Потратил 5 мин времени. Любарский в своём репертуаре. Придумал гипотезу о том что Зе верит в полную дерккупацию и еще захват чужих территорий. Далее из этого делает вывод что Зе неадекватен.
я ж не про його гіпотези. А про те що інформації за намір воювати ще 3,4 роки все більше. До мене перші слухи доходили ще рік тому від людей вхожих в високі кабінети, що є намір в української влади на війну до 2029 мінімум. А зараз ця інформація вилазить з різних боків. Думаю це пояснюється бажанням пересидіти трампа і вже з допомогою демократів витіснити росіян. Зараз єдиниц внятний план. Якщо ви бачите інший то розкажіть. мож я себе іще раз обманю скорою перемогою Як ви гадаєте який план в української влади? Тутешні потужники цього питання не хочуть помічати. Єдине що внятно від них мож почути треба просто воювати бо росія не хоче миру.
Краткое содержание - США предложили гарантии безопасности, если Украина передаст Донбасс России, заявил Зеленский. - Украинский лидер заявил, что отказ от линии обороны на Донбассе представляет собой серьезную угрозу безопасности. - Зеленский благодарит Трампа за продолжение поставок американского оружия Украине, несмотря на конфликт с Ираном. - Достижения Украины в производстве ракет и беспилотников позволяют ей наносить ответные удары по российским авиаударам.
КИЕВ, 25 марта (Reuters) - США выдвинули условием, что их предложение о гарантиях безопасности, необходимых для мирного соглашения на Украине, будет передача Киевом всей восточной части Донбасса России, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters. По словам Зеленского , поскольку Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на собственном конфликте с Ираном , президент Дональд Трамп оказывает давление на Украину, стремясь как можно скорее положить конец четырехлетней войне, развязанной российским вторжением в 2022 году. «Ближний Восток, безусловно, оказывает влияние на президента Трампа, и я думаю, что и на его дальнейшие шаги. К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону», — сказал он агентству Reuters. «Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса», — сказал он, предупредив, что такой вывод войск поставит под угрозу безопасность как Украины, так и, как следствие, Европы, поскольку это приведет к передаче сильных оборонительных позиций региона России. ...В январе Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности между Украиной и США «на 100% готов» и ожидает подписания. Затем, во вторник, после переговоров между американскими и украинскими официальными лицами в Майами , он сказал, что еще предстоит проделать определенную работу. ........Зеленский поблагодарил администрацию Трампа за сохранение поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot, несмотря на возросший спрос на это оружие из-за конфликта в Персидском заливе. Ранее украинские официальные лица выражали опасения, что поставки американских ракет Patriot — единственных ракет, способных сбивать российские баллистические ракеты, — могут прекратиться из-за конфликта с Ираном.
Краткое содержание - Председатель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, что пожарная машина, столкнувшаяся с самолетом Air Canada Express, не имела транспондера. - По данным NTSB, в застекленной части башни работали два диспетчера. - Световые индикаторы состояния взлетно-посадочной полосы, предупреждающие о небезопасности пересечения, работали. - Авиакатастрофы обычно вызваны множеством факторов. ....В воскресенье вечером реактивный самолет столкнулся с пожарной машиной , в результате чего погибли два пилота, сообщило во вторник Национальное управление по безопасности на транспорте. .....В результате катастрофы 39 из 76 пассажиров и членов экипажа были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, еще шесть человек до сих пор находятся в больнице, сообщила Air Canada во вторник вечером.
Скоро не генномодифицированной еды вообще не будет:
Краткое содержание - Гибридная (генномодифицированная) пшеница обещает более высокие урожаи на фоне сокращения посевных площадей пшеницы в США. Американская пшеница теряет доминирующее положение на экспортном рынке и сталкивается с сокращением внутреннего спроса. Генетически модифицированная пшеница сталкивается с нормативными препятствиями и потенциальным сопротивлением рынка.
В этой статье наткнулся на цифры урожайности. Заинтересовался и немного глянул. Это к вопросу о великой с/х державе.
У звіті про виробництво сільськогосподарських культур (Crop Production) від 12 січня USDA підвищило прогноз виробництва кукурудзи в США на 2025 рік до 17,021 млрд бушелів за середньої врожайності 186,5 бушелів на акр.
Краткое содержание - Французские фермеры переходят с кукурузы на подсолнечник - Intercereales - Конфликт с Ираном усугубляет положение фермеров. - Кукурузе требуется больше удобрений и энергии, чем подсолнечнику. - Французские фермеры могут оставить часть земли под паром в следующем году ПАРИЖ, 25 марта (Reuters) - Некоторые французские фермеры планируют перейти от посева кукурузы к посеву подсолнечника, который требует меньше удобрений и энергии... .........По словам Питермента, этот год, похоже, станет самым сложным за всю историю для фермеров, поскольку низкие цены резко контрастируют с 2022 годом, когда опасения по поводу отсутствия Украины на экспортном рынке привели к резкому росту цен на зерно. Сложная экономическая ситуация также может привести к тому, что некоторые фермеры сократят посевы зерновых в следующем году, имея возможность оставить землю под паром, продолжая при этом получать сельскохозяйственные субсидии ЕС.
Дякую. Незрозуміла для мене ситуація. І не тому , що «а очима що, не видно куди їдеш?» (бо ну можливо і не видно, туман там, злива..). , а саме через «транспондер». І справа навіть не в тому що я вперше чую про CAS (collision avoidance system) на наземній техніці , а в тому що є пряма вказівка ставити на землі літаковий (вертолітний) CAS в режим stand by , щоб aircraft який стоїть на землі перед ВПП (active runway) не заважав своїми сигналами (командами) про зближення тому, хто виконує посадку чи біжить по ВПП на взльоті. Треба буде помучати ШІ. Можливо це якийсь інший CAS на наземній спецтехніці. Сигнал від якого бачить лише ATC (air traffic controller) на башні ( «TOWER») . І він (вірніше це функція не зовсім ATC, а «GROUND» , які є в великих аеропортах) і мав керувати за допомогою трекерів спеціальним транспортом на землі і не допустити зближення з aircraft, що виконує taxi.
З іншого боку, мені дивно як взагалі ground може попередити , сидячи на вишці , такі зіткнення, якщо та ж сама пожежна машина на деяких процедурах (заправка, запуск двигунів) обов’язково стоїть в 20-30 метрах від aircraft з ввімкненим двигуном і проблєстковими (миготливими?) маячками. Як ці 20 метрів можна на екрані розгледіти і попередити зіткнення?
P. S. Не зовсім до теми , просто смішно. Зранку розривають робочий чат.
ЛАД написав:Похоже, мой пост viewtopic.php?p=5943274#p5943274 вы не прочитали. А я старался. "потужний приймач" - не обязательно. Достаточно много не очень потужних. Плюсы АЭС - стабильность, мощность и дешевизна ээ при очень большом сроке эксплуатации. И мало отходов (хотя и вредных и требующих особых услоаий хранения). И слабый "углеродный след". Минус - большие начальные затраты. Но для Украины, если ориентироваться на перспективы "великой с/х державы", которой промышленность не нужна, новые АЭС, конечно, ни к чему.
Потужний приймач, - це понижаючий трансформатор з 750 КВ. А що таке "не очень потужних"?
Що Ви маєте на увазі під словом стабільність. Бо в АЕС досягти іі складніше за всіх. Велика потужнісить це недолік, але в деяких випадках необхідність. Дешивизна. Давайте порахуємо разом. Але даних немає. Тому так, якщо хтось все збудував і підтримує даром, то таки дешево. А якщо ні, то давайте порахуємо, хоч приблизно. Чекаю Ваші розрахунки.
Для ЛАДа : може надто солодкуватий пост, проте хто зна. (мішуру типу «папа так глянув, що мама замовкла» можна пропускати))
Итак снова запоминаем, 25 марта. Нефте- газовый порт терминал в Усть Луге атакован 100 килограммовыми бомбами. Как это могло случиться. Пока говорят, что бомбы были пущены с легкомоноторных самолетов. Очень похоже на правду. Скорее всего их появление прошло незамеченным и они, подойдя вплотную нанесли разяще точный удар. Так что на свой собственный праздник СбУ сделало себе подарок. Кто-то из подписчиков может быть еще не знает, что я конторское дитя. Если кто-то может быть и подумает, вот какой….то это лишь его личное дело. Увы, без спецслужб никакое государство существовать не может. Конечно, спецслужбы это лицо режима. Точнее какой режим, такие и спецслужбы.
В советское время эта организация имела кучи льгот. Свои больницы, поликлиники, санатории. Пользовался ли я этим? Конечно да. Именно ведомственный санаторий в Гаспре вылечил меня от тяжелой астмы.
О людях работавших в этом ведомстве скажу так. Они были разные, от настоящих садистов( в основном служивших в 30-40-е) до тончайших интеллектуалов разведчиков Рудольфа Абеля( мама его называла Рудик), Конона Молодого . Не буду скрывать, видел и тех, и других. Правда садисты пытатели уже были добрыми старичками, которые иногда случайно бросали такой взгляд,что мгновенно все холодело внутри. Во времена моей юности спецслужбы были окованы тайной, этаким ореолом загадочности. Что и говорить, их боялись, презирали, но многие мечтали в них служить. И неудивительно. Работа в организации давала все и сразу. Квартиру, неплохую зарплату, маленькую власть, иногда поездки заграницу. Кстати половина президентских команд, кроме последней, это выходцы из упомянутой среды.
Но вот как изменилось время, а точнее, это сотворила эта с*** война. Вы посмотрите, каким авторитетом и уважением пользуется СбУ. Поверьте на слово, в это просто трудно поверить. И тут конечно полная заслуга Василия Малюка. Именно с его появлением эта организация сделала просто фантастический рывок в своем профессионализме. Как это случилось и за счет чего, ответ один, точный подбор кадров. Скорее всего, набор шел из воюющих ребят. Война это такой процесс, где способные люди видны сразу. Причем, если их заметили, то растут они очень быстро. Самые способные могут пройти за год путь, который иной преодолевает всю жизнь. Что отличает работников спецслужб от других людей. Они немногословны, очень точны в обещаниях, никогда не бросают слов на ветер и конечно неизменно соблюдают режим секретности. Скажу лишь об отце, я так и не узнал, чем он занимался. Однажды мама уже хотела рассказать, но встретившись с его взглядом, мгновенно замолчала.
И вот нынешняя организация. Что ее отличает от прошлого учреждения. Скажу лишь свое мнение. Прежде всего фантастическая мобильность. Вне всякого сомнение СбУ обладает очень разветвленной сетью агентуры. Каким образом она подбиралась и кто ее создал, даже не догадываюсь. На чем она держится. А тут Буданов сказал одним словом - деньги. А его величество денежные знаки материал всесильный и безотказный. Без наличия агентуры не могут срабатывать даже самые точные разведданные. Кстати большинство аналитиков управления это выходцы из гуманитарных факультетов КГУ. Кстати из КПИ изначально не вербуют. Правда мне на 4-м курсе предлагали. Как сейчас помню, вызвали в ресторан «Киев». Пришли двое. Мужчина лет пятидесяти и довольно красивая женщина лет на 10 меня старше. Вербовали очень нежно. Не предлагали ни на кого стучать. Даже намекали, что могу фарцевать и они мне еще помогут. Но к счастью, я то знал цену этих предложений и, чем они могут закончится, если вдруг передумаешь. Да они запутали многих. Сначала улыбаясь , проталкивали, поддерживали, раскручивали. Иным словом консервировали на будущее. И что потом. Фамилий называть не буду. Но это все те же на манеже и конечно, многие, многие, к ним примкнувшие, ныне живые и уже мертвые. В чем сила нашей организации и ее отличие от той, что находится возле бывшего памятника кровавому феликсу . Малюк и Буданов (да это ГУР) сумели провести люстрацию, полностью изменить направления, цели и под эти задачи набрать уже проявивших себя людей. Так что результат на лицо и сегодняшний удар это неопровержимое доказательства, что усилия Малюка и Буданова не прошли даром .
Итак 50 процентов экспорта заблокировано, как минимум на месяц -два. новороссийск еще дышит, но вне всяких сомнений прилетит и туда. Конечно удар ( приморск, усть-луга) нанесен колоссальный. Как могли эти снаряды столько пролететь, пока никто не скажет. Но однозначно, началась новая веха . В дополнение к этой бункерной беде его обещанное наступление полностью захлебнулось. Более того, ВСУ на Александровском направлении заняло, точнее зачистило, те направления, с которых планировались первоначальные атаки.
Итак, что случилось и почему сорвалось запланированное мероприятие. А на этот вопрос замечательно отвечают Z военкоры. ВСУ с нового года полностью наладили мидлстрайки, причем глубиной до 50 км Именно на этом расстоянии ребята Мадяра почти полностью выжигают бункерную логистику. В этих условиях бронетехника жжется еще на марше и ее почти не используют. Так что возвращение к мясным штурмам это единственное, что осталось в этой ситуации герасиму. Кстати сейчас вышла книга очень известного журналиста Михаила Зыгаря. Кстати он бывший заместитель директора канала «Дождь» и конечно он пользуется не слухами, а конкретными инсайдами, поступающими из кремля. Итак по его сведениям бункерный планировал заменить абсолютно пустое место дмитриева на сечина и попытаться подписать без всяких требований,о сдаче Донбасса, мир. Конечно он не так хотел, как его дожали и может быть даже поставили условия. А ситуация была просто безысходной. Нефть продавалась по 20-22 доллара. На фронте был тупик. ЗАводы встали,, когда -то полные арсеналы, опустели и главное, кончались деньги. Но вот началась война, нефть подскочила и бункерный снова воспряли духом. Самое интересное, что это особо ничего бы не дало, даже если бы нефть продержалась и полгода. Но вот и это не сложилось . Прилетело так, что может обнулить не только экспорт, но и. внутренние поставки, что кстати в отдалении от москвы и происходит.
Какой выход? Ведь нужен результат.
В сложившейся ситуации у бункерного немного вариантов. На поле боя шансов почти нет, причем судя по ударам ВСУ на Запорожском направлении у герасима есть перспектива попасть в огневой котел и как итог получить большие неприятности. Внутри ситуация не лучше. Пришлось во избежания лишней информативности среди фанатов мракобесов отключить телеграмм и интернет. Останется лишь зомбоящик, по которому можно «втюхнуть» любую глупость. - Какую, - спросит читатель. На прямой вопрос такой же ответ. - Нужна легкая победа или по крайней мере , ее вид. А в отсутствии информации по зомбоящику можно врать, что угодно.
Так что имитация нападения на одну из прибалтийских стран вполне реальна. Причем результат не важен. Новая война, как другая любовь. А она всегда, как в первый раз. Опять мечты, сказки о непобедимости.
Так это или нет? Увидим. Ждать осталось недолго.
ФРОНТ.
Интенсивность повысилась до 191 боестолкновения. Едва повысились штурмы, вернулись привычные потери в живой силе. 1250. Но несмотря на высокую интенсивность, продвижение, да и то частичное, произошло лишь на Южно Слабожанском направлении.
На этом, как обычно, с неизменной верой в нашу победу, буду заканчивать.
А чем заряжать электрический трактор?
Питання хороше) но трактор це далеко не все в собівартості. Я кукурудзу мацав на рівні мотоблочника, решту чисто на рівні пліток власника паїв. Короч знань на хлопський розум. структура витрат на кукурудзу (з сушкою), у %:
🌱 Насіння — 10–12% 🧪 Добрива — 25–35% 🛡️ ЗЗР — 10–15% (засоби захисту рослин) ⛽ Паливо та роботи — 10–15% 🔥 Сушка — 15–25% 🚜 Оренда землі — 10–20% 👷 Праця + амортизація техніки — 8–12% 🚚 Логістика, інше — 5–8%