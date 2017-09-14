RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17176171771717817179>
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 18:33

  ЛАД написав:И да, будивельник не говорил, что ракет нет, а только приводил статистику, на основе которой делал вывод, что Иран уже разбит и раздавлен и не представляет никакой опасности. Тем не менее, "випадки" далеко не поодинокі и Ормузский пролив разблокировать не могут ... и не только.

Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки для всіх кораблів, окрім суден, пов’язаних з "ворогами Ірану". Про це заявив посол Ірану у Великій Британії Алі Мусаві.
https://www.reuters.com/world/middle-ea ... 026-03-22/
Трамп оголосив про розгром іранського флоту та авіації. Він заявив, що Сполучені Штати Америки "стерли Іран з мапи світу".
https://unn.ua/news/tramp-ssha-sterly-iran-z-mapy-svitu
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6215
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 18:43

Мадам
Всё это только другие цены на заправках
Когда в ЖПО падёт лаптеэкономика Снигерии?
Что говорят вам сверху люди жрущие чёрную икру банками?
Курс 200 мы с вами увидим или "девальвации не будет. Твёрдо и чётко!"???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5746
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 19:22

  Shaman написав:оце прям по-руські :D
Відповідь на нові погрози Трампа. Тегеран попередив США, які об'єкти можуть стати цілями наступних атак
У разі атак США на енергетику країни влада Ірану націлиться на енергетичну і нафтову інфраструктуру країн Близького Сходу.
...
«Критично важлива інфраструктура, а також енергетична та нафтова інфраструктури в усьому регіоні вважатимуться законними цілями і будуть незворотно знищені»

у відповідь на атаку США Іран буде бити по арабам. навіть не знаю, яка цитата більше підходить. :oops: тепер зрозуміло, чому Ірану не можна надавати навіть можливості мати ядерну зброю?..

й що ж тоді мають думати сусіди? може про те, що треба знищити взагалі загрозу - як з Німеччиною в 45 році...

А з путінським кремлем як з Венесуелою чи Кубою?
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1939
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 19:58

  барабашов написав:Курс 200 мы с вами увидим или "девальвации не будет. Твёрдо и чётко!"???

это вопрос х.у.йлу?
почему это тебя так беспокоит?
Прохожий
 
Повідомлень: 14338
З нами з: 05.06.13
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 20:04

sequencing

sequencing
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42613
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1636 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 20:46

  барабашов написав:Курс 200 мы с вами увидим ..???

З якого переляку?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6215
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 20:51

Фініта ля комедія?

Єгипет і Катар повідомили США та Ізраїлю, що Іран зацікавлений у переговорах, але на дуже жорстких умовах. Так, Іран вимагає припинення вогню, гарантії, що війна не відновиться в майбутньому, а також компенсації.
США хочуть, щоб Іран узяв на себе шість зобов’язань:
відмова від ракетної програми на п’ять років;
нульове збагачення урану;
виведення з експлуатації ядерних об’єктів у Натанзі, Ісфагані й Фордо;
суворий протокол зовнішнього контролю за створенням і використанням ядерних центрифуг і пов’язаного обладнання;
угоди про контроль над озброєннями з країнами регіону з обмеженням ракет до 1000 одиниць;
припинення фінансування «Хезболли» в Лівані, хуситів в Ємені або Хамас в Секторі Гази.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6215
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 21:44

вже писав - якби на Раші не було ядерної зброї, яка їм досталася в спадок (в тому числі й українська частина), то з Рашею було б як з Іраком або з Іраном... й путін коли його б спіймали, був би схожий на свого кума :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12084
З нами з: 29.09.19
Подякував: 823 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 21:49

  fler написав:
  барабашов написав:Курс 200 мы с вами увидим ..???

З якого переляку?

200 - це він про Рашу. але як людина проста, він просто не розуміє, що ці речі вони не прогнозовані. й ті, хто розбираються в цьому - вони ніяких прогнозів не дають...

буде 200 на Раші - коли саме - ще не зрозуміло. от в Ірані впровадили купюру 10 млн ріалів. а попередню 5 млн ріалів впровадив в лютому 2026. але там все стабільно, готові воювати до останнього іранця... й на Раші так буде, чекаємо 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12084
З нами з: 29.09.19
Подякував: 823 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 21:50

а як же захист меншин в Ірані? змушують всіх розмовляти на фарсі :lol:

чого до нас немає таких вимог... в нас вимагають проросійську владу як мінімум...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12084
З нами з: 29.09.19
Подякував: 823 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 17176171771717817179>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 244744
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 449507
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1179671
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6974)
22.03.2026 22:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.