prodigy написав:.......... 31й тихоокеанський і 11й підрозділ (2 по 2500 морпіхів), вже за 9 днів від Ормуза наземна операція буде 100% , якщо тільки ІРАН раптово не погодиться на всі умови Трампа (думаю ніт). Трамп грає на всі, якщо не пан , то пропав .........
Посмотрим. Если он доиграется до минирования Персидского залива...
Трамп заявил, что может контролировать Ормузский пролив совместно с Ираном. 6 минут назад 16:49 EET
Натаса Бансаги На вопрос о том, кто будет контролировать Ормузский пролив после заключения соглашения с Ираном, Трамп ответил, что контроль будет осуществляться совместно.
Когда репортер спросил: «Кем?», Трамп ответил: «Возможно, мной. Возможно, мной, мной и аятоллой... кем бы ни стал следующий аятолла».
Он заявил, что не считает Моджтабу Хаменеи лидером Ирана. Хаменеи был избран новым верховным лидером Ирана после того, как его отец, аятолла Али Хаменеи, был убит в первый день войны.
«Смена режима происходит автоматически, — сказал он. — Но мы имеем дело с людьми, которых я считаю очень разумными и надежными. Люди внутри знают, кто они. Они пользуются большим уважением, и, возможно, один из них окажется именно тем, кого мы ищем».
15 минут назад Венди Бенджаминсон , старший редактор DC Weekends.
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что США узнают, кто является новым руководством Ирана, как только переговоры по урегулированию конфликта углубятся.
«Это одна из вещей, которые мы узнаем в ходе этих диалогов, — сказал Райт в интервью на конференции CERAWeek в Хьюстоне. — Кто у власти? Находятся ли они у власти? Как это работает?»
Райт выступил вскоре после того, как Трамп заявил о начале переговоров о возможном прекращении американо-израильской войны против Ирана, которая продолжается уже четвертую неделю. Трамп сказал, что американские переговорщики Виткофф и Кушнер разговаривают с «высокопоставленным лицом» в Иране. Обновлено 10 минут назад