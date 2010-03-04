

Нам осталось освободить 15% Донбаса, и на этом Донбас будет освобождён.



По моему мнению, у нас есть три основных пути, как это сделать.



Первый — это продолжать ползучее наступление с переменным успехом, не считаясь с потерями, которые будут, мягко говоря, очень большими.

Судя по сегодняшним замедлившимся темпам, это лет пять минимум.

Можно его несколько ускорить, отправив в бой всё, что у нас осталось из боевой техники и авиации, и если это сделать грамотно и толково, то примерно с теми же большими потерями в личном составе, но еще дополнительно и в технике освободить эти 15% И потом переходить в глухую оборону, накапливая ресурсы.



Второй путь — еще вчера перейти к обороне, закопаться под землю и перейти к уничтожению личного состава и других целей противника до тех пор, пока они у противника не закончатся, или у нас не закончится личный состав и вооружение. Этот вариант по времени не ограничен и может стремиться к бесконечности. При этом, судя по тенденции, противник наращивает удары по нашим тылам, расширяя и количество и радиус ударов, и если время стремится к бесконечности, то и потери в личном составе будут или такие же, или ещё большими, чем при первом варианте.



Третий вариант — это вариации первых двух вариантов с использованием ЯО и другого оружия массового поражения. Тут риски и наши потери спрогнозировать практически невозможно, но надо понимать, что каждый новый день СВО приближает момент, когда это самое ОМП появится у противника. И не факт, что он им сразу не воспользуется.



Надо понимать, что все три варианта могут закончиться не так как хотелось бы нам, несмотря на цену.



В свете докладов о стратегической инициативе, новых освобожденных бабкоселах, при фактически стоящем фронте я не представляю в какой момент произойдёт принятие неизбежного, и мы перейдём с режима ползучего стояния двойками в режим максимального сохранения своих военнослужащих и граждан с нанесением противнику постоянного урона до момента, когда он будет вынужден сесть за стол переговоров.

И продолжать переговоры уже надо отталкиваясь от фактической ЛБС. И уже не военным, а дипломатическим путем решать судьбу этих 15%.



Надо понимать, что ситуация у противника намного хуже чем у нас, но устойчивости и ресурсов у него достаточно, чтобы продолжать воевать еще пару лет точно даже в его нынешнем положении, а при увеличении поддержки живой силой и вооружением - счёт идёт на многие годы.

Разумеется мы каждый день войны теряем больше чем Украина. По сути Украины уже нет. Полностью внешнее управление, внешнее финансирование, уничтоженная промышленность и сельское хозяйство, вымирание населения, бегство молодежи, ликвидация конституционных прав и свобод граждан и отсутствие перспектив на какое-то нормальное будущее.

А у нас это все пока еще есть. Поэтому нам каждый день встаёт дороже.



Возможно у нас или у противника есть какой-то хитрый план, военный гений, или вундервафля в рукаве которую они вот-вот достанут и ситуация на поле боя радикально поменяется, но раз его никто за четыре года не достал, то есть сомнения что такие изменения произойдут.



Естественно это то, что я вижу субьективно исходя из ситуации на сегодня с учётом информации имеющейся у меня.

Как оно будет завтра, и как оно "на самом деле" я не знаю. Может быть все будет намного лучше, а может быть все будет намного... иначе.



