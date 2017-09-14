Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 20:16

sashaqbl

Так от, це не наступ - це розвідка боєм.


Чи вистачить дронів і рук, коли почнеться вже «наступ»?
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А ты шо - в тот момент уже жёстко будешь чилить в Дубровнике и ни ногой в ударный Апач шоли?
барабашов
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 20:26

  BIGor написав:
  Hotab написав:Хантер, а ти по легенді юрыст? 😅

https://www.facebook.com/share/r/1Bz4E9 ... tid=wwXIfr

Хантер по легенді був суддею.

Члєном суда?
Water
 
Повідомлень: 4057
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 20:29

  Water написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:Хантер, а ти по легенді юрыст? 😅

https://www.facebook.com/share/r/1Bz4E9 ... tid=wwXIfr

Хантер по легенді був суддею.

Члєном суда?

Ну то так ... "члєном туда, члєном сюда" (с) ))
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 20:32

  барабашов написав:А ты шо - в тот момент уже жёстко будешь чилить в Дубровнике и ни ногой в ударный Апач шоли?

Ще не знаю. А що? Хочеш до мене?

Ну чисть зуби , брий там все ззаду. Я тобі нічого не обіцяю, але оцей чувак (ти памʼятаєш про нього, у вас вже є симпатія) тебе вже чекає. Їдь зразу в Гану.

Зображення

Щоб тобі підготуватись до «контакту», він мого зросту, 182.
Комплекція теж десь така ж.
Ну все як би любиш 😅
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 20 бер, 2026 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 20:38

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:А другий який?
І прикольно виходить. Ти не надієшся але це "один з варіантів". Якщо не надієшся то по-моєму це не є варіантом...

Про другий я вже писав неодноразово. По факту, це єдиний варіант на який ми можемо розхраховувати: стабілізація лінії фронта.
Линия фронта и сейчас почти стабильная.
Вы сможете сказать, что война закончена, если вы (армия) будете так же продолжать воевать при стабильной линии фронта и так же будут продолжаться обстрелы тыловых городов, энергообъектов и пр.?
Совсем не гарантировано, что в этой ситуации Путин решит закончить войну, а не продолжать с надеждой добиться своего, а мы не будем стремиться освободить оккупированные территории. И война будет продолжаться бесконечно долго.

>>> Совсем не гарантировано, что в этой ситуации ...
Так отож. Так же совсем не гарантированно (или на четвертый год уже можно гарантировать?) - что дадут войска. Итого? -- "И война будет продолжаться бесконечно долго." :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 11724
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
  sashaqbl написав:Стабілізація лінії фронта - це коли в обох сторін не буде сил для наступальних операцій. ЯК було в Кореї, або в ірано-іракській війні. Чисто теоретично, якщо росіян за рік-два виснажаться людські ресурси а ми накопичимо резерви - наступ буде правильним рішенням.

UPD.: ви звернули увагу на втрати ворога у зводках генштабу за останні 2 дні. Так от, це не наступ - це розвідка боєм.

понятно, отже Ви думаєте, що робити ставку на вибивання особового складу і виснаження техніки ми можем а вони не можуть? І це тільки на тійипідставі що в обороні стояти легше?
З чого Ви рішили, що вони виснажуються більше за нас?
Нехай навіть облишим тили. Візьмем чисто армії.
В якій складовій в нас нарощується перевага перед ними?
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 21:02

Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 21:04

  sashaqbl написав:...........
Війна на виснаження з нашого боку: активна оборона + удари на глибину. З боку ворога активні спроби наступу.
У випадку війни на виснаження їм вистачало б діпстрайку(це присутнє) з окремими тактичними наступальними діями. А ворог намагається масовано наступати по всій лінії фронту. Тому це не війна на виснаження - це спроби повернутися маневреної наступальної війни.
війна на виснаження бывает разная.
"масовано наступати по всій лінії фронту" це не "спроби повернутися до маневреної наступальної війни". В цьому випадку вони б мали накопичувати сили на якомусь напрямку і намагатись прорвати нашу лінію оборони. А тиск по всій лінії фронту це не маневренна війна. Це "На западном фронте без перемен". Нагадує 1СВ.

Коли не лишиться ресурсу для настувальних дій на землі - ракетні удари втратять сенс.
Не втратять.
Німці програли 1СВ не тому, що армія не мала сил, а тому, що не витримав тил.

  ЛАД написав:Совсем не гарантировано, что в этой ситуации Путин решит закончить войну, а не продолжать с надеждой добиться своего, а мы не будем стремиться освободить оккупированные территории. И война будет продолжаться бесконечно долго.

Стабілізація лінії фронта - це коли в обох сторін не буде сил для наступальних операцій. ЯК було в Кореї, або в ірано-іракській війні.
Не обов'язково.
Є варіант, коли сили рівні і у жодної з сторін немає рішучою переваги, потрібної для наступу.
Модиво, помиляюсь, але не пригадую, щоб у корейській війні у якоїсь з сторін вже не було сил для наступальних операцій.

Чисто теоретично, якщо росіян за рік-два виснажаться людські ресурси а ми накопичимо резерви - наступ буде правильним рішенням.
Гадаєте, можливо, що у них людські ресурси закінчаться раніше, чим у нас? При в 3,5 рази більшому населенні?

UPD.: ви звернули увагу на втрати ворога у зводках генштабу за останні 2 дні. Так от, це не наступ - це розвідка боєм.
Звернув.
Можливо. Подивимось.
ЛАД
