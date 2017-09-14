RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17181171821718317184>
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 15:10

  ЛАД написав:И кщё интересная статья - Травма, нанесенная конфликтом в Иране, изменит облик Персидского залива.
Травма может также изменить то, как страны Персидского залива используют свои богатства. На кону стоят не только английские футбольные клубы, египетская недвижимость и компании Силиконовой долины. Инвестиции стран Персидского залива долгое время сдерживали стоимость заимствований в США. Изменение стратегии может повлиять даже на самый крупный рынок в мире.
.............Страны Персидского залива уже сейчас входят в число стран с самыми высокими расходами на оборону, не участвующих в войне. Конфликт 2026 года ускорит эту тенденцию.
..............Когда Трамп вернулся в Белый дом в 2025 году, лидеры стран Персидского залива быстро приняли его. Они организовали его первый запланированный зарубежный визит, пообещали заключить сделки и инвестировать триллионы долларов, а также начали увеличивать добычу нефти — уступку, которой они сопротивлялись в течение нескольких месяцев, — вскоре после его инаугурации. Что они хотели получить взамен? Безопасность и предотвращение региональной войны.
Они не получили ни того, ни другого.
................Кувейт служит наглядным примером того, к чему приводит отсутствие безопасности в государстве. После вторжения Ирака страх изменил политику: богатства ушли за границу, внутренние инвестиции сократились, а инфраструктура страны постепенно пришла в упадок. Результат? Нефтяная держава, одна из богатейших стран региона, столкнувшаяся с одной из самых изнурительных в мире жарой, пережила перебои с электроснабжением.

Це все дуже однобоко по-моєму.
А якби США(Трамп) нічого не робили, прошло умовних 5 років і Іран би отримав ЯЗ. І фіганув нею по Кувейту.
І який: Результат? Кувейт би тоді "служит наглядным примером" чогось чи ні? :D :D З чим би тоді "столкнулся" Кувейт?

*і не треба мені писати що я захищаю Трампа, я нікого не захищаю, я просто думаю на декілька кроків наперед а не на один. І прораховую декілька варіантів а не тільки один(поточний).
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7550
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 15:18

ТЕЛЬ-АВИВ/ИЕРУСАЛИМ/ВАШИНГТОН, 23 марта (Reuters) - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что отдал приказ отложить любые военные удары по иранским электростанциям на пять дней, за несколько часов до истечения крайнего срока, который грозит дальнейшей эскалацией конфликта, продолжающегося уже четвертую неделю.
Трамп заявил в сообщении на своей платформе Truth Social, что США и Иран провели «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ» переговоры за последние два дня о «ПОЛНОМ И ТОЧНОМ РАЗРЕШЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ».

В своем послании , написанном исключительно заглавными буквами, он заявил, что поручил министерству обороны отложить удары до завершения переговоров.
Однако иранское информационное агентство Fars после публикации Трампа заявило, что прямой связи с США или через посредников не было.
Ссылаясь на неназванный источник, агентство Fars сообщило, что Трамп отступил после того, как услышал, что Иран ответит атакой на все электростанции в регионе.
......Цены на нефть падают, акции восстанавливаются после комментариев Трампа.
Комментарии Трампа на короткое время обрушили цену на нефть марки Brent примерно на 13%, опустившись ниже 100 долларов за баррель. Однако к 11:55 по Гринвичу цена снова приблизилась к отметке в 105 долларов.
Мировые рынки также резко восстановились: фьючерсы на американские акции отыграли потери и выросли более чем на 2%.
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-threatens-retaliate-against-gulf-energy-water-after-trump-ultimatum-2026-03-23/
Трамп точно балуется на Форексе. :)
Правда:
«Такие действия не приводят к чему-либо, а наоборот, подпитывают волатильность. Сейчас перед инвесторами стоит вопрос: покупать ли сейчас или рынок резко вернется в исходное положение. А это вполне возможно. Это тот президент, который у нас сейчас. В результате те, кто продал свои активы или пытался защитить свои портфели, теперь задаются вопросом, что делать дальше».
https://www.reuters.com/world/europe/view-world-markets-rally-trump-postpones-military-strikes-iranian-power-plants-2026-03-23/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39332
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 15:27

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Не обратил внимание,. но проверил - опечатка в оригинале.


Ройтерс или синьхуа? :D
Было бы забавно, если бы их МИД ошибся
Собщение Синьхуа не искал.

  andrijk777 написав:........
Вдруге напишу:
Я говорив про технології а ви знову про фінанси.

Хоть втретє.
Технологий без финансов не бывает.
С тем, что когда-то ИИ окажет сильное воздействие, я и не спорил. Но это не обязательно произойдёт прямо завтра или через год.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39332
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 15:40

  Xenon написав:Трамп проигрывает Ирану и отползает в сторону?

❗️Трамп віддав наказ відкласти всі військові удари на 5 днів.

«Я радий повідомити, що США та Іран протягом останніх двох днів провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного врегулювання нашого конфлікту на Близькому Сході».


Вроде наоборот: все цели достигнуты. Но нужно чуть подождать.
Іран дуже хоче укласти угоду, це може статися протягом 5 днів або раніше, — Трамп
_hunter
 
Повідомлень: 11731
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 15:41

Не собираюсь вам писать о "защите Трампа".
Но вы не заметили, что перед началом войны шли переговоры и Иран соглашался на значительные уступки?
Основная проблема была в том, что Иран не соглашался обсуждать свою ракетную программу.
И я об этом писал уже несколько раз.
И наплевали на переговоры именно США.
Так что не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате. Особенно, когда её там нет.
Иранское ЯО такой же повод для начала войны, как ОМП в Ираке 23 года назад. Которого там в итоге не оказалось.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39332
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 15:56

На Трампа могло подействовать ещё и это:
В понедельник, еще до задержки со стороны Трампа, Совет обороны Ирана усилил свои угрозы ответных мер, заявив, что Тегеран перекроет все пути через Персидский залив, установив морские мины, если Трамп выполнит свое обещание, сообщили государственные СМИ.
«В этом случае весь Персидский залив на протяжении длительного времени будет находиться в ситуации, практически аналогичной той, что сложилась в Ормузском проливе…»
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-threatens-retaliate-against-gulf-energy-water-after-trump-ultimatum-2026-03-23/
Вот чего не хватало для полного счастья. :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39332
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 16:04

  ЛАД написав:Хрен поймёшь.
22 минуты назад
14:24 EET
Мы получаем противоречивые сообщения из Ирана в ответ на пост Трампа, в котором говорилось о переговорах между США и Ираном.

Как мы сообщали ранее , информационное агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что прямых или косвенных переговоров между странами не было.

С тех пор свои собственные сообщения опубликовали еще два иранских информационных агентства.

Агентство Tasnim заявило, что никаких переговоров с США не ведется и Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию.

Ссылаясь на иранского чиновника, агентство Tasnim сообщило, что Трамп отказался от нападения на критически важную иранскую инфраструктуру под давлением финансовых рынков, и предупредило, что Иран продолжит защищаться до тех пор, пока не добьется сдерживания.

Однако информационное агентство «Мехр», ссылаясь на министерство иностранных дел, заявило, что существуют инициативы по снижению напряженности, но Вашингтон должен выступать в роли посредника, поскольку Иран не начинал войну.

Мехр заявил, что заявления Трампа были направлены на снижение цен на энергоносители и на то, чтобы выиграть время для реализации военных планов.
https://www.reuters.com/world/iran-war-live-trump-deadline-looms-iran-vows-hit-gulf-power-water-2026-03-23/


31й тихоокеанський і 11й підрозділ (2 по 2500 морпіхів), вже за 9 днів від Ормуза
наземна операція буде 100% , якщо тільки ІРАН раптово не погодиться на всі умови Трампа (думаю ніт). Трамп грає на всі, якщо не пан , то пропав


сенатор все прямо і відверто
prodigy
 
Повідомлень: 13395
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3399 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 16:10

До чого тут це? Початковий пост(і моя відповідь) - про країни Перської затоки і їх безпеку.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7550
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 16:14

  prodigy написав:31й тихоокеанський і 11й підрозділ (2 по 2500 морпіхів), вже за 9 днів від Ормуза
наземна операція буде 100% , якщо тільки ІРАН раптово не погодиться на всі умови Трампа (думаю ніт). Трамп грає на всі, якщо не пан , то пропав

"9 днів" і "раптово"
"100%" і "якщо"
"2 по 2500" і "наземна операція"
Тут одні нестиковки.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7550
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 16:22

В былые времена новый духовный лидер состоял в КСИР, принимал участие в ирано-иракской войне, у него убили родных, сам получил ранения. Что Трам подразумевает под хорошими переговорами ?
tumos
 
Повідомлень: 2160
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17181171821718317184>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 245477
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 450372
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1184068
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6977)
23.03.2026 16:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.