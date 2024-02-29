Banderlog написав: ти больний? Хто тут спорить що росія агресор?) Покажи хоть одну людину на форумі. Виходу з цієї війни військовим шляхом для України нема. Лише переговорами. А воювати ще 4 роки тими самими людьми це ви вже явно обдовбались наркотою.
так й перемовин Раша не хоче... то що ж робити?..
Послати тебе в окоп. Як тобі такий варіант?
ще один. розповідає, що це Я людей до окопів посилаю почнемо з усіляких номерних, користь яких для держави - НУЛЬ...
ЛАД написав:... Если плевать на экономическую эффективность, то можно много чего сделать. Вы правы, у нас розбита енергосистема. Но что разбито? Не хочу спорить, надоело впустую терять время, но я не пойму - у нас сегодня есть проблемы именно с атомной генерацией? Вроде нет. АЭС у нас, к счастью, целые. Выбиты именно ТЭС и ТЭЦ. Так может лучше тогда уж строить именно их? Если даже мы сейчас построим массу ММР (фантастика, но ладно), чем мы будем балансировать систему? По рецепту Буратино включать-выключать их? Вот только все специалисты почему-то утверждают, что это вредно для работы АЭС. Неграмотные, наверно.
Такая перестройка энергосистемы, как вы предлагаете, требует тщательного планирования. Или плевать на экономику, которой у нас и так уже нет? ...
самовпевненості багато, з фактами набагато гірше. так, проблема з АЕС. захоплена ЗАЕС по потужності дорівнює іншим трьом станціям. тому зараз наи вистачає, бо дійсно впало споживання. щоб замінити ЗАЕС, скільки треба побудувати ТЕС?..
тепер по ТЕС - вже писав, що перед війною в нас були надлишкові потужності ТЕС - було задіяно десь 20% лише - точних цифр не пам'ятаю. тому можливо й існуючих ТЕС буде достатньо для балансування. в нашому випадку найкраще балансувати ГЕС та ГАЕС.
перевага "зеленої" енергетика - її не треба тягнути споживачеві. гадаєте дешево ее від АЕС вуйкам по Карпатам роздавати? чи там по луганським степам. втрати ее складають 10% від споживання в Україні.
й з точки зору економіки саме будівництво АЕС потребує найбільших витрат при будівництві
ps а з приводу Фукусими - там були цілі талмуди, що роботи в різних аварійних ситуаціях (це ж японці). а от ситуація, що через солону воду вимкнеться вся електрика й система керування перестане працювати - передбачена не була. добре, що не сталося теплового вибуху, як в Чорнобилі. можлива та ж вода виступила як охолоджувач.
Hotab написав:Мадяр відповів Шмідтам про «не така ППО»
Ані однієї ночі у 2026,- бути усім напоготові і надалі. Жодної доби березня донині не сталося, щоб менше ста шахедів/гераней шниряло небом України. Були й будуть доби й по 400-500, як от сьогодні. Більше того, зовсім тихо у небі було на пальцях однієї руки протягом всієї зими 25-26 рр.
А насправді, чого ж вони, дрони рф, долітають до Львова?
Пане мер серцю милого міста Лева! Перепрошую, але отой ваш вечірній докір чи рекламацію покупця «маю дуже багато питань до усіх, будемо мати розмову з військовими, щодня купуємо…» припиніть, зробіть ласку. 15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%. Такого навіть розміру ральцю у мерії не існує, от без жартів- не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями Воінів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують. Хоча звісно, є над чим працювати.
Не мені Вам поради давати. Але й не Вам дорікати тих, хто збиває денно і нощно. Бережіть людей, менше лясів. А ми працюватимемо у небі.
Відповів він Садовому, у якого закономірно виникло багато запитань. Бо якщо порахувати ефективність ППО в кожній окремій області, то виявиться ... Візьмемо 18 березня, коли ОДИН шахід безперешкодно пролетів 5 областей і вдарив по СБУ у Львові. Чи вчорашній білий день, коли відбулось майже те саме, але з набагато більшою кількістю БПЛА. 97%?
