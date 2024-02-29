

Я вам лаконічніше скажу: шахеди долітають, БО ВОРОГ ЇХ ЗАПУСКАЄ.



Ця тема "тригерить" мене, особисто, ще з 2023, коли я вперше опинився у "зенітці".



Бо при всій абсолютно щирій моїй пошані до комунальників, ППОшники - НЕ комунальники.



У чому тут ріжниця? Приліт шахеду ЯКІСНО відмінний від прориву труби. Бо "якщо все в порядку" (міський голова працює, ЖЕКи - теж, міський бюджет має гроші та витрача їх не лише на щорічну заміну бруківки на центральній площі), то трубу проривати "не має". Прорив - це дійсно "недогляд".



Натомість, шахеди запускають по нас розумні гомосапієнси (керовані ще більш розумними янголами Тьми), які від "володаря усіх царств Цього Світу" МАЮТЬ ГРОШІ (мільярди нафтодолярів) і постійно витрачають їх в величезній кількості, аби вразити Харків, Запоріжжя, Київ, Львів (і т. д.), УБИТИ НАС та знищити наші культурні цінності.



Приліт шахеда - НЕ "ЧП", запобігання яким забезпечується влаштуванням комусь "взбучки".



Тому, висловлення претензій в тоні "чому ліфт не працює, якщо я гроші плачу ?!" - річ в даному разі АБСОЛЮТНО неадекватна.



Ви думаєте, Садовий не розуміє цього?.. - Гадаю, чудово розуміє. Але підлаштовується під "свідомість мас", які думають, що ЗСУ - це їхня "обслуга"... 😰🤷🏻‍♂️



