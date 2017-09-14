Додано: Вів 24 бер, 2026 02:51

tumos написав: Спор о ММР вызывает недоумение. Есть подсказки (информация) от МАГАТЭ.

Опять же указаний на допустимые размеры/габариты для определения, что является микрореактором, нет. Спор о ММР вызывает недоумение. Есть подсказки (информация) от МАГАТЭ.Малые модульные реакторы (ММР) — это современные ядерные реакторы мощностью до 300 МВт (эл.) на энергоблок, что составляет примерно одну треть от генерирующей мощности традиционных ядерных энергетических реакторов.Как бы определение не содержит указаний на допустимые размеры/ габариты.Есть промышленная эксплуатация ММР - да, есть.На российской АЭС «Академик Ломоносов», первой в мире плавучей атомной электростанции, промышленнаяэксплуатация которой началась в мае 2020 года, энергия генерируется на двух ММР мощностью 35 МВт (эл).Микрореакторы есть разновидность ММР и предназначенны для выработки электроэнергии мощностью, как правило, до 10 МВт (эл.).Опять же указаний на допустимые размеры/габариты для определения, что является микрореактором, нет.

Вернитесь, пожалуйста, к старой дискуссии и вспомните, о чём она была.Там настаивали как раз на широком внедрении микромодульных реакторов, которые якобы можно полностью изготовить на заводе и просто установить в нужных местах.Да, в определениях нет никаких ограничений на габариты/вес ММР. Но мы же говорим не об определениях, а о реальной жизни. И цель была - повышение бехопасности и устойчивости системы в условиях войны. До войны всех этих проблем не было.И ещё посмотрите мой предыдущий пост. Как вы предлагаете решать проблему негибкости АЭС в условиях её автономности?Централизацию управления и возможность переброски ээ между регионами сохранить нужно? По-моему, да.Но тогда нужны и высоковольтные ЛЭП, и, соответственно, мощные высоковольтные трансформаторы.Что мы тогда выигрываем при замене сегодняшних мощных АЭС любыми ММР?Ваш пример с «Академиком Ломоносовым»...Во-первых, обратите внимание на цену."по состоянию на 2015 год оценивалась уже в 37,3 млрд рублей". Курс рубля в 2015 колебался от 50 до 70, в среднем 62 (). Т.е. цена в долларах - 600 млн долл. Так это в 2015. Сегодня наверняка дороже. И это при мощности всего 60 МВт. Можем мы говорить о массовом применении таких ММР вместо крупных АЭС? Вместо 1 блока в 1,4 ГВт 23 «Академиков Ломоносовых» за 14 млрд долл.Во-вторых, обратите внимание на габариты - грубо 140х30х15 м. И это только для плавучей базы. Ешё + наземная часть. Для одной станции ещё ладно, а если много? Где их в городе разместить? "Во дворе дома"?Масса там не указана, но для новой платформы, кот. изготавливается в Китае - "вес корпуса с оборудованием — 19088 тонн". Ну и плюс ещё какая-то наземная часть. Это точно можно "привезти на грузовике"?Думаю, я назвал далеко не все проблемы.Допускаю, что всё это можно при желании реализовать.Но это будет совершенно другая энергосистема и явно не проблема сегодняшнего дня.А нужно ли это в мирных условиях и зачем?P.s. За ссылки спасибо. Посмотрю.