sashaqbl написав: ЛАД написав: Кстати, тут относительно недавно пропагандировали малые модульные реакторы (ММР) и обвиняли меня в неграмотности и ретроградстве.

Якщо я правильно памятаю, то ви перекручуєте. ММР розглядалися як хороше рішення вля розгалудження генерації, щоб зробити її менш залежною від великих точок генерації, відповідно, більш стійкою до російських обстрілів.

Тим часом Китай за минулий рік ввів у експлуатацію 315 ГВ сонячної і 120 ГВ вітрової генеруючих потужностей.

Не совсем так.Но даже не буду спорить. Дело не в этом.Доказывали, что это прогрессивное направление, что ихможно и нужно строить, что их габариты такие, что их можно перевозить на грузовике.Может быть, когда-нибудь так и будет. Но пока ничего такого нет даже близко. И я доказывал как раз именно это. И сейчас привёл подтверждение именно такой точки зрения. Как видите,разрешение на строительство получено только сейчас, а построен будет ещё через несколько лет.Есть более скромные реакторы Toshiba 4S (10 МВт и при этом далеко не соответствующий мечтаниям моих оппонентов) и ещё советский реактор «Елена» (ещё менее мощный и тоже далёкий от мечтаний).Призывать к немедленному строительству фантастических проектов... Нам сегодня только этого не хватает.Говорить не о чем.Хочу напомнить, что АЭС работает постоянно и выдаёт всё время проектную мощность. Солнечная эл-станция на практике выдаёт за год 8-9% от проектной мощности, а ветровая, если правильно помню, примерно 20%.Т.о. "315 ГВ сонячної і 120 ГВ вітрової" примерно соответствуют 28 + 24 = 52 ГВт. Причём, к ним желательно построить какие-то аккумулирующие мощности.