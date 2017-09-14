Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:10

  Xenon написав:
Посольство Ирана в Кабуле заявляет, что Трамп отказался от нападений на энергетическую инфраструктуру после "жесткого" предупреждения Ирана.

"А шо так можна було" вберегти і нашу енергоінфраструктуру?
Можна було, наносячи дзеркальні і негайні удари у відповідь. Звичайно для цього потрібні були реальні, а не віртуальні ("211 вже виготовлено, +1 щодня, +7 щодня з жовтня") фламінги.
Schmit
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:26

  барабашов написав:
  fler написав:барабашов
Вже давно відомо, що це на 2 роки. 30 - на бюджетні витрати, а 60 - на військові.

Шо на 2 роки?

90 ярдів від ЄС.
  барабашов написав:Где хотя бы 200 у кацапов??? Три года уже они проедают мифические запасы.

Не хвилюйтеся, там китаїзація. Все буде - і бєлка, і свисток)))
fler
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:30

  Xenon написав:Трамп проигрывает Ирану и отползает в сторону?

❗️Трамп віддав наказ відкласти всі військові удари на 5 днів.

«Я радий повідомити, що США та Іран протягом останніх двох днів провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного врегулювання нашого конфлікту на Близькому Сході».

.
Ніяких переговорів з Трампом не було, — Іранські ЗМІ, пов'язані з Корпусом вартових Ісламської революції. Посольство Ирана в Кабуле заявляет, что Трамп отказался от нападений на энергетическую инфраструктуру после "жесткого" предупреждения Ирана.

Кожна сторона оголосила себе переможцем і всі щасливі. Поки що. На 5 днів. А шо там було насправді і що буде - ХЗ.
fler
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:43

Как обычно, самые умные китайцы.
ПЕКИН, 23 марта (Reuters) - В понедельник Китай призвал все стороны, участвующие в ближневосточном конфликте, особенно США и Израиль, прекратить военные действия, предупредив о «порочном круге» в этой войне, которая, по мнению аналитиков, в случае затяжного конфликта может подорвать глобальный экономический рост и ослабить спрос на китайский экспорт.
«Тот, кто завязал колокол, должен и развязать его», — заявил специальный посланник Китая на Ближнем Востоке Чжай Цзюнь на брифинге после своей дипломатической поездки, в рамках которой он посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт.
.......«Уроки прошлого не за горами», — заявило в понедельник министерство иностранных дел Китая в ответ на запрос агентства Reuters о комментарии по поводу годовщины войны в Ираке, которая отмечалась на прошлой неделе.
«Война, произошедшая 23 года назад, принесла глубокие страдания иракскому народу и оказала серьезное влияние на Ближний Восток», — говорится в заявлении.
В прошлую пятницу исполнилось 23 года со дня войны в Ираке, в ходе которой силы под руководством США вторглись в страну, чтобы свергнуть Саддама Хусейна, отчасти на основании утверждений о том, что его правительство обладает оружием массового уничтожения.
Хотя режим пал быстро, Ирак погрузился в годы хаоса и нестабильности , в войну, которая, по оценкам, унесла жизни более 100 000 человек, обошлась США в триллионы долларов и создала вакуум власти, который привел к подъему террористической группировки «Исламское государство».
«Война, разразившаяся в Иране 23 года назад, нанесла серьезный ущерб иранскому народу, а распространение конфликта затронуло весь регион», — говорится в заявлении министерства.
........Китай находится в относительно более выгодном положении для поглощения роста цен на нефть: на уголь приходится около 60% его энергетического баланса, имеются значительные запасы нефти, а импорт через Ормузский пролив составляет лишь около 5% от общего потребления энергии.
........На вопрос о том, оказывал ли Китай давление на Иран с целью обеспечения безопасного прохода китайских судов и нефтяных грузов через пролив, представитель министерства иностранных дел Линь заявил, что Пекин остается в контакте со всеми сторонами и привержен снижению напряженности.
https://www.reuters.com/world/china/china-warns-vicious-cycle-if-war-escalates-middle-east-2026-03-23/
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:47

  «Война, разразившаяся в Иране 23 года назад, нанесла серьезный ущерб иранскому народу, а распространение конфликта затронуло весь регион», — говорится в заявлении министерства.

WTF??? ("шо-що?")
В понедельник Китай призвал все стороны, участвующие в ближневосточном конфликте, особенно США и Израиль, прекратить военные

А в 2022 "особенно рф" как-то Пекин не подчеркивал
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:48

Хрен поймёшь.
22 минуты назад
14:24 EET
Мы получаем противоречивые сообщения из Ирана в ответ на пост Трампа, в котором говорилось о переговорах между США и Ираном.

Как мы сообщали ранее , информационное агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что прямых или косвенных переговоров между странами не было.

С тех пор свои собственные сообщения опубликовали еще два иранских информационных агентства.

Агентство Tasnim заявило, что никаких переговоров с США не ведется и Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию.

Ссылаясь на иранского чиновника, агентство Tasnim сообщило, что Трамп отказался от нападения на критически важную иранскую инфраструктуру под давлением финансовых рынков, и предупредило, что Иран продолжит защищаться до тех пор, пока не добьется сдерживания.

Однако информационное агентство «Мехр», ссылаясь на министерство иностранных дел, заявило, что существуют инициативы по снижению напряженности, но Вашингтон должен выступать в роли посредника, поскольку Иран не начинал войну.

Мехр заявил, что заявления Трампа были направлены на снижение цен на энергоносители и на то, чтобы выиграть время для реализации военных планов.
https://www.reuters.com/world/iran-war-live-trump-deadline-looms-iran-vows-hit-gulf-power-water-2026-03-23/
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:49

  Xenon написав:війна роботів вже дуже скоро...

Завдяки ударним НРК вже 2026 року можна скоротити чисельність піхоти на передовій на 30%. - Білецький

«Якщо все піде вдало, до кінця року підрозділи, які будуть активно застосовувати НРК, зможуть 30% піхоти з переднього краю забрати. Уявіть, що це в масштабах країни, про яку кількість людей йде мова», — сказав командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

На його думку, 2026 рік стане революційним для ударних наземних роботизованих комплексів. Вони вже зараз уражають ворога з безпечних позицій, а в перспективі разом із БпЛА та засобами спостереження дозволять зняти з піхотинця до 80% завдань, залишивши лише спеціалізовані функції.
Барбершоперні експерти тепер будуть по марафону в окулярах віртуальної реальності байки розповідати. Може навіть жиробас Дикий покаже як мишкою крошить русню в посадках
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:56

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:«Война, разразившаяся в Иране 23 года назад, нанесла серьезный ущерб иранскому народу, а распространение конфликта затронуло весь регион», — говорится в заявлении министерства.

WTF??? ("шо-що?")
Не обратил внимание,. но проверил - опечатка в оригинале.
Конечно, имеется ввиду Ирак.
В понедельник Китай призвал все стороны, участвующие в ближневосточном конфликте, особенно США и Израиль, прекратить военные

А в 2022 "особенно рф" как-то Пекин не подчеркивал
Тоже к чему-то там призывали. Правда, не агрессора - РФ, а всех вместе.
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 15:04

  ЛАД написав:Ещё интересно - https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-03-19/iran-war-giant-norway-wealth-fund-sounds-warning-on-market-complacency?srnd=homepage-europe

А это для andrijk777:
Технологический сектор — еще один источник опасной самоуспокоенности. Хотя Танген является «большим» сторонником возможностей искусственного интеллекта, и, по оценкам NBIM, инструменты ИИ обеспечивают прирост производительности на 20%, он говорит, что его беспокоят завышенные корпоративные оценки и неопределенные перспективы прибыли от ИИ. Согласно внутренним стресс-тестам, коррекция на технологическом рынке может уничтожить более половины портфеля акций фонда.

Вдруге напишу:
Я говорив про технології а ви знову про фінанси.
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не обратил внимание,. но проверил - опечатка в оригинале.


Ройтерс или синьхуа? :D
Было бы забавно, если бы их МИД ошибся
