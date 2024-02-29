Hotab написав:Мадяр відповів Шмідтам про «не така ППО»
Ані однієї ночі у 2026,- бути усім напоготові і надалі. Жодної доби березня донині не сталося, щоб менше ста шахедів/гераней шниряло небом України. Були й будуть доби й по 400-500, як от сьогодні. Більше того, зовсім тихо у небі було на пальцях однієї руки протягом всієї зими 25-26 рр.
А насправді, чого ж вони, дрони рф, долітають до Львова?
Пане мер серцю милого міста Лева! Перепрошую, але отой ваш вечірній докір чи рекламацію покупця «маю дуже багато питань до усіх, будемо мати розмову з військовими, щодня купуємо…» припиніть, зробіть ласку. 15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%. Такого навіть розміру ральцю у мерії не існує, от без жартів- не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями Воінів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують. Хоча звісно, є над чим працювати.
Не мені Вам поради давати. Але й не Вам дорікати тих, хто збиває денно і нощно. Бережіть людей, менше лясів. А ми працюватимемо у небі.
Відповів він Садовому, у якого закономірно виникло багато запитань. Бо якщо порахувати ефективність ППО в кожній окремій області, то виявиться ... Візьмемо 18 березня, коли ОДИН шахід безперешкодно пролетів 5 областей і вдарив по СБУ у Львові. Чи вчорашній білий день, коли відбулось майже те саме, але з набагато більшою кількістю БПЛА. 97%?
Теракт у Бучі: вчора по телеку показали того чувака, залисини, ніяк не виглядає на 21 рік, скоріше, років 50. Щозафікня? І взагалі, 21 рік, це вже не дитина, на таке вестись, вірити, що в Чернігові якийсь дрон постійно стежить за його мамою, та за 25 тис. гривень влаштовувати теракт. І то кажуть, то він зізнався, що сам під'єднав телефон і начинив пристрій болтами (він що вибухотехник?), то він каже, що нічого не знав і думав, що виконує роль поштаря. І навіщо взагалі ті менти кацапам, як не воюють, он в ту Лють навіть 6 тис. із 141 тис. не можуть набрати, шлють СМСки дітям і бабусям, а на окупованих територіях їм служать? Нічого знову не клеїться. Невже знов підстава заради виправдання такої шаленої кількості ментів в тилу, які заброньовані і не думають воювати, бо влада боїться за свої дупи?