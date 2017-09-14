Додано: Пон 23 бер, 2026 21:58

Говорить не о чем. Призывать к немедленному строительству фантастических проектов... Нам сегодня только этого не хватает.Реального действующего ММР сегодня не существует.Говорить не о чем.

Тому технологія не є супер нова, і я не думаю, що при наявності попиту та політичної волі будуть проблеми з впровадженням. Тут ви вже неправі. Є дві комерційні діючі установки: російська і китайська.Але по факту є купа діючих ММР: корабельні установки.Тому технологія не є супер нова, і я не думаю, що при наявності попиту та політичної волі будуть проблеми з впровадженням.

Вы опять хотите втравить меня в ненужный спор?Приведите, пожалуйста, ссылки на "дві комерційні діючі установки".И корабельные установки это совсем не ММР.Не буду разбираться , но только один вопрос к вам.Реакторов на флоте уже очень много. Десятки, если не сотни. И применяются они уже очень давно. Но почему-то, никому не приходит в голову устанавливать их на земле.Почему? Все такие дураки, не могут сообразить, что есть готовые и испытанные проекты, бери и устанавливай массово?Существуют и применяются даже ядерные реакторы на космических аппаратах. Они наверняка очень компактные и с малой массой. Но почему-то тоже не используются на земле. Наверное, есть какие-то объективные причины?Повторю, реальных и действующих микромодульных реакторов, готовых к применению и широкому использованию