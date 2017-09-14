3 hours ago

15:53 EET

Susan Heavey

.....

«У них никогда не будет ядерного оружия», — сказал Трамп, имея в виду Иран. «Они на это согласились».



Он заявил, что Иран инициировал контакт, потому что не хотел, чтобы США нанесли удар по его энергетической инфраструктуре, как угрожал Трамп, если Ормузский пролив не будет вновь открыт.



«Я думаю, это обязательно произойдёт, да и почему бы и нет?» — имея в виду сделку с Ираном.



«Итак, завтра утром, в какое-то время по их расписанию, мы должны были взорвать их крупнейшую электростанцию, строительство которой обошлось более чем в 10 миллиардов долларов. Это очень хорошая станция... Зачем им это нужно? Поэтому они позвонили, а не я позвонил. Это они позвонили», — добавил он.



«Они хотят заключить сделку, и мы очень хотим ее заключить», — сказал он, добавив: «У нас есть очень серьезные шансы на заключение сделки».



Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт очень скоро, "если это сработает".



«Цена на нефть резко упадет, как только сделка будет заключена», — сказал он.