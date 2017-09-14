Травма может также изменить то, как страны Персидского залива используют свои богатства. На кону стоят не только английские футбольные клубы, египетская недвижимость и компании Силиконовой долины. Инвестиции стран Персидского залива долгое время сдерживали стоимость заимствований в США. Изменение стратегии может повлиять даже на самый крупный рынок в мире. .............Страны Персидского залива уже сейчас входят в число стран с самыми высокими расходами на оборону, не участвующих в войне. Конфликт 2026 года ускорит эту тенденцию. ..............Когда Трамп вернулся в Белый дом в 2025 году, лидеры стран Персидского залива быстро приняли его. Они организовали его первый запланированный зарубежный визит, пообещали заключить сделки и инвестировать триллионы долларов, а также начали увеличивать добычу нефти — уступку, которой они сопротивлялись в течение нескольких месяцев, — вскоре после его инаугурации. Что они хотели получить взамен? Безопасность и предотвращение региональной войны. Они не получили ни того, ни другого. ................Кувейт служит наглядным примером того, к чему приводит отсутствие безопасности в государстве. После вторжения Ирака страх изменил политику: богатства ушли за границу, внутренние инвестиции сократились, а инфраструктура страны постепенно пришла в упадок. Результат? Нефтяная держава, одна из богатейших стран региона, столкнувшаяся с одной из самых изнурительных в мире жарой, пережила перебои с электроснабжением.
Це все дуже однобоко по-моєму. А якби США(Трамп) нічого не робили, прошло умовних 5 років і Іран би отримав ЯЗ. І фіганув нею по Кувейту. І який: Результат? Кувейт би тоді "служит наглядным примером" чогось чи ні? З чим би тоді "столкнулся" Кувейт?
*і не треба мені писати що я захищаю Трампа, я нікого не захищаю, я просто думаю на декілька кроків наперед а не на один. І прораховую декілька варіантів а не тільки один(поточний).
ТЕЛЬ-АВИВ/ИЕРУСАЛИМ/ВАШИНГТОН, 23 марта (Reuters) - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что отдал приказ отложить любые военные удары по иранским электростанциям на пять дней, за несколько часов до истечения крайнего срока, который грозит дальнейшей эскалацией конфликта, продолжающегося уже четвертую неделю. Трамп заявил в сообщении на своей платформе Truth Social, что США и Иран провели «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ» переговоры за последние два дня о «ПОЛНОМ И ТОЧНОМ РАЗРЕШЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ».
В своем послании , написанном исключительно заглавными буквами, он заявил, что поручил министерству обороны отложить удары до завершения переговоров. Однако иранское информационное агентство Fars после публикации Трампа заявило, что прямой связи с США или через посредников не было. Ссылаясь на неназванный источник, агентство Fars сообщило, что Трамп отступил после того, как услышал, что Иран ответит атакой на все электростанции в регионе. ......Цены на нефть падают, акции восстанавливаются после комментариев Трампа. Комментарии Трампа на короткое время обрушили цену на нефть марки Brent примерно на 13%, опустившись ниже 100 долларов за баррель. Однако к 11:55 по Гринвичу цена снова приблизилась к отметке в 105 долларов. Мировые рынки также резко восстановились: фьючерсы на американские акции отыграли потери и выросли более чем на 2%.
«Такие действия не приводят к чему-либо, а наоборот, подпитывают волатильность. Сейчас перед инвесторами стоит вопрос: покупать ли сейчас или рынок резко вернется в исходное положение. А это вполне возможно. Это тот президент, который у нас сейчас. В результате те, кто продал свои активы или пытался защитить свои портфели, теперь задаются вопросом, что делать дальше».
andrijk777 написав:........ Це все дуже однобоко по-моєму. А якби США(Трамп) нічого не робили, прошло умовних 5 років і Іран би отримав ЯЗ. І фіганув нею по Кувейту. І який: Результат? Кувейт би тоді "служит наглядным примером" чогось чи ні? З чим би тоді "столкнулся" Кувейт?
*і не треба мені писати що я захищаю Трампа, я нікого не захищаю, я просто думаю на декілька кроків наперед а не на один. І прораховую декілька варіантів а не тільки один(поточний).
Не собираюсь вам писать о "защите Трампа". Но вы не заметили, что перед началом войны шли переговоры и Иран соглашался на значительные уступки? Основная проблема была в том, что Иран не соглашался обсуждать свою ракетную программу. И я об этом писал уже несколько раз. И наплевали на переговоры именно США. Так что не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате. Особенно, когда её там нет. Иранское ЯО такой же повод для начала войны, как ОМП в Ираке 23 года назад. Которого там в итоге не оказалось.
В понедельник, еще до задержки со стороны Трампа, Совет обороны Ирана усилил свои угрозы ответных мер, заявив, что Тегеран перекроет все пути через Персидский залив, установив морские мины, если Трамп выполнит свое обещание, сообщили государственные СМИ. «В этом случае весь Персидский залив на протяжении длительного времени будет находиться в ситуации, практически аналогичной той, что сложилась в Ормузском проливе…»
22 минуты назад 14:24 EET Мы получаем противоречивые сообщения из Ирана в ответ на пост Трампа, в котором говорилось о переговорах между США и Ираном.
Как мы сообщали ранее , информационное агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что прямых или косвенных переговоров между странами не было.
С тех пор свои собственные сообщения опубликовали еще два иранских информационных агентства.
Агентство Tasnim заявило, что никаких переговоров с США не ведется и Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию.
Ссылаясь на иранского чиновника, агентство Tasnim сообщило, что Трамп отказался от нападения на критически важную иранскую инфраструктуру под давлением финансовых рынков, и предупредило, что Иран продолжит защищаться до тех пор, пока не добьется сдерживания.
Однако информационное агентство «Мехр», ссылаясь на министерство иностранных дел, заявило, что существуют инициативы по снижению напряженности, но Вашингтон должен выступать в роли посредника, поскольку Иран не начинал войну.
Мехр заявил, что заявления Трампа были направлены на снижение цен на энергоносители и на то, чтобы выиграть время для реализации военных планов.
31й тихоокеанський і 11й підрозділ (2 по 2500 морпіхів), вже за 9 днів від Ормуза наземна операція буде 100% , якщо тільки ІРАН раптово не погодиться на всі умови Трампа (думаю ніт). Трамп грає на всі, якщо не пан , то пропав
andrijk777 написав:........ Це все дуже однобоко по-моєму. А якби США(Трамп) нічого не робили, прошло умовних 5 років і Іран би отримав ЯЗ. І фіганув нею по Кувейту. І який: Результат? Кувейт би тоді "служит наглядным примером" чогось чи ні? З чим би тоді "столкнулся" Кувейт?
*і не треба мені писати що я захищаю Трампа, я нікого не захищаю, я просто думаю на декілька кроків наперед а не на один. І прораховую декілька варіантів а не тільки один(поточний).
Не собираюсь вам писать о "защите Трампа". Но вы не заметили, что перед началом войны шли переговоры и Иран соглашался на значительные уступки? Основная проблема была в том, что Иран не соглашался обсуждать свою ракетную программу. И я об этом писал уже несколько раз. И наплевали на переговоры именно США. Так что не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате. Особенно, когда её там нет. Иранское ЯО такой же повод для начала войны, как ОМП в Ираке 23 года назад. Которого там в итоге не оказалось.
До чого тут це? Початковий пост(і моя відповідь) - про країни Перської затоки і їх безпеку.
prodigy написав:31й тихоокеанський і 11й підрозділ (2 по 2500 морпіхів), вже за 9 днів від Ормуза наземна операція буде 100% , якщо тільки ІРАН раптово не погодиться на всі умови Трампа (думаю ніт). Трамп грає на всі, якщо не пан , то пропав
"9 днів" і "раптово" "100%" і "якщо" "2 по 2500" і "наземна операція" Тут одні нестиковки.