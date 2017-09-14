Додано: Суб 21 бер, 2026 15:42
sashaqbl написав: budivelnik написав:
Зараз у світі плюс/мінус 200 держав на 6 континентах
В Європі
є тільки орбанівська Угорщина з фантомними болями по Австро-Угорській імперії з претензіями до сусідів (Сербії, України , Румунії)
І Сербія до територій які колись були підвласні Югославії...
Ясно що ці два особої погоди не роблять
А ще трамп хоче греннландію... а що він завтра захоче хз.
Європа судячи з усього крен вправо проскочила вже. Але хз, що буде через пару років. Так що ЛАД таки правий
Для того щоб ДЕМОКРАТИЧНА ЄВРОПА створила ЄС -їй потрібна була інєкція від фашиської італії з німеччиною...
Деколи приклади для примітивів( а саме вони складають основу електорату) є набагато кориснішими ніж оповідання інтелектуалів( особливо якщо примітиви тому й примітиви що не в стані зрозуміти що їм пояснюють, а от війна/смерть -це їм зрозуміло і відразу закарбовується як мінімум в памяті двох поколінь)
budivelnik
Додано: Суб 21 бер, 2026 15:44
budivelnik написав:
ПС
При цьому , ніхто не відміняв потреби в Гепардах для пообєктного захисту, бо вартість збиття дронів ворога кулеметною чергою в рази дешевша вартості зенітного антидрону
Зенітний дрон буде навіть дешевше за чергу з Гепарда. Да ще і враховуючи, що снаряди для Герарда треба просити.
Для німецької зенітної установки Gepard (Flakpanzer Gepard) використовується 35-мм боєприпас (гармати Oerlikon KDA). Є кілька типів снарядів, і ціна залежить саме від типу:
💥 Орієнтовна вартість:
• Звичайні (HEI-T, FAPDS-T)
≈ €200–400 за снаряд
• Підкаліберні/з підвищеною швидкістю (FAPDS)
≈ €400–800 за снаряд
• Сучасні програмовані (AHEAD)
можуть коштувати €1 000+ за снаряд (іноді до €2 000)
⚠️ Важливо розуміти
Gepard стріляє дуже швидко:
• до 1100 пострілів/хв (дві гармати разом)
Тобто навіть коротка черга на кілька секунд — це вже десятки тисяч євро.
📊 Практичний момент (з війни в Україні)
Найчастіше використовуються:
• FAPDS-T (ефективні проти дронів і легких цілей)
• рідше AHEAD (через ціну і обмежену наявність)
[/quote]
Ясно що лише зенітними дронами питання не вирішити, тому будуть нарощувати все, що можна наростити . Включно з кулеметами, хоча останніми збивати найважче. Пробоїна не обовʼязково приводить до падіння.
Hotab
Додано: Суб 21 бер, 2026 16:18
В Москве не видят стремления США уважать ее интересы, Вашингтон пытается вытеснить Москву со всех энергетических рынков, — лавров.
Xenon
Додано: Суб 21 бер, 2026 16:28
Xenon написав:
Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща ... в Німеччині встає з колін АДН
flyman
Додано: Суб 21 бер, 2026 16:29
Для "інтелектуала".
Не всегда войны велись и ведутся за "зміну кордонів".
Войны, которые вели США в ХХI веке - в Ираке, Афгане, сейчас в Иране - такой задачи не ставили даже близко. Но они остаются войнами.
В Европе войн не было долго - почти 80 лет (это если "забыть" о Югославии). И все были уверены, что уже и не будет. Правда, не было "благодаря" наличию ЯО.
Война РФ-Украина продемонстрировала, что и сегодня война может удерживаться в рамках - без применения ЯО. И эта война тоже не за "зміну кордонів". Захват территорий РФ это так, "сопутствующий результат".
Так же, как и венесуэльские события. Задача "зміни кордонів" там не ставилась. А вот задача силового подчинения независимой страны стояла явно. Хорошо, обошлось похищением президента, но если что-то пошло бы не так, была бы и война.
Я очень рад оптимизму "інтелектуала", но будущего не знает никто.
ХХI век ещё очень далёк от окончания. Очень хорошо, если наша война будет последней.
Но гарантий нет. А надежды такие были и после 1 и после 2МВ. Не оправдались.
И Трамп не исключал силового захвата Гренландии. Были и угрозы в адрес Канады. К счастью, пока всё ограничилось словами. Но ещё несколько лет назад такие слова были немыслимы.
В Каталонии вполне могло дойти до "силового роз'єднання". К счастью, у обеих сторон хватило ума не дойти до этого. У всех ли и всегда хватит?
Можно, конечно, надеяться, что все войны будут где-то далеко, в "дикой" Африке. Но "надежды" без оружия могут плохо заканчиваться.
Пока что все страны только наращивают расходы на оборону.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 21 бер, 2026 16:32, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
Додано: Суб 21 бер, 2026 16:31
Xenon написав:
В Москве не видят стремления США уважать ее интересы, Вашингтон пытается вытеснить Москву со всех энергетических рынков, — лавров.
пару постів назад був ляпшим кєнтом, як так (с)?
flyman
Додано: Суб 21 бер, 2026 16:38
ЛАД написав:
Всесвітній день людини з синдромом Дауна и ещё много.
вітаю, бережіть себе
prodigy
Додано: Суб 21 бер, 2026 16:39
Война РФ-Украина - это именно про "зміну кордонів", о чём ты упорно не хочешь писать, но всё прекрасно понимаешь. В чём сам признавался
Захват Крыма (вернулся в родную говень), Донецкая и Луганская области, далее Запорожская и Херсонская области записанные в конституцию РФ - ну действительно, это же не про "зміну кордонів"
Так откровенно врать умеет только парторги )
pesikot
Додано: Суб 21 бер, 2026 16:41
які пропозиції, товариш ЛАД (КАЦ)
а головне, а хто винен в цій війні? якось так легко порівнюється путін та Зе.
нагадаю, що в 20 сторіччі вже була ситуацію в Європі, коли теж хтось почав війну, й перспективи у населення всіх країн Європи стали не дуже, а в декого взагалі погані. але всі розуміють, хто розпочав ту війну, й в нікого немає питань до влади інших країн.
а ЛАД взагалі підтримував дії влади, яка замість домовлятися, поклала мільйони своїх громадян чомусь. але в ЛАДа це не викликає ніяких питань - так було треба
Shaman
Додано: Суб 21 бер, 2026 16:43
Добавлю к предыдущему посту.
Когда нищая Польша вступила в ЕС, она вела себя тищн воды, ниже травы. Сейчас уже ведёт себя совершенно иначе, начинает "качать права". И это только начало.
По отношению к Украине.
Когда я пару лет назад напоминал, что они не всегда были "ліпшими друзями" меня обвиняли в "росс. нарративах". Сейчас они наши друзья в страхе перед РФ, но уже начинают напоминать о старых "долгах" и "вине". Что будет дальше, не знаю.Надеюсь, что ума хватит и у них, и у нас. Но...
А если, не дай бог, ЕС развалится, то проблем будет более чем достаточно. Могут вспомнить многое (это уже не о поляках, а обо всех).
ЛАД
