andrijk777 написав:А другий який? І прикольно виходить. Ти не надієшся але це "один з варіантів". Якщо не надієшся то по-моєму це не є варіантом...
Про другий я вже писав неодноразово. По факту, це єдиний варіант на який ми можемо розхраховувати: стабілізація лінії фронта.
Линия фронта и сейчас почти стабильная. Вы сможете сказать, что война закончена, если вы (армия) будете так же продолжать воевать при стабильной линии фронта и так же будут продолжаться обстрелы тыловых городов, энергообъектов и пр.? Совсем не гарантировано, что в этой ситуации Путин решит закончить войну, а не продолжать с надеждой добиться своего, а мы не будем стремиться освободить оккупированные территории. И война будет продолжаться бесконечно долго.
>>> Совсем не гарантировано, что в этой ситуации ... Так отож. Так же совсем не гарантированно (или на четвертый год уже можно гарантировать?) - что дадут войска. Итого? -- "И война будет продолжаться бесконечно долго."
sashaqbl написав:Стабілізація лінії фронта - це коли в обох сторін не буде сил для наступальних операцій. ЯК було в Кореї, або в ірано-іракській війні. Чисто теоретично, якщо росіян за рік-два виснажаться людські ресурси а ми накопичимо резерви - наступ буде правильним рішенням.
UPD.: ви звернули увагу на втрати ворога у зводках генштабу за останні 2 дні. Так от, це не наступ - це розвідка боєм.
понятно, отже Ви думаєте, що робити ставку на вибивання особового складу і виснаження техніки ми можем а вони не можуть? І це тільки на тійипідставі що в обороні стояти легше? З чого Ви рішили, що вони виснажуються більше за нас? Нехай навіть облишим тили. Візьмем чисто армії. В якій складовій в нас нарощується перевага перед ними?
sashaqbl написав:........... Війна на виснаження з нашого боку: активна оборона + удари на глибину. З боку ворога активні спроби наступу. У випадку війни на виснаження їм вистачало б діпстрайку(це присутнє) з окремими тактичними наступальними діями. А ворог намагається масовано наступати по всій лінії фронту. Тому це не війна на виснаження - це спроби повернутися маневреної наступальної війни.
війна на виснаження бывает разная. "масовано наступати по всій лінії фронту" це не "спроби повернутися до маневреної наступальної війни". В цьому випадку вони б мали накопичувати сили на якомусь напрямку і намагатись прорвати нашу лінію оборони. А тиск по всій лінії фронту це не маневренна війна. Це "На западном фронте без перемен". Нагадує 1СВ.
Коли не лишиться ресурсу для настувальних дій на землі - ракетні удари втратять сенс.
Не втратять. Німці програли 1СВ не тому, що армія не мала сил, а тому, що не витримав тил.
Не обов'язково. Є варіант, коли сили рівні і у жодної з сторін немає рішучою переваги, потрібної для наступу. Модиво, помиляюсь, але не пригадую, щоб у корейській війні у якоїсь з сторін вже не було сил для наступальних операцій.
Гадаєте, можливо, що у них людські ресурси закінчаться раніше, чим у нас? При в 3,5 рази більшому населенні?
