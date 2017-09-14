RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17144171451714617147
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:04

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Цікаво, якщо ШІ/крипта надули бульбашку, яка таки лопне, і буде падіння споживання - як тоді буде з тими заводами...

Ви вже 2 раз пишете що ШІ лопне. Я вам "як експерт" можу сказати що точно ні. ШІ точно не лопне і навіть більше - ШІ буде ще більше розвиватись і рости.
Про крипту не знаю.
Вы не помните "пузырь доткомов", надутый в конце 90-х?
В начале 00-х он громко лопнул, очень многие разорились.
Интернет, конечно, продолжил развитие, но новый рост начался ужн в 10-х годах.
Нет большой уверенности в том, что нечто аналогичное не произойдёт с ИИ. Сегодняшние ожидания, похоже, несколько завышены.

Ви плутаєте фінанси і технологію. Доткоми - це фінанси. ШІ - це технологія. Технологія не може "лопнути".
Ні, вони занижені. ШІ кардинально змінить цей світ. Надіюсь доживете. Я точно маю дожити.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7531
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:13

  andrijk777 написав:Ви плутаєте фінанси і технологію. Доткоми - це фінанси. ШІ - це технологія. Технологія не може "лопнути".
Ні, вони занижені. ШІ кардинально змінить цей світ. Надіюсь доживете. Я точно маю дожити.

Це ти плутаєш. Технологія буде, без сумніву.
Але я писав саме про фінанси. І про попит на електроніку. Датацентри, які генерують відосіки, можуть не окупитися. Їхні власники збанкрутувати. І тоді попит на електроніку знизиться на певний час. Можливо навіть кардинально.
В будь-якому разі, виробники не дуже активно інвестують в будівництво нових заводів, тобто не вірять в довготривалий попит.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2862
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:23

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:"Підписати мир вдасться коли РОА втратить будь які можливості для наступу, не раніше." - це ключова ваша помилка. Такого не буде ніколи. У вас є надія на чудо-хепіенд. Але чудо-хепіенду вже не буде.

Проблема в тому, що Росія не буде підписувати мир ні на яких умовах. Хіба дуже вже хороших.
х... просто не зацікавлений в мирі. Всі ці переговори - це проста гра на публіку. І пох що там хоче Зеленський.

Почему бы не переложить эту проблему на плечи Трампа, согласившись с его Мирным Планом? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 11720
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:24

"А баба Яга против".э
Не вижу больших шансов на мир "на початку 2025".
Так же, как и "після контрнаступу(літо 23)".
Чем дольше идёт война, тем более неуступчивым будет Путин, добиваясь своих целей. А это, еонечно, не Донбасс.
Эйфория после освобождения харьковской области и Херсона в 2022 у меня, конечно, тоже была. Но я до сих пор считаю, что нельзя было разрывать переговоры, которые велись весной 2022. Условия, судя по публикациям, были тяжёлые, но значительно лучше, чем все последующие. При этом разрушений и проблем было гораздо меньше.
х... зацікавлений в мирі. Но на своих условиях.
Зеленский тоже. Но на своих. Он раньше слишком переоценил Запад, слова, которые там произносили, и аплодисменты, которыми его встречали на Западе. (Это, кстати, Hotab"у к вопросу о словах :) ). Сегодня он хочет добиться хоть чего-то, хотя бы гарантий будущей безопасности. Но не похоже, что это удастся. Трамп сделал ставку на иранскую войну, но, похоже, просчитался и крепко там увяз.
Так что перспективы на мир у нас... мутные.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39228
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:36

  andrijk777 написав:............
Ви плутаєте фінанси і технологію. Доткоми - це фінанси. ШІ - це технологія. Технологія не може "лопнути".
Ні, вони занижені. ШІ кардинально змінить цей світ. Надіюсь доживете. Я точно маю дожити.

Не путаю.
Доткомы это тоже технология - интернет.
Но развитие любых технологий это вопрос финансов.
Интернет тоже сильно изменил мир, но позже. Когда он спокойно, без ажиотажа развился и позволил получать прибыль.
Не сомневаюсь, что ИИ сыграет очень большую роль. Но вот произойдёт ли это прямо сегодня? Не уверен. Через 20-30 лет? Вполне вероятно. Возможно, и раньше. А, может, и позже.
50-60 лет назад верили, что полёты на Луну, Марс, появление там поселений это перспектива очень недалёкого будущего.
Точно так же верили в термояд. Его освоение было бы не менее революционным. Но, как видите, до сих пор...

Любая технология должна дозреть до практического применения. По крайней мере, для широкого применения. Технологии ИИ, по=моему, пока... сыроваты.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39228
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:45

  ЛАД написав:
Так что перспективы на мир у нас... мутные.

1. У влади план на 3-4 роки війни.
Ні про який мир до тієї пори мови нема.
Максимум чого хоче добитись влада це енергоперемирря і на перемиря на вивоз продовольства.
Можливо рф на це і піде, но сумніваюсь.
А тепер питання якою буде Україна після ще 4х років війни?
Тут 2 сценарії.
Оптимістичний - північна Корея.
Песимістичний - Сирія.
Чи можливий вступ в єс цих держав?
Лічно мені ні Дике Поле ні Фортеця не нравляться, які інші варіанти майбутнього Ви бачите?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4979
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:48

  Сибарит написав:
  prodigy написав:на кінці "рожка" кругла штука

Круглая штука: https://hunter.rozetka.com.ua/222307495/p222307495/


дякую, не бачив раніше таких, 60 патронів
prodigy
 
Повідомлень: 13371
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3399 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:51

  _hunter написав:.....
Почему бы не переложить эту проблему на плечи Трампа, согласившись с его Мирным Планом? 🤔

"Мирный План" Трампа это была "декларация о намерениях", а не хотя бы черновой проект "Договора о мире".
"Декларацию" можно уточнять. Впрочем, как и проект договора.
Чем Зеоегский и занимался.
Но бесполезно. Цели Путина совсем другие.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39228
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 14:07

  Banderlog написав:А тепер питання якою буде Україна після ще 4х років війни?
Тут 2 сценарії.
Оптимістичний - північна Корея.
Песимістичний - Сирія.
головне ж що не білорусь чи грузія))
Letusrock
 
Повідомлень: 3051
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17144171451714617147
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, sashaqbl і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 242764
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 447562
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1175692
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10983)
20.03.2026 13:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.