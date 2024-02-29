Додано: Сер 25 бер, 2026 10:02

1 Особисто я не вірю в ефективність 97%...

Я навіть не вірю в ефективність 85+%....

Але

Якщо є якась потреба в озвученні таких цифр у військових - хай озвучують ті що їм ПОТРІБНІ

2 Якщо є якась ситуація , яку можна трішки підкрутити в кращу або гіршу сторону..

То МІЙ алгоритм дій наступний

Все залежить від того ми купуємо чи продаємо..

Якщо це у ворога - то крутимо в гіршу для нього сторону (адже ми в тилу не можемо вплинути на ситуацію в тилу ворога ... крім як варіантів коли ворожому населенню буде здаватись що йому гірше ніж нам, а СВОЇМ розвідслужбам , наші викрутаси по питання що там в москалів - до пятої точки , бо в них свої джерела інформації)

Якщо це у нас - то треба

а - зробити все щоб ситуація стала кращою

б - навіть якщо зробити не вдалось , то показати що все краще ніж насправді

в - якщо реально важко -то заткнутись і йти щось робити щоб ПОКРАЩИТИ погану ситуацію

від того що розклеємось -виграють лади , які постійно пробували виставити Україну і її керівництво/народ в поганому світлі