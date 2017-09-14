Додано: Суб 21 бер, 2026 13:05

ЛАД написав: Понимаю, что логика тут не поможет, нужны более сильнодействующие средства. Если даже "большевики сделали революцию за деньги кайзера", то возвращать их уже было некому. И если они отказались выплачивать официально оформленные долги царского правительства, то зачем выплачивать неоформленный (и несуществующий в реальности) долг кайзеру.

Починаючи з весни 1920 колишні службовці «Управління III b» під проводом майора Фрідріха Гемппа у рамках «тимчасового Райхсверу» створили так звану групу «абверу» (Abwehrgruppe).

у 1919—1944 рр. входив до складу Верховного командування Вермахту

«Абвер-I» — розвідка;

«Абвер-II» — організація саботажу, диверсій, терору й повстань на території ворога, розклад його військ і тилу; (начальники: Ервін фон Лагузен (1939—1943); В. фон Фрейтаг-Лорінгофен (1943-14.02.1944))

«Абвер-III» — контррозвідка;

«Абвер-аусланд (закордон)» — вивчення потенціалу іноземних держав;

«Абвер-центр» — загальноорганізаційний відділ.



Німецька розвідка за часів Отто фон Бісмарка (1871–1890 рр., а також прусський період з 1862 р.) не існувала як єдина централізована спецслужба у сучасному розумінні, проте вона була надзвичайно ефективною завдяки особистому контролю канцлера Бісмарка, використанню військових ресурсів та дипломатичних каналів.

Основні характеристики розвідки за Бісмарка:

Особистий контроль Бісмарка: Канцлер вважав інформацію головним інструментом політики. Він використовував особисті зв'язки, пресу та звіти посслів для отримання розвідданих.

Військова розвідка (Генеральний штаб): Під керівництвом Гельмута фон Мольтке німецький Генеральний штаб створив потужну структуру для збору інформації про збройні сили супротивників, особливо Франції та Австрії. Основний акцент робився на технічній розвідці, вивченні залізничних мереж та планів мобілізації.

Дипломатична розвідка: Бісмарк спирався на мережу німецьких посольств, які функціонували як центри збору політичної інформації в європейських столицях.

"Інформаційне бюро" (Прес-служба): Бісмарк активно використовував пресу для дезінформації супротивників, маніпулювання громадською думкою та створення потрібного йому політичного фону (т.зв. "рептильні фонди" – кошти на підкуп журналістів).

Контррозвідка: Була спрямована на виявлення французьких шпигунів, особливо в прикордонних районах Ельзасу та Лотарингії після війни 1870-1871 років.



Ізоляція Франції: Запобігання створенню антинімецьких коаліцій (через розгалужену систему союзів, таких як "Союз трьох імператорів" 1873 р.).

Контроль над Австро-Угорщиною та Росією: Збір даних про відносини між ними, щоб зберігати баланс сил на Балканах.

Внутрішня безпека: Моніторинг соціалістичного руху та ліберальної опозиції.



Дипломатична робота: У 1859–1862 роках Отто фон Бісмарк працював послом Пруссії в Російській імперії (у Санкт-Петербурзі). Він чудово знав російську мову , поважав російську культуру та мав особисті зв'язки з російськими урядовцями, що допомагало йому в реалізації зовнішньої політики.

Продажа антиквариата и произведений искусства (конец 1920-х — начало 1930-х):

В рамках масштабной кампании "по индустриализации" советское правительство через контору «Антиквариат» распродавало музейные коллекции. Берлин стал одним из ключевых центров таких торгов. Например, на берлинских аукционах Лепке (Lepke) в 1928–1931 годах выставлялись шедевры из Эрмитажа и других дворцов.

звіти фінансової підтримки німецьких комуністів через Комінтерн були опусліковані на початку 90х, що фактично звітувало про вивіз золота и валютних цінностей з СРСР для політичної діяльності в Німеччині

Ернст Тельман, якого також знають як ведмедик Тедді, був відомим політиком, який двічі балотувався в президенти й очолював Комуністичну партію Німеччини (КПН) до її заборони у 1929 році. Заарештували його 1933 року за два дні до виборів до Рейхстагу, звинувативши в організації підпалу цієї будівлі та спробі вчинити вуличні бунти. Відомо, що до цього Тельман намагався підбурити людей до повалення режиму нацистів через загальнонімецький страйк на знак протесту щодо перемоги Гітлера на виборах.

Цікавий факт: восени 1932 року комуністи організували в Пруссії спільний із нацистами страйк проти соціал-демократичного уряду. Тельман дозволив проводити його під спільним червоним прапором, на якому у свастику були вплетені серп і молот. Через рік він уже буде у в’язниці.



Тельмана тримали в окремій камері, однак стратити не наважувалися: він мав авторитет, був популярний, і за долею цього політичного в’язня у 1930-х роках спостерігав весь світ, а серед його однодумців і симпатиків було чимало відомих людей.

кайзірівська Німеччина зникла, а АБВЕР ніОфіційно Абвер був створений наказом райхсміністра оборони Вільгельмом Ґренером від 1 квітня 1928, і був безпосередньо підпорядкований військовому міністерству.ЛАД, я сьогодні за ради свята,Пояснюю,(в 1917р Абверу ще не існувало, але розвідка і контррозвідка існувала з часів канцлера Бісмарка, і була взірцем для російської імперіїдовідка про Бісмарка:(це як двушечка на москву),Сталін ставив на Ернеста Тенльмана, а той програв Гітлеру і 11 років просидів у в'язниці