Москва вкладывает сотни миллионов долларов в агрессивное развитие транспортной и торговой инфраструктуры на оккупированных украинских территориях. Эти проекты неумолимо вплетают оккупированные территории в состав России и подрывают требования Киева и его союзников о возвращении этих земель.



Горящие поезда, горящие рельсы, черный дым.

Видеозаписи, опубликованные в интернете украинскими боевиками, документируют их неоднократные диверсионные атаки на обширную железнодорожную систему, строящуюся Россией на оккупированных территориях Украины. Но их усилий явно недостаточно, чтобы остановить стремительную промышленную экспансию Москвы.

........Как показало расследование Reuters, даже в условиях разрушительной войны, которую Москва ведет против украинских сил на западе, она вкладывает сотни миллионов долларов в агрессивное, рассчитанное на годы развитие транспортной и торговой инфраструктуры в районах, захваченных ею на востоке и юге.

Как показывают отчеты, масштабные расходы, значительно превосходящие объемы средств, выделяемых на развитие других регионов России, облегчают транспортировку войск и военной техники, а также зерна и минеральных ресурсов. Строительные проекты также служат более долгосрочной цели Москвы: включению захваченных территорий в состав России, включая Донбасс, судьба которого находится в центре поддерживаемых США переговоров о прекращении войны.

В репортаже агентства Reuters впервые представлена ​​подробная картина трансформации оккупированной Россией Украины. Исследование основано на анализе тысяч спутниковых снимков, официальных российских тендерных документов, публичных заявлений, данных об экспорте и грузоперевозках, а также интервью с более чем тремя десятками украинских чиновников и бывших жителей оккупированных территорий.

.........Администрация Зеленского не ответила на запрос о комментарии по поводу полных результатов расследования Reuters.

.........Согласно анализу правительственных данных, опубликованному в интернете агентством Reuters, Россия выделила около 11,8 миллиардов долларов федеральных средств на развитие четырех оккупированных территорий Украины в период с 2024 по 2026 год в рамках программы приоритетных проектов национального развития. Это почти в три раза больше, чем суммарно выделенных примерно 20 другим федеральным регионам, предназначенным для подобных проектов, показывают данные.