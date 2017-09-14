Травма может также изменить то, как страны Персидского залива используют свои богатства. На кону стоят не только английские футбольные клубы, египетская недвижимость и компании Силиконовой долины. Инвестиции стран Персидского залива долгое время сдерживали стоимость заимствований в США. Изменение стратегии может повлиять даже на самый крупный рынок в мире.

.............Страны Персидского залива уже сейчас входят в число стран с самыми высокими расходами на оборону, не участвующих в войне. Конфликт 2026 года ускорит эту тенденцию.

..............Когда Трамп вернулся в Белый дом в 2025 году, лидеры стран Персидского залива быстро приняли его. Они организовали его первый запланированный зарубежный визит, пообещали заключить сделки и инвестировать триллионы долларов, а также начали увеличивать добычу нефти — уступку, которой они сопротивлялись в течение нескольких месяцев, — вскоре после его инаугурации. Что они хотели получить взамен? Безопасность и предотвращение региональной войны.

Они не получили ни того, ни другого.

................Кувейт служит наглядным примером того, к чему приводит отсутствие безопасности в государстве. После вторжения Ирака страх изменил политику: богатства ушли за границу, внутренние инвестиции сократились, а инфраструктура страны постепенно пришла в упадок. Результат? Нефтяная держава, одна из богатейших стран региона, столкнувшаяся с одной из самых изнурительных в мире жарой, пережила перебои с электроснабжением.