. Иран всё же послабее РФ. Известны их расходы на Афган. Нам столько не выделяют. Поэтому, к сожалению, вариант на силовое завершение войны сегодня не просматривается. Разговоры о том, что у РФ не сегодня-завтра закончатся ракеты, оружие, люди, деньги на ведение войны, пока что выглядят, скажем мягко, слабообоснованными. Печально, но факт.
Що значить буде рости? Левова частка потужностей ШІ використовується для малювання красівих відосіків. Наскільки ця фігня добре монетизується - хз. Якщо її не вдасться добре монетизувати - то ймовірно зменшиться потреба в датацентрах.
Подразделения украинских Сил обороны начали настоящую охоту за российскими системами противовоздушной обороны. Количество уничтоженных в этом году зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и радиолокационных станций (РЛС) уже превышает прошлогодние показатели. Как и зачем ВСУ пробивают себе «дыру» в воздушном пространстве РФ и на оккупированных территориях? .......«Противник не просто так выбивает ПВО и работает британскими/американскими ракетами по нашему приграничью. Киев лишь является первым тараном против нашего военного потенциала, который ВСУ стараются сточить перед чем-то большим», — говорится в посте канала.
Еще один крупный провоенный телеграм-канал «Военный осведомитель» (616 тыс. подписчиков) прогнозирует, что российская противовоздушная оборона в Крыму может коллапсировать уже в течение текущего года.
«Есть ощущение, что если ничего не придумать для противодействия массовым украинским дронам на „Старлинке“, то за год как минимум в Крыму система ПВО либо просто выйдет из строя, либо начнет вытягивать на себя все больше ЗРК и РЛС из других регионов, обнажая уже их», — говорится в сообщении. .......Очевидный замысел украинского командования — пробить «коридор» в российском радиолокационном поле, по которому дальнобойные ракеты и беспилотники ВСУ смогут летать вглубь территории РФ. ..........полностью «ослепить» Россию на данный момент невозможно, поскольку она получает разведывательную информацию из космоса, в частности — с китайских и иранских спутников, которые пролетают над Украиной.
Тем не менее Силы обороны уже продвинулись достаточно далеко в реализации этого амбициозного плана.
А Росія готова до миру? То, що Трамп розказує про мир - не означає, що Росія готова підписувати мир. І змусити х... можна тільки зупинивши його. Про це говорять військові і розвідка. Політики говорять те, що їм зручно. Ухилянти теж говорять те, що їм зручно. Я не прихильник Зеленського, але розказувати що Зеленський не хоче завершення війни - це тупо.
Те що Путін не хоче миру, не суперечить тому що миру не хоче Зеленський. Раніше мова йшла про переговори з рф з позиції сили, через покращення українських позицій на полі бою та тилу. План не зіграв. Ми швидше виснажуємось ніж росія. Якщо рік тому тут розмови про рпв по лінії фронту сприймались як зрада то сьогодні вже зеля так говорить. На осінь перспективи України будуть ще гіршими. Я вже не говорю, що плану відновлення України після війни нема.
sashaqbl написав:Цікаво, якщо ШІ/крипта надули бульбашку, яка таки лопне, і буде падіння споживання - як тоді буде з тими заводами...
Ви вже 2 раз пишете що ШІ лопне. Я вам "як експерт" можу сказати що точно ні. ШІ точно не лопне і навіть більше - ШІ буде ще більше розвиватись і рости. Про крипту не знаю.
Вы не помните "пузырь доткомов", надутый в конце 90-х? В начале 00-х он громко лопнул, очень многие разорились. Интернет, конечно, продолжил развитие, но новый рост начался ужн в 10-х годах. Нет большой уверенности в том, что нечто аналогичное не произойдёт с ИИ. Сегодняшние ожидания, похоже, несколько завышены.
Готова. На умовах поступок України.
Зеленський звичайно хоче завершення війни, але хоче щоб Україна перемогла, або як мінімум щоб це виглядало як перемога. А це вже нереально.
А я не погоджуюсь. Взимку 22-23 заключити мир було морально нереально. Навіть я(та і усі) були в піднесенні і не думали про ніякий мир. Холодний душ(у мене) стався після контрнаступу(літо 23). Я зрозумів - тепер потрібен мир. Зеленський втратив шанс на початку 2025 - ось тоді був шанс. Якщо не миру то як мінімум можна було перетягнути Трампа на свою сторону. Треба було грати в одній команді з Трампом а не в різних. Та й зараз ще шанс є, але умови все гірші і гірші.
"Підписати мир вдасться коли РОА втратить будь які можливості для наступу, не раніше." - це ключова ваша помилка. Такого не буде ніколи. У вас є надія на чудо-хепіенд. Але чудо-хепіенду вже не буде.
Проблема в тому, що Росія не буде підписувати мир ні на яких умовах. Хіба дуже вже хороших. х... просто не зацікавлений в мирі. Всі ці переговори - це проста гра на публіку. І пох що там хоче Зеленський.