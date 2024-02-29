Мадяр відповів Шмідтам про «не така ППО»Ані однієї ночі у 2026,- бути усім напоготові і надалі.Жодної доби березня донині не сталося, щоб менше ста шахедів/гераней шниряло небом України. Були й будуть доби й по 400-500, як от сьогодні.Більше того, зовсім тихо у небі було на пальцях однієї руки протягом всієї зими 25-26 рр.А насправді, чого ж вони, дрони рф, долітають до Львова?Пане мер серцю милого міста Лева! Перепрошую, але отой ваш вечірній докір чи рекламацію покупця «маю дуже багато питань до усіх, будемо мати розмову з військовими, щодня купуємо…» припиніть, зробіть ласку.15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%. Такого навіть розміру ральцю у мерії не існує, от без жартів- не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями Воінів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують. Хоча звісно, є над чим працювати.Не мені Вам поради давати. Але й не Вам дорікати тих, хто збиває денно і нощно.Бережіть людей, менше лясів.А ми працюватимемо у небі.