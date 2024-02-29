Итак снова запоминаем, 25 марта. Нефте- газовый порт терминал в Усть Луге атакован 100 килограммовыми бомбами.

Как это могло случиться. Пока говорят, что бомбы были пущены с легкомоноторных самолетов.

Очень похоже на правду. Скорее всего их появление прошло незамеченным и они, подойдя вплотную нанесли разяще точный удар.

Так что на свой собственный праздник СбУ сделало себе подарок.

Кто-то из подписчиков может быть еще не знает, что я конторское дитя.

Если кто-то может быть и подумает, вот какой….то это лишь его личное дело.

Увы, без спецслужб никакое государство существовать не может.

Конечно, спецслужбы это лицо режима. Точнее какой режим, такие и спецслужбы.



В советское время эта организация имела кучи льгот. Свои больницы, поликлиники, санатории. Пользовался ли я этим? Конечно да.

Именно ведомственный санаторий в Гаспре вылечил меня от тяжелой астмы.



О людях работавших в этом ведомстве скажу так. Они были разные, от настоящих садистов( в основном служивших в 30-40-е) до тончайших интеллектуалов разведчиков Рудольфа Абеля( мама его называла Рудик), Конона Молодого .

Не буду скрывать, видел и тех, и других.

Правда садисты пытатели уже были добрыми старичками, которые иногда случайно бросали такой взгляд,что мгновенно все холодело внутри.

Во времена моей юности спецслужбы были окованы тайной, этаким ореолом загадочности.

Что и говорить, их боялись, презирали, но многие мечтали в них служить.

И неудивительно. Работа в организации давала все и сразу. Квартиру, неплохую зарплату, маленькую власть, иногда поездки заграницу.

Кстати половина президентских команд, кроме последней, это выходцы из упомянутой среды.



Но вот как изменилось время, а точнее, это сотворила эта с*** война.

Вы посмотрите, каким авторитетом и уважением пользуется СбУ. Поверьте на слово, в это просто трудно поверить.

И тут конечно полная заслуга Василия Малюка. Именно с его появлением эта организация сделала просто фантастический рывок в своем профессионализме.

Как это случилось и за счет чего, ответ один, точный подбор кадров. Скорее всего, набор шел из воюющих ребят.

Война это такой процесс, где способные люди видны сразу. Причем, если их заметили, то растут они очень быстро.

Самые способные могут пройти за год путь, который иной преодолевает всю жизнь.

Что отличает работников спецслужб от других людей. Они немногословны, очень точны в обещаниях, никогда не бросают слов на ветер и конечно неизменно соблюдают режим секретности.

Скажу лишь об отце, я так и не узнал, чем он занимался. Однажды мама уже хотела рассказать, но встретившись с его взглядом, мгновенно замолчала.



И вот нынешняя организация. Что ее отличает от прошлого учреждения.

Скажу лишь свое мнение. Прежде всего фантастическая мобильность. Вне всякого сомнение СбУ обладает очень разветвленной сетью агентуры. Каким образом она подбиралась и кто ее создал, даже не догадываюсь.

На чем она держится. А тут Буданов сказал одним словом - деньги. А его величество денежные знаки материал всесильный и безотказный.

Без наличия агентуры не могут срабатывать даже самые точные разведданные.

Кстати большинство аналитиков управления это выходцы из гуманитарных факультетов КГУ. Кстати из КПИ изначально не вербуют.

Правда мне на 4-м курсе предлагали. Как сейчас помню, вызвали в ресторан «Киев».

Пришли двое. Мужчина лет пятидесяти и довольно красивая женщина лет на 10 меня старше.

Вербовали очень нежно. Не предлагали ни на кого стучать. Даже намекали, что могу фарцевать и они мне еще помогут.

Но к счастью, я то знал цену этих предложений и, чем они могут закончится, если вдруг передумаешь.

Да они запутали многих. Сначала улыбаясь , проталкивали, поддерживали, раскручивали. Иным словом консервировали на будущее.

И что потом. Фамилий называть не буду. Но это все те же на манеже и конечно, многие, многие, к ним примкнувшие, ныне живые и уже мертвые.

В чем сила нашей организации и ее отличие от той, что находится возле бывшего памятника кровавому феликсу .

Малюк и Буданов (да это ГУР) сумели провести люстрацию, полностью изменить направления, цели и под эти задачи набрать уже проявивших себя людей.

Так что результат на лицо и сегодняшний удар это неопровержимое доказательства, что усилия Малюка и Буданова не прошли даром .



Итак 50 процентов экспорта заблокировано, как минимум на месяц -два.

новороссийск еще дышит, но вне всяких сомнений прилетит и туда.

Конечно удар ( приморск, усть-луга) нанесен колоссальный. Как могли эти снаряды столько пролететь, пока никто не скажет. Но однозначно, началась новая веха .

В дополнение к этой бункерной беде его обещанное наступление полностью захлебнулось.

Более того, ВСУ на Александровском направлении заняло, точнее зачистило, те направления, с которых планировались первоначальные атаки.



Итак, что случилось и почему сорвалось запланированное мероприятие.

А на этот вопрос замечательно отвечают

Z военкоры.

ВСУ с нового года полностью наладили мидлстрайки, причем глубиной до 50 км

Именно на этом расстоянии ребята Мадяра почти полностью выжигают бункерную логистику. В этих условиях бронетехника жжется еще на марше и ее почти не используют.

Так что возвращение к мясным штурмам это единственное, что осталось в этой ситуации герасиму.

Кстати сейчас вышла книга очень известного журналиста Михаила Зыгаря.

Кстати он бывший заместитель директора канала «Дождь» и конечно он пользуется не слухами, а конкретными инсайдами, поступающими из кремля.

Итак по его сведениям бункерный планировал заменить абсолютно пустое место дмитриева на сечина и попытаться подписать без всяких требований,о сдаче Донбасса, мир.

Конечно он не так хотел, как его дожали и может быть даже поставили условия.

А ситуация была просто безысходной. Нефть продавалась по 20-22 доллара. На фронте был тупик. ЗАводы встали,, когда -то полные арсеналы, опустели и главное, кончались деньги.

Но вот началась война, нефть подскочила и бункерный снова воспряли духом.

Самое интересное, что это особо ничего бы не дало, даже если бы нефть продержалась и полгода.

Но вот и это не сложилось . Прилетело так, что может обнулить не только экспорт, но и. внутренние поставки, что кстати в отдалении от москвы и происходит.



Какой выход? Ведь нужен результат.



В сложившейся ситуации у бункерного немного вариантов.

На поле боя шансов почти нет, причем судя по ударам ВСУ на Запорожском направлении у герасима есть перспектива попасть в огневой котел и как итог получить большие неприятности.

Внутри ситуация не лучше. Пришлось во избежания лишней информативности среди фанатов мракобесов отключить телеграмм и интернет.

Останется лишь зомбоящик, по которому можно «втюхнуть» любую глупость.

- Какую, - спросит читатель.

На прямой вопрос такой же ответ.

- Нужна легкая победа или по крайней мере , ее вид. А в отсутствии информации по зомбоящику можно врать, что угодно.



Так что имитация нападения на одну из прибалтийских стран вполне реальна.

Причем результат не важен. Новая война, как другая любовь. А она всегда, как в первый раз. Опять мечты, сказки о непобедимости.



Так это или нет? Увидим. Ждать осталось недолго.



ФРОНТ.



Интенсивность повысилась до 191 боестолкновения. Едва повысились штурмы, вернулись привычные потери в живой силе. 1250.

Но несмотря на высокую интенсивность, продвижение, да и то частичное, произошло лишь на Южно Слабожанском направлении.



На этом, как обычно, с неизменной верой в нашу победу, буду заканчивать.



