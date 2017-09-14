Додано: П'ят 20 бер, 2026 16:01

Та ніяких , крім того що зменшується час який витрачається людиною на пошук і відладку тої чи іншої інформації....Лад -уяви , ти фізик і раніше знав що потрібне рівняння є в бібліотеці Лондона але ти без нього як без рук і тому навіть знаючи що є легкий шлях(глянути на рівняння) ти зобовязаний пройти весь шлях як і той хто вивів це рівняння ( припущення/експерименти ... коротше роки роботи)А зараз я задаю питання з обмежуючими параметрами наприкладплоща/наявність потужностей/розмір інвестиційних грошей і прошу провести аналіз з виведенням 30 найкращих результатів...Потім дивлюсь на ці 30 , задаю ще пяток уточнень і скорочую їх до 10, потім ще раз і отримую три варіанти , кожен з яких тепер окремо розглядаю постійно вводячи додаткові параметри уточнень які або не зрозумілі. або виглядають неправдоподібно...Коротше від початкових данних до мінімум трьох готових інвестпрограм з вже відомими десятками проблем які виникнуть в процесі реалізації - проходить максимум місяць..Раніше таке питання вирішував колектив з десятка осіб з зарплатою в тисячі доларів на протязі мінімум року...