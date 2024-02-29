Позиция Саудовской Аравии в контексте нынешней войны с Ираном является одной из ключевых.



Саудовская Аравия - самая большая страна Аравийского полуострова и по площади, и по численности населения (35 млн).



Среди монархий Залива у саудитов самая большая армия.



По инвестициям в армию королевство входит в топ-10 стран мира.



Для Израиля крайне важно включить Саудовскую Аравию в состав авраамических соглашений.



И продлить ось Израиль - Саудовская Аравия с перспективой выхода на Индию.



Если Саудовская Аравия не будет воевать с Ираном, то откажутся и все остальные монархии Залива.



В контексте обороны, Саудовская Аравия в последнее время сделала крен в сторону ядерного Пакистана, заключив с ним оборонительное соглашение.



Но Пакистан, скорее всего, воевать с Ираном не будет, так как мусульманская умма в этой стране категорически против участия в войне на стороне Израиля.





Сухопутная армия саудитов терпела неудачи даже в боях с йеменскими шиитами.



Это "паркетная армия": много дорогого оружия, но нет систем его интегрированного применения.



В общем, у Израиля сейчас только один шанс продлить войну с Ираном - инкорпорировать в нее саудитов.



Тем более, сейчас идет скрытая битва за Ирак.



Он может стать проиранский в результате усиления шиитских групп или антииранский, в результате усиления суннитов при поддержке Сирии в рамках общего Халифатского проекта.



Тогда опять получается классическая модель прокси-войн: Израиль (технологии и оружие) - Саудовская Аравия (деньги) - Сирия ("пехота на земле").



Сирия, вообще, может дважды "продать" свою "пехоту на земле": Катару и Турции; и Саудовской Аравии, и Израилю.



Вся эта игра для Израиля, конечно, как игра с огнем в пороховом погребе.



Формируемая суннитская ось в любой момент может повернуть "штыки" против Израиля.



Пока Сирия Аш-Шараа прочно "привязана" лишь к Турции и Катару, хотя не против повоевать и расширить свой халифатский проект и за саудовские деньги и с помощью израильского оружия.



В общем, если Израиль в ближайшее время не кооптирует Саудовскую Аравию в войну, он может получить выход США из войны и шиитский синтез Ирана и Ирака, при том что монархии Залива побегут мириться с Ираном при посредничестве Китая.



Воевать с Америкой и Израилем или мириться при помощи Китая - такой выбор у королевской семьи саудитов.