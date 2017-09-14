ПЕКИН, 23 марта (Reuters) - В понедельник Китай призвал все стороны, участвующие в ближневосточном конфликте, особенно США и Израиль, прекратить военные действия, предупредив о «порочном круге» в этой войне, которая, по мнению аналитиков, в случае затяжного конфликта может подорвать глобальный экономический рост и ослабить спрос на китайский экспорт.

«Тот, кто завязал колокол, должен и развязать его», — заявил специальный посланник Китая на Ближнем Востоке Чжай Цзюнь на брифинге после своей дипломатической поездки, в рамках которой он посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт.

.......«Уроки прошлого не за горами», — заявило в понедельник министерство иностранных дел Китая в ответ на запрос агентства Reuters о комментарии по поводу годовщины войны в Ираке, которая отмечалась на прошлой неделе.

«Война, произошедшая 23 года назад, принесла глубокие страдания иракскому народу и оказала серьезное влияние на Ближний Восток», — говорится в заявлении.

В прошлую пятницу исполнилось 23 года со дня войны в Ираке, в ходе которой силы под руководством США вторглись в страну, чтобы свергнуть Саддама Хусейна, отчасти на основании утверждений о том, что его правительство обладает оружием массового уничтожения.

Хотя режим пал быстро, Ирак погрузился в годы хаоса и нестабильности , в войну, которая, по оценкам, унесла жизни более 100 000 человек, обошлась США в триллионы долларов и создала вакуум власти, который привел к подъему террористической группировки «Исламское государство».

........Китай находится в относительно более выгодном положении для поглощения роста цен на нефть: на уголь приходится около 60% его энергетического баланса, имеются значительные запасы нефти, а импорт через Ормузский пролив составляет лишь около 5% от общего потребления энергии.

........На вопрос о том, оказывал ли Китай давление на Иран с целью обеспечения безопасного прохода китайских судов и нефтяных грузов через пролив, представитель министерства иностранных дел Линь заявил, что Пекин остается в контакте со всеми сторонами и привержен снижению напряженности.