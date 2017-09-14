Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:04
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Ви плутаєте фінанси і технологію. Доткоми - це фінанси. ШІ - це технологія. Технологія не може "лопнути".
Ні, вони занижені. ШІ кардинально змінить цей світ. Надіюсь доживете. Я точно маю дожити.
Це ти плутаєш. Технологія буде, без сумніву.
Але я писав саме про фінанси. І про попит на електроніку. Датацентри, які генерують відосіки, можуть не окупитися. Їхні власники збанкрутувати. І тоді попит на електроніку знизиться на певний час. Можливо навіть кардинально.
В будь-якому разі, виробники не дуже активно інвестують в будівництво нових заводів, тобто не вірять в довготривалий попит.
Ти про фінанси, а я про технологію. Фінанси це тимчасово, технології - навічно.
Яких заводів? Нащо тобі "нові заводи"(багато) для ШІ?
Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:15
ЛАД написав: prodigy написав:
............
якби не операція BLIND FURRY (слепая ярость) були суттєві шанси на мир на початку 2027р
........
Мне очень нравятся фразы со словом "якби".
Шансы то ли были, то ли нет, то ли "суттєві", то ли не очень.
А операция BLIND FURY.
операція США проти Ірану маж назву:EPIC FURY
операція не має конкретного плану завершення, тому в США журнал економист назвав її
BLIND FURY (слепа ярость), тому що без плану
ще є такий боевик 1989р
Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:15
TUR написав: buratinyo написав:
А кто это может вообще подсчитать?
Таких людей даже теоретически единицы и они точно в инете данные не публикуют.
Поэтому типичный вброс.
Точно? И у нас, через пару часов после атак не публикуют подробно количество ракет и их типов + количество дронов + что сбили?
Тоже вбросы??
Мое замечание было направлено на тот факт, что информация из Ирана необъективна по сути и имеет манипуляционный характер. Нет никаких данных на источник и слова: "два раза больше" - являются верным признаком классического вброса.
Тем более Иран это зона интересов кремля, а значит лживость публикуемой информации о нем бесспорна.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:22
❗️Мобілізаційний капкан: для чого державі розшук мільйона чоловіків та тотальне скорочення броні?
В Україні розпочинається масштабна ревізія мобілізаційного ресурсу, яка зачепить сотні тисяч громадян.
Влада офіційно оголосила про розшук близько 1 мільйона чоловіків, які досі не оновили свої дані в державних реєстрах. Одночасно з цим уряд готує «ніж» для системи бронювання: статус захищеності планують відібрати у працівників культурної сфери, медіа та значної частини державних службовців, які не виконують критично важливих оборонних завдань.
Мета операції – повна інвентаризація тих, хто може бути залучений до оборони країни. Система перевірок стане жорсткішою, а цифрові бази даних дозволять встановлювати місцезнаходження ухилянтів у режимі реального часу. Експерти наголошують, що статус «заброньованого» більше не є автоматичним і потребуватиме підтвердження за новими, значно суворішими критеріями. Час «тихого тилу» закінчується, і держава переходить до політики максимального залучення всіх наявних кадрів.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:30
ЛАД написав:
Через 20-30 лет?
3 роки!
3 роки тому я вперше спілкувався з ЧатЖПТ. Він був відверто тупий. В основному він класно шукав інфу і все. Сьогодні Клод - реально розумніший за мене в ІТ.
Це дуже швидкий прогрес. І головне - є результат.
Від польотів на Місяць і "термояду" був якийсь результат?
Хіба у ваших фантазіях.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:33
andrijk777 написав:
Ти про фінанси, а я про технологію. Фінанси це тимчасово, технології - навічно.
Ну бо ти відповідав на моє повідомлення. Відоповідно, як ти закидав недавно будівельнику, ти перекрутив МОЇ слова. Бульбашка і банкрутство - це про поточну бізнес модель ШІ компаній. Тим більше, що я писав в контексті попиту за обладнання.
andrijk777 написав:
Яких заводів? Нащо тобі "нові заводи"(багато) для ШІ?
Довго пояснювати щось людині, для якої ШІ - це сторінка в браузері.
Але спробую.
ШІ - це компютерна програма. Вона працює на процесорі - це така штучка кремнієва всередині компютера. Коли ти відкриваєш чат гпт - то ти бачиш тільки його обличчя - інтерфейс.
А сама програма - вона працює десь далеко в датацентрі на процесорах. І от, ШІ компанії, як от Anthropic чи OpenAI - вони будують багато датацентрів, щоб там працювали і "вчилися" їхні моделі. І через те, що вони будують багато датацентрів - є проблема з здорожчанням процесорів та памяті, бо попит значно перевищує пропозицію. Та навіть з оптоволокном проблеми.
Недавно подібний попит "гріли" майнингові ферми.
Але основна маса тих датацентрів займається тим, що генерить відосіки для інстаграмчиків і тіктоків. І це не особливо приносить їм грошиків. Якщо ці компанії не зможуть навчитися отримувати прибуток від ШІ - то вони збанкрутують, і розвивати ШІ буде наступне покоління компаній, які не будуть так розкидуватися грошима наліво й направо. Або ті хто ту біг ту фейл - як Епл чи Гугл.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:36
ЛАД написав:
Не сомневаюсь, что ИИ сыграет очень большую роль. Но вот произойдёт ли это прямо сегодня? Не уверен. Через 20-30 лет? Вполне вероятно. Возможно, и раньше.
На жаль , внаслідок віку ви не в стані побачити зміни які вносить ШІ...
Простий приклад
а - в мене цікаві алгоритми для аналітики... які не зрозумілі 99,99% оточуючих, але їм змушені довіряти найближче оточення бо для них вони ДІЄВІ
б - саме ці алгоритми проиводять до потреби співпраці з фахівцями у різних галузях ( при чому фахівці це не студент який книжку читав, але нічого не робив) , але ці фахівці не мають великого бажання щось пояснювати від Адама... бо не розуміють кінцеву мету...
Так от
ШІ- ідеальний співрозмовник, який нагенерує на твої питання десятки відповідей ( з яких 90% нафік нікому не потрібні) , але маючи доступ до статистики і стандартних варіантів які використовуються в обробці матеріалів, фізичних /хімічних законів, економічних данних і так далі - можна різко звузити кількість питань які ПОТІМ можна задати людині-фахівцю.
Звідси висновок
а - людська творчість ШІ не обмежується
б - з меншими фінансовими/часовими затратами можна проаналізувати для початку з точністю два ліктя по карті ту чи іншу ідею
в - найсмішніше те, що АНАЛІЗ все одно залишиться в памяті ШІ і той хто прийде до чогось подібного на другій половині світу - зможе не набивати шишки перших кроків... тобто швидкість розвитку ідей здатних створити нові товари/послуги - буде рости лавинообразно.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:38
ЛАД написав:
_hunter написав:
.....
Почему бы не переложить эту проблему на плечи Трампа, согласившись с его Мирным Планом? 🤔
"Мирный План" Трампа это была "декларация о намерениях", а не хотя бы черновой проект "Договора о мире".
"Декларацию" можно уточнять. Впрочем, как и проект договора.
Чем Зеленский и занимался.
Но бесполезно. Цели Путина совсем другие.
Це не відповідь на поставлене питання.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:39
ЛАД написав:
Интересно, у вас дети-внуки есть? Вы об этом никогда не упоминали. Или я пропустил.
Сьогоднішня Війна різко ПОГІРШУЄ життя сьогодні живучих , але одночасно покращує перспективи для наступних поколінь.
Якщо зупинитись сьогодні - це зробити те що совок зробив з нами ...-перекласти вирішення питань на наступні покоління.
Тому в мене до вас зустрічне питання
Чим вам так насолили ваші діти/внуки , що ви хочете перекласти на них СВОЮ проблему?
Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:47
budivelnik написав: ЛАД написав:
Интересно, у вас дети-внуки есть? Вы об этом никогда не упоминали. Или я пропустил.
Сьогоднішня Війна різко ПОГІРШУЄ життя сьогодні живучих , але одночасно покращує перспективи для наступних поколінь.
Якщо зупинитись сьогодні - це зробити те що совок зробив з нами ...-перекласти вирішення питань на наступні покоління.
Тому в мене до вас зустрічне питання
Чим вам так насолили ваші діти/внуки , що ви хочете перекласти на них СВОЮ проблему?
Війна не вирішує проблему а тільки додає нові. Від зруйнованої інфраструктури до боргів та сотень тисяч калік.
