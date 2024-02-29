

Люди обурюються, як так сталось, що Шахеди долетіли до Львова, Франківська, Тернополя. Де ППО? Чому ППО нічого не збивають?



А потім ті самі люди лайкають та поширюють сміттєві відео, як чергові напівватні напівбожевільні жінки сумками відбивають у ТЦК чергового того, хто за 12 років війни не знайшов собі нормальний підрозділ, не зробив третю дитину, не нарішав бронь чи відстрочку. І взагалі — вайна внє палітікі.



Так ось. Не обурюйтесь. Нестача позицій ППО — це якраз через брак тих самих людей, яких ті кончені тітки якось відбили в ТЦК. Ви підтримуєте, щоб в МВГ ППО не було людей. Ви підтримуєте, щоб не було пілотів, які летять на FPV стримувати мʼясний прорив ворога. Ви підтримуєте те, щоб менше людей вели аеророзвідку, щоб не було кому слухати ворожі рації та розшифровувати розмови, щоб не було кому виставити РЕБ. Щоб не було кому тримати позиції врешті решт. Ви — не підтримуєте армію. Чому тоді скиглите?



Ви або не скигліть, або робіть щось.



А так, забув, то знову Зеленський винуватий, бо міндіч Чонгар двушка на москву. А ще Оман шашлики. Всі винні, окрім вас самих. І служити повинні всі інші, окрім вас самих.





