Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 07:38

  Hotab написав:Мадяр відповів Шмідтам про «не така ППО»

Ані однієї ночі у 2026,- бути усім напоготові і надалі.
Жодної доби березня донині не сталося, щоб менше ста шахедів/гераней шниряло небом України. Були й будуть доби й по 400-500, як от сьогодні.
Більше того, зовсім тихо у небі було на пальцях однієї руки протягом всієї зими 25-26 рр.

А насправді, чого ж вони, дрони рф, долітають до Львова?

Пане мер серцю милого міста Лева! Перепрошую, але отой ваш вечірній докір чи рекламацію покупця «маю дуже багато питань до усіх, будемо мати розмову з військовими, щодня купуємо…» припиніть, зробіть ласку.
15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%. Такого навіть розміру ральцю у мерії не існує, от без жартів- не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями Воінів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують. Хоча звісно, є над чим працювати.

Не мені Вам поради давати. Але й не Вам дорікати тих, хто збиває денно і нощно.
Бережіть людей, менше лясів.
А ми працюватимемо у небі.


Слідкувати результати СБС наживо:
Онлайн-табло СБС «ПІДРАХУЙКА»
https://sbs-group.army/

МАДЯР🇺🇦
24-25.03.26

🔵МАДЯР🎞МАДЯР👥МАДЯР 👥RB📷МАДЯР 🇺🇦СБС
онлайн«ПІДРАХУЙКА»СБС
15 шахедів досягли цілі...Вчора тільки по сумській області білше прилітіло. Чим вище посада та ближче до влади, тим більше нахабства та відчуття безкарності за свої слова та дії.
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 07:46

  d44 написав:
15 шахедів досягли цілі...Вчора тільки по сумській області білше прилітіло. Чим вище посада та ближче до влади, тим більше нахабства та відчуття безкарності за свої слова та дії.

А хіба, якщо вибух, то обов"язково приліт ?

А хіба, якщо вибух, то обов"язково приліт ?
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 08:18

Відповів він Садовому, у якого закономірно виникло багато запитань. Бо якщо порахувати ефективність ППО в кожній окремій області, то виявиться ...
Візьмемо 18 березня, коли ОДИН шахід безперешкодно пролетів 5 областей і вдарив по СБУ у Львові. Чи вчорашній білий день, коли відбулось майже те саме, але з набагато більшою кількістю БПЛА.
97%?
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 08:40

Перекличка «зрадо*обів». Суми, як мене приймаєте?

І справді, нема ефективності.. Коли на Львів «через всю країну» летить 150 геранів, а прилітає 5 . Жах, вони пролетіли через всю краіну!!


А хіба, якщо вибух, то обов"язково приліт ?


Він нарахував лише в сумській області 15 вибухів , і це лише на його дивані!! Аж оббивку присмалило
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 09:04

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:А що, після цього Раша захоче перемовини ?
після цього ти з шаманом захочеш перемовин, якщо не через рік то через 3 точно.

ми про перемовини кажемо з 2024 року - а ти з 2022 ......

Да, помню. До того было "танки на Красной Площади", "кофе в Ялте", "КонтНаступ"... Интересно, еще года через два - какая риторика будет?
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 09:30

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Почти нет людей, с которыми можно нормально разговаривать.

а спробуйте нормально розмовляти - у вас загалом лише особисті накиди на опонента...

"Чем кумушек считать трудиться..."
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 09:40

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:.........
так й перемовин Раша не хоче... то що ж робити?..
іди на фронт.

бачиш, в тебе немає відповіді... от й все...
А чого, непогана рада.

але це не відміняє головне
- ви продовжуєте вельми активно пропагувати з дивану, незважаючи на те, що війна йде вже 4 роки, але особисто ви до неї ніяким боком.

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:А що, після цього Раша захоче перемовини ?
після цього ти з шаманом захочеш перемовин, якщо не через рік то через 3 точно.

ми про перемовини кажемо з 2024 року - а ти з 2022 пропонуєш здатися - от й вся різниця...
"Ми" це хто?
Невже особисто ви?
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:ви продовжуєте вельми активно пропагувати з дивану, незважаючи на те, що війна йде вже 4 роки, але особисто ви до неї ніяким боком.
Цікаво
Ми хоч з тилу хоч з дивану .. але ДОПОМАГАЄМО фронту хто чим і як може..
А от яка користь
а - ФРОНТУ
б - ТИЛУ
в - УКРАЇНІ
від твоїх постійних закидів що педерацію образили і тому вона напала?
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 09:49

Теракт у Бучі: вчора по телеку показали того чувака, залисини, ніяк не виглядає на 21 рік, скоріше, років 50. Щозафікня?
І взагалі, 21 рік, це вже не дитина, на таке вестись, вірити, що в Чернігові якийсь дрон постійно стежить за його мамою, та за 25 тис. гривень влаштовувати теракт. І то кажуть, то він зізнався, що сам під'єднав телефон і начинив пристрій болтами (він що вибухотехник?), то він каже, що нічого не знав і думав, що виконує роль поштаря. І навіщо взагалі ті менти кацапам, як не воюють, он в ту Лють навіть 6 тис. із 141 тис. не можуть набрати, шлють СМСки дітям і бабусям, а на окупованих територіях їм служать? Нічого знову не клеїться. Невже знов підстава заради виправдання такої шаленої кількості ментів в тилу, які заброньовані і не думають воювати, бо влада боїться за свої дупи?
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 09:51

  Hotab написав:І справді, нема ефективності.. Коли на Львів «через всю країну» летить 150 геранів, а прилітає 5 . Жах, вони пролетіли через всю краіну!!
Тут ви праві, а ось наступне було зайве:
А хіба, якщо вибух, то обов"язково приліт ?

Він нарахував лише в сумській області 15 вибухів , і це лише на його дивані!! Аж оббивку присмалило.
Слабке пояснення.
