Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 21:26

  andrijk777 написав:.............
Я все сказав:
По цій темі можу сказати тільки одне: Іран це 4 країна по добутку нафти. Нафіг їм атомна енергетика? Для мене очевидно що збагачення урану Іраном має лиш одну ціль - ЯЗ.

Додам ще що "постойка АЕС" і "збагачення урану" це зовсім різні речі. Можна "побудувати АЕС" і купляти уран, як наприклад робить Україна. Уран для АЕС не коштує якихось величезних грошей.
"Вы свои посты не читаете?"
Не вы писали: "Нафіг їм атомна енергетика?"
Теперь вы пишете, что не нужно самостоятельно производить обогащение урана. Можно покупать где-то и это "не коштує якихось величезних грошей".
А вы поинтересовались ценами?
Между прочим, Украина тратили на это ежегодно 500+ - 600 млн. долл. (https://epravda.com.ua/rus/news/2019/08/19/650744/ - данные за 2012-2018 гг.). Не так уж и мало.
И существует реальная перспектива роста цен. Посмотрите, например, https://minfin.com.ua/2025/12/16/164369626/
Кроме того, с ростом атомной энергетики может усилиться конкуренция за топливо и кроме роста цен это может привести ик проьлемам с покупкой. Но это уже мои домыслы, настаивать не буду. Тем более, и сам сомневаюсь. :)
Но кто знает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 бер, 2026 21:29, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 21:26

  _hunter написав:
  Hotab написав:Наша рубрика від Хантера « на окупованих там нормально люди живуть»
https://www.facebook.com/share/r/1GQGjh ... tid=wwXIfr


Ну совсем уж тупо врать не нужно, наверное? :roll:

“Ви мєня нє так понялі»..
ясно-понятно..
І над нашими полоненими там не знущаються . Всі ходи записані, не вмикай задню
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 21:34

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Наша рубрика від Хантера « на окупованих там нормально люди живуть»

Ну совсем уж тупо врать не нужно, наверное? :roll:

І над нашими полоненими там не знущаються

А где связь? :shock:
_hunter
 
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но кто знает.

басмачи всю возню делали только с целью ЯО
они поклялись пророком уничтожить Израєль
Goodman
  _hunter написав:
  Hotab написав:

https://www.facebook.com/share/r/1AuK7t ... tid=wwXIfr
І над нашими полоненими там не знущаються

А где связь? :

В авторі слів

Який до того ж насміхався з Янаюри, який в окупації «отот которий пріходіт сюда рассказать как єму плохо з двумя пенсіямі»
Чи теж амнезія?

Зверніть увагу як вперто Хантер щоразу видаляє з цитат моє посилання, де росіяни вчиняють злочини.
Цікаво, чому 😅
Що його там ображає? 🤭
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 21:52

  Hotab написав:
  _hunter написав:А где связь? :

«отот которий пріходіт сюда рассказать как єму плохо з двумя пенсіямі»

И снова брэхня. :roll: Я ему напомнил доход задекларировать - как того закон требует...
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Призывать к немедленному строительству фантастических проектов... Нам сегодня только этого не хватает.
Реального действующего ММР сегодня не существует.
Говорить не о чем.

Тут ви вже неправі. Є дві комерційні діючі установки: російська і китайська.
Але по факту є купа діючих ММР: корабельні установки.
Тому технологія не є супер нова, і я не думаю, що при наявності попиту та політичної волі будуть проблеми з впровадженням.

Вы опять хотите втравить меня в ненужный спор?
Приведите, пожалуйста, ссылки на "дві комерційні діючі установки".
И корабельные установки это совсем не ММР.
Не буду разбираться , но только один вопрос к вам.
Реакторов на флоте уже очень много. Десятки, если не сотни. И применяются они уже очень давно. Но почему-то, никому не приходит в голову устанавливать их на земле.
Почему? Все такие дураки, не могут сообразить, что есть готовые и испытанные проекты, бери и устанавливай массово?
Существуют и применяются даже ядерные реакторы на космических аппаратах. Они наверняка очень компактные и с малой массой. Но почему-то тоже не используются на земле. Наверное, есть какие-то объективные причины?
Повторю, реальных и действующих микромодульных реакторов, готовых к применению и широкому использованию сегодня не существует.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 бер, 2026 21:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
барабашов
если он под Артёмовском тоже так себя не вёл



На своїх землях якщо військові і допускають насильство до своїх (бо в ЗСУ потрапили всі, і чмошники з ґвалтівниками також) то це знаходить правову оцінку.
А українці на окупованих - це безправні . А гвалтівники в кацапів можуть бути покарані лише фронтом. Ну тобто для них нічого не зміниться, чому б не гвалтувати.

ему напомнил доход задекларировать


О бачте хто для хантерів ворог - «дід з окупованої Херсонщини який сміє приходити на форум і розказувати про злочини росіян».
Таке Хантерам не подобається.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 бер, 2026 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 22:09

  Goodman написав:
  ЛАД написав:Но кто знает.

басмачи всю возню делали только с целью ЯО
они поклялись пророком уничтожить Израєль

Вообще-то, фраза: "Но кто знает", - у меня относилась совсем не к этому вопросу. Вы не заметили?
Но "клялись пророком уничтожить Израєль" с самого начала все арабские страны. И не раз воевали.
Но сегодня уже многие установили пусть не дружеские, но вполне нормальные отношения. В т.ч. и дипломатические, и экономические. И даже вполне себе правоверные и ортодоксальные саудиты уже тоже очень близки к этому.
ЛАД
  барабашов написав:КПД там какое?
Яке КПД ?
Ядерної реакції... - так там до 35 % як в парової машини, адже це просто паровий котел де замість вугілля - енергія ядерного розпаду...
budivelnik
