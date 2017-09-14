Добавлю для andrijk777. В ОАЭ нефти тоже хоть залейся. Тем не менее, в эмирате Абу-Даби по американскому проекту постоена АЭС Барака. Вроде бы, начиная с 2020, уже запушены все 4 блока по 1,4 ГВт каждый. Итого 5,6 ГВт. "Нафіг їм атомна енергетика?" У саудитов пока АЭС нет, но работы ведутся. Можете посмотреть здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_program_of_Saudi_Arabia. Правда, там значительно больше говорится не об АЭС, а о стремлении к ЯО.
ЛАД написав:Кстати, тут относительно недавно пропагандировали малые модульные реакторы (ММР) и обвиняли меня в неграмотности и ретроградстве.
Якщо я правильно памятаю, то ви перекручуєте. ММР розглядалися як хороше рішення вля розгалудження генерації, щоб зробити її менш залежною від великих точок генерації, відповідно, більш стійкою до російських обстрілів.
Не совсем так. Но даже не буду спорить. Дело не в этом. Доказывали, что это прогрессивное направление, что их уже можно и нужно строить, что их габариты такие, что их можно перевозить на грузовике. Может быть, когда-нибудь так и будет. Но пока ничего такого нет даже близко. И я доказывал как раз именно это. И сейчас привёл подтверждение именно такой точки зрения. Как видите, первое разрешение на строительство получено только сейчас, а построен будет ещё через несколько лет. Есть более скромные реакторы Toshiba 4S (10 МВт и при этом далеко не соответствующий мечтаниям моих оппонентов) и ещё советский реактор «Елена» (ещё менее мощный и тоже далёкий от мечтаний). Призывать к немедленному строительству фантастических проектов... Нам сегодня только этого не хватает. Реального действующего ММР сегодня не существует. Говорить не о чем.
Тим часом Китай за минулий рік ввів у експлуатацію 315 ГВ сонячної і 120 ГВ вітрової генеруючих потужностей.
Хочу напомнить, что АЭС работает постоянно и выдаёт всё время проектную мощность. Солнечная эл-станция на практике выдаёт за год 8-9% от проектной мощности, а ветровая, если правильно помню, примерно 20%. Т.о. "315 ГВ сонячної і 120 ГВ вітрової" примерно соответствуют 28 + 24 = 52 ГВт. Причём, к ним желательно построить какие-то аккумулирующие мощности.
Я все сказав:
По цій темі можу сказати тільки одне: Іран це 4 країна по добутку нафти. Нафіг їм атомна енергетика? Для мене очевидно що збагачення урану Іраном має лиш одну ціль - ЯЗ.
Додам ще що "постойка АЕС" і "збагачення урану" це зовсім різні речі. Можна "побудувати АЕС" і купляти уран, як наприклад робить Україна. Уран для АЕС не коштує якихось величезних грошей.
Німеччина в процесі відмови від АЕС становила граничний вік реакторів 32 роки. Таким чином, станом на зараз вік закритих у 2010 вже 47 років, а закритих у 22 - 37 років. Навіть якщо припустити, що їх не розбирали, запустити їх буде непросто і недоцільно. А нові могли б будувати...
Сомневаюсь, что 32-47 лет это предельный срок эксплуатации и его невозможно продлить. Так же, как продлевают сроки эксплуатации наших АЭС. Но повторю, не знаю, возможно ли это чисто технически, хотя бы в принципе. Не знаю, как происходит вывод реактора из эксплуатации. И уверен, что здесь нет таких специалистов. Кроме того, это проблемы Германии, пусть немцы и разбираются.
Тут ви вже неправі. Є дві комерційні діючі установки: російська і китайська. Але по факту є купа діючих ММР: корабельні установки. Тому технологія не є супер нова, і я не думаю, що при наявності попиту та політичної волі будуть проблеми з впровадженням.