Додано: Пон 23 бер, 2026 19:49

fox767676 написав: ЛАД

Мерц говорит что нет

https://www.dw.com/ru/a-sozaleu-ob-etom ... a-76309539 Мерц говорит что нет

О них говорят уже десятилетия, но ММР не стали прорывом, и вместо этого сторонники таких проектов по-прежнему борются за госсубсидии, указал Шнайдер.

Действительно, недавно Маркус Креббер (Markus Krebber), глава крупнейшего немецкого поставщика электроэнергии - концерна RWE - также скептически отозвался об этой технологии. "На данный момент инвестиции в ММР для частной компании не представляются возможными", - сообщил он новостному порталу Político. По словам Креббера, сейчас в мире нет ни одной компании, которая могла бы предложить поставки ММР в фиксированные сроки и по согласованным ценам. Глава RWE тем самым дал понять: у частного бизнеса нет денег на такие малые реакторы.

ВАШИНГТОН, 4 марта (Reuters) - Американский ядерный регулятор заявил в среду, что одобрил строительство малого ядерного реактора TerraPower в Вайоминге, финансируемого Биллом Гейтсом. Это первое разрешение на строительство станции, которая, как ожидается, будет работать на специальном, более обогащенном урановом топливе.

Одобрение, первое за почти десятилетие для коммерческого реактора, выданное Комиссией по ядерному регулированию США, касается запланированного компанией TerraPower натриевого реактора мощностью 345 мегаватт, который будет построен в Кеммерере, в западной части штата. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

........Президент Дональд Трамп, который хочет, чтобы к 2050 году мощность атомных электростанций в США увеличилась в четыре раза, до 400 гигаватт, в прошлом году издал указы, направленные на ускорение процесса выдачи разрешений Комиссией по ядерному регулированию (NRC), стремясь сократить многолетний процесс до 18 месяцев.

.......Реактор Natrium будет работать на топливе, называемом high-assay low-enriched uranium, or HALEU, что, по словам разработчиков, повысит эффективность использования топлива. ВНОУ, традиционно производимый в России, обогащается почти до 20%, в отличие от 5%, которые используются для урана сегодня.

Там не очень понятно - невозможно по техническим причинам или из-за отсутствия политического консенсуса (СДПГ категорически против, "зелёные", само союой, тоже).Кстати, тут относительно недавно пропагандировали малые модульные реакторы (ММР) и обвиняли меня в неграмотности и ретроградстве.И до кучи:Название топлива оставил на англ., т.к гуглоперевод не нравится, а как правильно,не знаю.Здесь -- оно называется "низкообогащенный уран высокой пробы".