Water написав:І шо, всіх німців чоловічої статі 23-60 заперли в Німеччині і неможливо нікуди рипнутись ні по роботі, ні у відрядження, ні просто на Єпіпєд?
Water німці не воюють, якщо Україна тримається, є шанси, що не будуть воювати з рф ніколи (якщо тільки не Трампом)
але навіть в мирному житті у бюргерів виникає проблема набрати добровільно 20 тисяч на службу по контракту, що, не застосовувати призив по закону. те саме було і в Україні-від призиву за часи Януковича і після можна було відкупитись, а часто і цього було не потрібно-99% студентів мали відстрочку на період до отримання ВО, потім -1-2 роки і тобі вже 23-24 (про тебе забули в військкоматі), там незабаром 27 все @arrivederci
budivelnik написав:....... що війни ЗАВЖДИ велись за вплив на населення яке проживає на тих чи інших територіях...
За вплив на населення войны никогда не велись. Население просто покоряли и подавляли. Воевали либо за полное покорение, либо за вплив на государство.
От тільки нюанс Відсталі ( або ті в кого розвиток інтелекту зупинився на догмах 1900 року ) вирішили що ВПЛИВАТИ можна виключно бомбами на голови одновірців по руССкаму міру.... Всі інші вже давно обрали методи ЕКОНОМІЧНОГО впливу... Тобто війна вже давно ведеться з допомогою економік а не бомб.... І навіть бомбардування Ірану відбувається по військовим а також економічним обєктам... А найжорстокіше це .... не концтабір чи вязниця... , найжорстокіше це ВІДЛУЧЕННЯ парії від ДОСЯГНЕНЬ вільного світу....
Это тоже называется "з допомогою економік а не бомб"? Ой, как интересно! Похищение президента независимой страны это тоже "з допомогою економік"? Ирак и Афган тоже были "з допомогою економік"?
ЛАД написав:К сожалению, ум не всегда приходит с возрастом. Иногда годы приходят, а ума не добавляется. Но хорошо хоть то, что человек чувствует, что в его положении и рассуждениях что-то не так. А в результате видит обвинения даже там, где ими и не пахло.
роздуми ЛАДа інколи бувають такими самокритичними...
Приколы что у вас, что у prodigy на уровне детского сада. И даже не старшей группы.
sashaqbl написав:22 лютого русня їхала в Київ щоб поміняти зелю на медведчука або яника, а не кордони міняти.
Таку версію я ще не чув. А якжеш дєнаціфікація, дємілітарізація всєй страни? Я згоден на завгара з поверненням всього взад.
Просто «завгар», якого українці в будь який момент майдануть, кацапів вже не влаштує. Воно зараз бажають якісь твердіші гарантії , що Україна буде в їх фарватері жити і діяти. Що це має бути - хз. Взагалі вони дебіли. За ті гроші, що вже витрачені на війну, і які ще витратяться на своїх інвалідів, могли просто викупиии всю Україну з потрохами.
Они и пытались это делать до 2014. И довольно успешно скупали. Вспомните хотя бы количество русских банков. И предприятий. Да и последний заём Януковичу. Мы не согласились и устроили "революцію гідності", которая начиналась просто как протест против Януковича.
Не те вони робили. Вони скупляли підприємства (з дозволу Януковичів) , які були для них конкуренти, і банкротили їх. А я кажу про економіку, яку вони могли побудувати. Ясна справа з купленими ЗМІ. Які б пояснювали як гарно росіяни нам роблять . І тоді б не було ніякої революції.
Water написав:----------------------------- sashaqbl 22 лютого русня їхала в Київ щоб поміняти зелю на медведчука або яника, а не кордони міняти. ----------------------------- Таку версію я ще не чув. А якжеш дєнаціфікація, дємілітарізація всєй страни? Я згоден на завгара з поверненням всього взад.
Об этом надо было думать в 2014 и даже раньше.
Думать потрібно було тим 73%, хто голосував за мір в глазах йла та шашлики у травні.
Если вы считаете, что это что-то меняло, то разубеждать вас не буду. Бесполезно. Голосуйте и дальше за арамовир.