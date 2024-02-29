Потратил 5 мин времени. Любарский в своём репертуаре. Придумал гипотезу о том что Зе верит в полную дерккупацию и еще захват чужих территорий. Далее из этого делает вывод что Зе неадекватен.
я ж не про його гіпотези. А про те що інформації за намір воювати ще 3,4 роки все більше. До мене перші слухи доходили ще рік тому від людей вхожих в високі кабінети, що є намір в української влади на війну до 2029 мінімум. А зараз ця інформація вилазить з різних боків. Думаю це пояснюється бажанням пересидіти трампа і вже з допомогою демократів витіснити росіян. Зараз єдиниц внятний план. Якщо ви бачите інший то розкажіть. мож я себе іще раз обманю скорою перемогою Як ви гадаєте який план в української влади? Тутешні потужники цього питання не хочуть помічати. Єдине що внятно від них мож почути треба просто воювати бо росія не хоче миру.
Краткое содержание - США предложили гарантии безопасности, если Украина передаст Донбасс России, заявил Зеленский. - Украинский лидер заявил, что отказ от линии обороны на Донбассе представляет собой серьезную угрозу безопасности. - Зеленский благодарит Трампа за продолжение поставок американского оружия Украине, несмотря на конфликт с Ираном. - Достижения Украины в производстве ракет и беспилотников позволяют ей наносить ответные удары по российским авиаударам.
КИЕВ, 25 марта (Reuters) - США выдвинули условием, что их предложение о гарантиях безопасности, необходимых для мирного соглашения на Украине, будет передача Киевом всей восточной части Донбасса России, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters. По словам Зеленского , поскольку Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на собственном конфликте с Ираном , президент Дональд Трамп оказывает давление на Украину, стремясь как можно скорее положить конец четырехлетней войне, развязанной российским вторжением в 2022 году. «Ближний Восток, безусловно, оказывает влияние на президента Трампа, и я думаю, что и на его дальнейшие шаги. К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону», — сказал он агентству Reuters. «Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса», — сказал он, предупредив, что такой вывод войск поставит под угрозу безопасность как Украины, так и, как следствие, Европы, поскольку это приведет к передаче сильных оборонительных позиций региона России. ...В январе Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности между Украиной и США «на 100% готов» и ожидает подписания. Затем, во вторник, после переговоров между американскими и украинскими официальными лицами в Майами , он сказал, что еще предстоит проделать определенную работу. ........Зеленский поблагодарил администрацию Трампа за сохранение поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot, несмотря на возросший спрос на это оружие из-за конфликта в Персидском заливе. Ранее украинские официальные лица выражали опасения, что поставки американских ракет Patriot — единственных ракет, способных сбивать российские баллистические ракеты, — могут прекратиться из-за конфликта с Ираном.
Краткое содержание - Председатель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, что пожарная машина, столкнувшаяся с самолетом Air Canada Express, не имела транспондера. - По данным NTSB, в застекленной части башни работали два диспетчера. - Световые индикаторы состояния взлетно-посадочной полосы, предупреждающие о небезопасности пересечения, работали. - Авиакатастрофы обычно вызваны множеством факторов. ....В воскресенье вечером реактивный самолет столкнулся с пожарной машиной , в результате чего погибли два пилота, сообщило во вторник Национальное управление по безопасности на транспорте. .....В результате катастрофы 39 из 76 пассажиров и членов экипажа были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, еще шесть человек до сих пор находятся в больнице, сообщила Air Canada во вторник вечером.
Скоро не генномодифицированной еды вообще не будет:
Краткое содержание - Гибридная (генномодифицированная) пшеница обещает более высокие урожаи на фоне сокращения посевных площадей пшеницы в США. Американская пшеница теряет доминирующее положение на экспортном рынке и сталкивается с сокращением внутреннего спроса. Генетически модифицированная пшеница сталкивается с нормативными препятствиями и потенциальным сопротивлением рынка.
В этой статье наткнулся на цифры урожайности. Заинтересовался и немного глянул. Это к вопросу о великой с/х державе.
У звіті про виробництво сільськогосподарських культур (Crop Production) від 12 січня USDA підвищило прогноз виробництва кукурудзи в США на 2025 рік до 17,021 млрд бушелів за середньої врожайності 186,5 бушелів на акр.
Краткое содержание - Французские фермеры переходят с кукурузы на подсолнечник - Intercereales - Конфликт с Ираном усугубляет положение фермеров. - Кукурузе требуется больше удобрений и энергии, чем подсолнечнику. - Французские фермеры могут оставить часть земли под паром в следующем году ПАРИЖ, 25 марта (Reuters) - Некоторые французские фермеры планируют перейти от посева кукурузы к посеву подсолнечника, который требует меньше удобрений и энергии... .........По словам Питермента, этот год, похоже, станет самым сложным за всю историю для фермеров, поскольку низкие цены резко контрастируют с 2022 годом, когда опасения по поводу отсутствия Украины на экспортном рынке привели к резкому росту цен на зерно. Сложная экономическая ситуация также может привести к тому, что некоторые фермеры сократят посевы зерновых в следующем году, имея возможность оставить землю под паром, продолжая при этом получать сельскохозяйственные субсидии ЕС.
Дякую. Незрозуміла для мене ситуація. І не тому , що «а очима що, не видно куди їдеш?» (бо ну можливо і не видно, туман там, злива..). , а саме через «транспондер». І справа навіть не в тому що я вперше чую про CAS (collision avoidance system) на наземній техніці , а в тому що є пряма вказівка ставити на землі літаковий (вертолітний) CAS в режим stand by , щоб aircraft який стоїть на землі перед ВПП (active runway) не заважав своїми сигналами (командами) про зближення тому, хто виконує посадку чи біжить по ВПП на взльоті. Треба буде помучати ШІ. Можливо це якийсь інший CAS на наземній спецтехніці. Сигнал від якого бачить лише ATC (air traffic controller) на башні ( «TOWER») . І він (вірніше це функція не зовсім ATC, а «GROUND» , які є в великих аеропортах) і мав керувати за допомогою трекерів спеціальним транспортом на землі і не допустити зближення з aircraft, що виконує taxi.
З іншого боку, мені дивно як взагалі ground може попередити , сидячи на вишці , такі зіткнення, якщо та ж сама пожежна машина на деяких процедурах (заправка, запуск двигунів) обов’язково стоїть в 20-30 метрах від aircraft з ввімкненим двигуном і проблєстковими (миготливими?) маячками. Як ці 20 метрів можна на екрані розгледіти і попередити зіткнення?
