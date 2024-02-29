Banderlog написав:Одесі військові ТЦК заштовхали в мікроавтобус чоловіка та жінку разом із однорічною дитиною — у відомстві уточнюють, що проводять розслідування за даним фактом. До цивільних також було застосовано газовий балончик та фізичну силу — як результат у дитини струс мозку, а у дорослих чисельні забої.
так ти ж наче проти ухилінтяв ... чи в цьому випадку за ? )
я проти того щоб били жінок з дітьми на руках.
Так у нас же гендерное равенство. Годовалого ребёнка, наверно, хотели поставить на учёт, а он сопротилялся.
у вас в чернігові однорічні діти та жінки вже ухилянтами рахуються? Дивно якось: у Угорщині поліція затримала бус з кешем та броньованими ухилянтами - ти вопиш "караул, убивають, порушення прав" - в Одесі в 1001-й раз невідомі тітушки викрали та побили (на цей раз навіть жінку з дитиною). Твоя реакція - "ги-ги-ги, ухилянти"
Про ухилянтів пише Banderlog, він же постійно підтримував протиправні дії ТЦК
В контексті, коли за яйко взяли Фіцо, то він миттево перевзувся і почав писати, яке ТЦК кровожерливе
Shaman написав:........... от класичне перекручування, коли треба когось виправдати. яких фактів не вистачає? людей захопили як терористів? захопили. возили в кайданках? возили. депортували? так.
підстави якийсь озвучили? ні, підстав немає - вони лише зараз будуть вивчати чи все правильно, чи може десь кома не на місці. довелося окрему постанову прийняти, щоб виправдати конфіскацію. машини до речі теж повернули - а якби злочин, то це були б уліки...
а перевезення були регулярними, про них знали. ЛАД, якщо ви не можете робити висновків з таких фактів, чого ви зі мною взагалі сперечаєтесь - у вас великі проблеми з розумінням дуже простих речей, а ви про складні намагаєтесь сперечатися
якби гроші виявили в багажнику приватної чи навіть дипломатичної машини - це одне питання. а гроші в інкасаторській машині, які були відповідно оформлені - оце так кримінал. вони не бачили такої суми готівки - так Україна більша країна, ніж Угорщина...
Высказались? Успокоились? А можно хоть какие-то подтверждения вашим словам о том, что "ні, підстав немає", что "перевезення були регулярними, про них знали"? Если они были регулярными, то почему задержали именно в этот раз? Что "гроші були відповідно оформлені"? Вы уверены, что "в інкасаторській машині" не могут перевозиться "левые" деньги? Что в этом деле машина це уліка? Если будете искать какие-то цитаты, то очень желательны ссылки не на укр. СМИ. Что будет написано в таких источниках, я и сам могу сказать, не читая.
С разницей между Чёрным морем и Ормузским проливом, между нашими обстрелами Усть-Луги и иранскими обстрелами стран Персидского залива и, соответственно, в разнице ситуаций в Украине и Иране вы уже разобрались? То, что вы не способны понять, что такое "финский вариант", я уже понял, но тут, вроде, попроще. Да, "железные" аргументы как в разговоре о затратах на еду: "Я знаю, что в жизни зарплаты в 2 раза выше, чем данные Госстата" (а почему не в 4?), пожалуйста, не предлагайте. У нас сегодня, наверно, самая массовая профессия - продавцы. Поинтересуйтесь хотя бы у будивельника, сколько он платит своим. Или в АТБ.
Майновий імунітет держави — це принцип міжнародного права, за яким майно (кошти, нерухомість, акції) іноземної держави не може бути об'єктом примусових заходів (арешту, стягнення) іншою державою без її згоди. Він базується на суверенній рівності та забезпечує непідлеглість державної власності юрисдикції іноземних судів.
Спецслужби Угорщини, повинні були працювати разом зі снецслужбами України. Можливо по лінії інтерполу.
Banderlog написав:Одесі військові ТЦК заштовхали в мікроавтобус чоловіка та жінку разом із однорічною дитиною — у відомстві уточнюють, що проводять розслідування за даним фактом. До цивільних також було застосовано газовий балончик та фізичну силу — як результат у дитини струс мозку, а у дорослих чисельні забої.
... люди, які були вдягнуті в «піксель» не представилися і не перевіряли документи у її чоловіка, а напали на нього зі спини, застосували перцевий газ та затягли до бусика. Після цього в бусику опинилася і дружина затриманого з однорічною дитиною. «Фактично невідомі особи, не надавши жодних документів, викрали мене, мого чоловіка та маленьку дитину. Близько 30 хвилин нас возили по району, поки я не добилася, щоб мене з дитиною висадили неподалік дому» ... Жінка отримала забиті місця м’яких тканин голови, обличчя та ноги. У дитини діагностували травми, зокрема підозру на струс мозку.