RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17201172021720317204>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 05:22

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: ти больний? Хто тут спорить що росія агресор?) Покажи хоть одну людину на форумі.
Виходу з цієї війни військовим шляхом для України нема. Лише переговорами. А воювати ще 4 роки тими самими людьми це ви вже явно обдовбались наркотою.

так й перемовин Раша не хоче... то що ж робити?..

Послати тебе в окоп. Як тобі такий варіант?

ще один. розповідає, що це Я людей до окопів посилаю :lol: почнемо з усіляких номерних, користь яких для держави - НУЛЬ... 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12107
З нами з: 29.09.19
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 05:26

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Тут не вірили коли я писав що влада планує воювати ще 3, 4 роки тому ні про які терміни демобілізації і не говорять.


Влада планує ? Чи росіяни не збираються припинняти воювати ?

Сьогоді, до речі, дуже патужно росіяни заявляють мопедами, що не збираються припинять

Влада планує і росіяни не збираються. Одне другому тільки сприяє, " чи " тут лишнє.

та, "чи" недоречне. правильно - влада планує, БО руські поки не збираються зупинятися... а все інше - фантазії...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12107
З нами з: 29.09.19
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 05:37

  ЛАД написав:...
Если плевать на экономическую эффективность, то можно много чего сделать.
Вы правы, у нас розбита енергосистема.
Но что разбито?
Не хочу спорить, надоело впустую терять время, но я не пойму - у нас сегодня есть проблемы именно с атомной генерацией?
Вроде нет.
АЭС у нас, к счастью, целые. Выбиты именно ТЭС и ТЭЦ. Так может лучше тогда уж строить именно их? Если даже мы сейчас построим массу ММР (фантастика, но ладно), чем мы будем балансировать систему? По рецепту Буратино включать-выключать их? Вот только все специалисты почему-то утверждают, что это вредно для работы АЭС. Неграмотные, наверно.

Такая перестройка энергосистемы, как вы предлагаете, требует тщательного планирования. Или плевать на экономику, которой у нас и так уже нет?
...

самовпевненості багато, з фактами набагато гірше. так, проблема з АЕС. захоплена ЗАЕС по потужності дорівнює іншим трьом станціям. тому зараз наи вистачає, бо дійсно впало споживання. щоб замінити ЗАЕС, скільки треба побудувати ТЕС?..

тепер по ТЕС - вже писав, що перед війною в нас були надлишкові потужності ТЕС - було задіяно десь 20% лише - точних цифр не пам'ятаю. тому можливо й існуючих ТЕС буде достатньо для балансування. в нашому випадку найкраще балансувати ГЕС та ГАЕС.

перевага "зеленої" енергетика - її не треба тягнути споживачеві. гадаєте дешево ее від АЕС вуйкам по Карпатам роздавати? чи там по луганським степам. втрати ее складають 10% від споживання в Україні.

й з точки зору економіки саме будівництво АЕС потребує найбільших витрат при будівництві

ps а з приводу Фукусими - там були цілі талмуди, що роботи в різних аварійних ситуаціях (це ж японці). а от ситуація, що через солону воду вимкнеться вся електрика й система керування перестане працювати - передбачена не була. добре, що не сталося теплового вибуху, як в Чорнобилі. можлива та ж вода виступила як охолоджувач.
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 25 бер, 2026 05:41, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12107
З нами з: 29.09.19
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 05:40

фух, норму виконав :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12107
З нами з: 29.09.19
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 07:38

  Hotab написав:Мадяр відповів Шмідтам про «не така ППО»

Ані однієї ночі у 2026,- бути усім напоготові і надалі.
Жодної доби березня донині не сталося, щоб менше ста шахедів/гераней шниряло небом України. Були й будуть доби й по 400-500, як от сьогодні.
Більше того, зовсім тихо у небі було на пальцях однієї руки протягом всієї зими 25-26 рр.

А насправді, чого ж вони, дрони рф, долітають до Львова?

Пане мер серцю милого міста Лева! Перепрошую, але отой ваш вечірній докір чи рекламацію покупця «маю дуже багато питань до усіх, будемо мати розмову з військовими, щодня купуємо…» припиніть, зробіть ласку.
15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%. Такого навіть розміру ральцю у мерії не існує, от без жартів- не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями Воінів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують. Хоча звісно, є над чим працювати.

Не мені Вам поради давати. Але й не Вам дорікати тих, хто збиває денно і нощно.
Бережіть людей, менше лясів.
А ми працюватимемо у небі.


Слідкувати результати СБС наживо:
Онлайн-табло СБС «ПІДРАХУЙКА»
https://sbs-group.army/

МАДЯР🇺🇦
24-25.03.26

🔵МАДЯР🎞МАДЯР👥МАДЯР 👥RB📷МАДЯР 🇺🇦СБС
онлайн«ПІДРАХУЙКА»СБС
15 шахедів досягли цілі...Вчора тільки по сумській області білше прилітіло. Чим вище посада та ближче до влади, тим більше нахабства та відчуття безкарності за свої слова та дії.
d44
 
Повідомлень: 832
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 07:46

А хіба, якщо вибух, то обов"язково приліт ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13686
З нами з: 31.08.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 07:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав: ближче до влади, тим більше нахабства та відчуття безкарності за свої слова


"онлайн«ПІДРАХУЙКА»СБС" + "розмір [c]ральцю" - то видно що людина увійшла у філологічний смак
навіть в мене такого словникового запасу нема :D
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5416
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 08:18

Відповів він Садовому, у якого закономірно виникло багато запитань. Бо якщо порахувати ефективність ППО в кожній окремій області, то виявиться ...
Візьмемо 18 березня, коли ОДИН шахід безперешкодно пролетів 5 областей і вдарив по СБУ у Львові. Чи вчорашній білий день, коли відбулось майже те саме, але з набагато більшою кількістю БПЛА.
97%?
Schmit
 
Повідомлень: 5494
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 08:40

Перекличка «зрадо*обів». Суми, як мене приймаєте?

І справді, нема ефективності.. Коли на Львів «через всю країну» летить 150 геранів, а прилітає 5 . Жах, вони пролетіли через всю краіну!!


А хіба, якщо вибух, то обов"язково приліт ?


Він нарахував лише в сумській області 15 вибухів , і це лише на його дивані!! Аж оббивку присмалило
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18305
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2598 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 08:50

15 шахедів досягли цілі...Вчора тільки по сумській області білше прилітіло. Чим вище посада та ближче до влади, тим більше нахабства та відчуття безкарності за свої слова та дії.

А хіба, якщо вибух, то обов"язково приліт ?
Коли ти вже почнеш писати про "чули хлопки" та "упали обломки" , а все інше збили ппошники ( бо "локаційно втрачений" вже не катить, викреслили з новин)
d44
 
Повідомлень: 832
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 17201172021720317204>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15780)
25.03.2026 05:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.