RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17180171811718217183
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 15:10

  ЛАД написав:И кщё интересная статья - Травма, нанесенная конфликтом в Иране, изменит облик Персидского залива.
Травма может также изменить то, как страны Персидского залива используют свои богатства. На кону стоят не только английские футбольные клубы, египетская недвижимость и компании Силиконовой долины. Инвестиции стран Персидского залива долгое время сдерживали стоимость заимствований в США. Изменение стратегии может повлиять даже на самый крупный рынок в мире.
.............Страны Персидского залива уже сейчас входят в число стран с самыми высокими расходами на оборону, не участвующих в войне. Конфликт 2026 года ускорит эту тенденцию.
..............Когда Трамп вернулся в Белый дом в 2025 году, лидеры стран Персидского залива быстро приняли его. Они организовали его первый запланированный зарубежный визит, пообещали заключить сделки и инвестировать триллионы долларов, а также начали увеличивать добычу нефти — уступку, которой они сопротивлялись в течение нескольких месяцев, — вскоре после его инаугурации. Что они хотели получить взамен? Безопасность и предотвращение региональной войны.
Они не получили ни того, ни другого.
................Кувейт служит наглядным примером того, к чему приводит отсутствие безопасности в государстве. После вторжения Ирака страх изменил политику: богатства ушли за границу, внутренние инвестиции сократились, а инфраструктура страны постепенно пришла в упадок. Результат? Нефтяная держава, одна из богатейших стран региона, столкнувшаяся с одной из самых изнурительных в мире жарой, пережила перебои с электроснабжением.

Це все дуже однобоко по-моєму.
А якби США(Трамп) нічого не робили, прошло умовних 5 років і Іран би отримав ЯЗ. І фіганув нею по Кувейту.
І який: Результат? Кувейт би тоді "служит наглядным примером" чогось чи ні? :D :D З чим би тоді "столкнулся" Кувейт?

*і не треба мені писати що я захищаю Трампа, я нікого не захищаю, я просто думаю на декілька кроків наперед а не на один. І прораховую декілька варіантів а не тільки один(поточний).
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7547
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 15:18

ТЕЛЬ-АВИВ/ИЕРУСАЛИМ/ВАШИНГТОН, 23 марта (Reuters) - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что отдал приказ отложить любые военные удары по иранским электростанциям на пять дней, за несколько часов до истечения крайнего срока, который грозит дальнейшей эскалацией конфликта, продолжающегося уже четвертую неделю.
Трамп заявил в сообщении на своей платформе Truth Social, что США и Иран провели «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ» переговоры за последние два дня о «ПОЛНОМ И ТОЧНОМ РАЗРЕШЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ».

В своем послании , написанном исключительно заглавными буквами, он заявил, что поручил министерству обороны отложить удары до завершения переговоров.
Однако иранское информационное агентство Fars после публикации Трампа заявило, что прямой связи с США или через посредников не было.
Ссылаясь на неназванный источник, агентство Fars сообщило, что Трамп отступил после того, как услышал, что Иран ответит атакой на все электростанции в регионе.
......Цены на нефть падают, акции восстанавливаются после комментариев Трампа.
Комментарии Трампа на короткое время обрушили цену на нефть марки Brent примерно на 13%, опустившись ниже 100 долларов за баррель. Однако к 11:55 по Гринвичу цена снова приблизилась к отметке в 105 долларов.
Мировые рынки также резко восстановились: фьючерсы на американские акции отыграли потери и выросли более чем на 2%.
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-threatens-retaliate-against-gulf-energy-water-after-trump-ultimatum-2026-03-23/
Трамп точно балуется на Форексе. :)
Правда:
«Такие действия не приводят к чему-либо, а наоборот, подпитывают волатильность. Сейчас перед инвесторами стоит вопрос: покупать ли сейчас или рынок резко вернется в исходное положение. А это вполне возможно. Это тот президент, который у нас сейчас. В результате те, кто продал свои активы или пытался защитить свои портфели, теперь задаются вопросом, что делать дальше».
https://www.reuters.com/world/europe/view-world-markets-rally-trump-postpones-military-strikes-iranian-power-plants-2026-03-23/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39325
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 15:27

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Не обратил внимание,. но проверил - опечатка в оригинале.


Ройтерс или синьхуа? :D
Было бы забавно, если бы их МИД ошибся
Собщение Синьхуа не искал.

  andrijk777 написав:........
Вдруге напишу:
Я говорив про технології а ви знову про фінанси.

Хоть втретє.
Технологий без финансов не бывает.
С тем, что когда-то ИИ окажет сильное воздействие, я и не спорил. Но это не обязательно произойдёт прямо завтра или через год.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39325
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 17180171811718217183
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6976)
23.03.2026 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.