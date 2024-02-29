The_Rebel написав:........ Правду кажуть, що "восток - дело тонкое" з їхніми шиїтами і сунітами, Ірак з Іраном воювали 10 років, зараз Ірак підтримує Іран. В багатьох тамтешніх країнах вічно якісь секти вилазять типу Ігіл, Хезбола, Хамас, єменські хусити, КВІР і тп.
Недаром там зародились 3 мировые религии.
У нас також тут росія під боком, але перефразовуючи Трампа - добре, що від усього близького сходу нас відділяє старе і добре Чорне море. Краще на відстані там поверхнево дружити з усіма
Это точно. + ещё и Турция, которая, во всяком случае, пока что сильно отличается от Ближнего Востока.
Москва вкладывает сотни миллионов долларов в агрессивное развитие транспортной и торговой инфраструктуры на оккупированных украинских территориях. Эти проекты неумолимо вплетают оккупированные территории в состав России и подрывают требования Киева и его союзников о возвращении этих земель.
Горящие поезда, горящие рельсы, черный дым. Видеозаписи, опубликованные в интернете украинскими боевиками, документируют их неоднократные диверсионные атаки на обширную железнодорожную систему, строящуюся Россией на оккупированных территориях Украины. Но их усилий явно недостаточно, чтобы остановить стремительную промышленную экспансию Москвы. ........Как показало расследование Reuters, даже в условиях разрушительной войны, которую Москва ведет против украинских сил на западе, она вкладывает сотни миллионов долларов в агрессивное, рассчитанное на годы развитие транспортной и торговой инфраструктуры в районах, захваченных ею на востоке и юге. Как показывают отчеты, масштабные расходы, значительно превосходящие объемы средств, выделяемых на развитие других регионов России, облегчают транспортировку войск и военной техники, а также зерна и минеральных ресурсов. Строительные проекты также служат более долгосрочной цели Москвы: включению захваченных территорий в состав России, включая Донбасс, судьба которого находится в центре поддерживаемых США переговоров о прекращении войны. В репортаже агентства Reuters впервые представлена подробная картина трансформации оккупированной Россией Украины. Исследование основано на анализе тысяч спутниковых снимков, официальных российских тендерных документов, публичных заявлений, данных об экспорте и грузоперевозках, а также интервью с более чем тремя десятками украинских чиновников и бывших жителей оккупированных территорий. .........Администрация Зеленского не ответила на запрос о комментарии по поводу полных результатов расследования Reuters. .........Согласно анализу правительственных данных, опубликованному в интернете агентством Reuters, Россия выделила около 11,8 миллиардов долларов федеральных средств на развитие четырех оккупированных территорий Украины в период с 2024 по 2026 год в рамках программы приоритетных проектов национального развития. Это почти в три раза больше, чем суммарно выделенных примерно 20 другим федеральным регионам, предназначенным для подобных проектов, показывают данные.
В среду командующий французской армией посетовал на непредсказуемость Вашингтона, заявив, что это негативно сказывается на интересах и безопасности союзников. «Позиция США является элементом дестабилизации международной системы для всех участников, не только для членов «Большой семерки», но и для Китая, а также для многих стран мира», — заявил Томас Гомарт, директор парижского Французского института международных отношений.
flyman написав:вікно можливостей закривається в суботу
Президент Дональд Трамп объявил, что по просьбе Тегерана он приостановит атаки на иранские энергоресурсы на 10 дней, и заявил, что переговоры с Ираном проходят «очень хорошо», хотя иранский чиновник назвал предложение США о прекращении конфликта «односторонним и несправедливым». ........В четверг Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме пригрозил усилить давление на Иран, если тот не заключит сделку, а позже опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что он приостановит атаки на иранские энергоблоки на 10 дней, до 6 апреля 2026 года 20:00 по восточному времени (00:00 по Гринвичу 7 апреля). «Переговоры продолжаются, и, несмотря на ошибочные заявления фейковых СМИ и других источников, они идут очень хорошо», — добавил он в своем посте на Truth Social.
Основные выводы от Bloomberg AI - Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить опыт своей страны в области борьбы с беспилотниками в обмен на поддержку в сфере обороны во время неожиданного визита в регион Персидского залива. - Зеленский объявил о своем прибытии в Саудовскую Аравию, заявив, что проведет «важные встречи» и высоко ценит поддержку тех, кто готов сотрудничать с Украиной в вопросах безопасности. - Украина готовится подписать соглашение с Саудовской Аравией о воздушной безопасности, а Зеленский предложил обменять свой опыт на помощь в поставках ракет американского производства. ........Президент Украины предложил обменять экспертные знания на помощь в поставках дорогостоящих и все более дефицитных ракет американского производства, которые являются единственным эффективным оружием против высокоскоростных российских баллистических снарядов.