RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17246172471724817249
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 20:20

  Shaman написав:
  candle645 написав:...
Причому тут "працівники правоохоронних органів", якщо мова йде саме про "військовослужбовця ТЦК та СП"?

тобто за вашої логікою ТЦКшнику можна? гадаю, реальність може трохи здивувати. й погоджусь, перед тим вони ще можуть подивитися, чи бачить хтось, чи ні...

а зараз ще діє "перешкоджання діяльності". військовий стан...

Я вважаю що не варто нікому. Але закон чітко розрізняє "працівників правоохоронних органів" (під час виконання службових обов"язків) та всіх інших.

А військовий стан це про "перешкоджання законній діяльності"... Але навіть ДБР в даному випадку має "обгрунтовані сумніви" щодо її законності.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 314
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 20:22

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Учитывая, что наши сидят на фронте уже год-два-три без перспектив дембеля, а росс. всё-таки демобилизуются.
Соответственно, боюсь, проблем с психикой у нас побольше будет.
70% сьогоднішнього складу ЗСУ призвались в 2022 році в перших кілька місяців, добровільно , навіть не мріючи про те що їм будуть платити..
.....

Угу: только шли они под лозунги "еще две-три недели продержаться - и будем шапками Красную Площадь закидывать"...
Повідомлень: 11780
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 20:22

Больной спинальной мышечной атрофией львовянин Назарий Гусаков, которого подозревают в присвоении пожертвований, вернулся в Украину. Правоохранители изменили ему подозрение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: генпрокурор Руслан Кравченко в соцсетях

Прямая речь: "Подозреваемый в мошенническом сборе средств якобы на лечение СМА вернулся в Украину после пребывания в Италии, где проходил лечение.

Ему вручено уведомление об изменении подозрения. Правовая квалификация действий не изменилась, однако в ходе расследования увеличилось количество потерпевших – с 34 до 96 человек, а также увеличилась сумма нанесенного ущерба – с 1,3 млн грн до 2 млн грн".


стм осчень донаты ему тут продвигала, прям агрессивно
причем именно что оппонентам
думаю тоже самое выяснится и с остальными ее партнерами

viewtopic.php?p=5855440#p5855440
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5415
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 20:41

Почему замолчали учетки которые угрожали "паникёрам" расстрелами - сомлитарк, срывкин?
Не знаете? А я знаю

Еще вчера Джэй Ди Вэнс и Колин Макдональд провели закрытую премьеру(предпоказ) фильма
"Крах Атамана Гундоса Потужного"
Трагикомедия с элементами хоррора
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5415
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 21:02

  Бетон написав:Пришло с дбр и двб, что мои заявы приняты и начаты проверки.
Параллельно по своим каналам работаем.
Вчера в эпицентре сотрудники сказали, что все в курсе моей истории. Говорят, что торговли нет, а сотрудники зашуганы вхлам.
Спасибо Эпицентру, идут на сотрудничество.
Не молчите. Давайте вместе бороться с произволом


Это не произвол, а система выстроенная с 2014 вы т.ч. и сердобольными носильщиками пирожков "онижедетям"
Спаливши хату по сараю не плачут
Загляни в группу ТЦК Ultras и увидешь подросших и растящих смену онижедетей
много про себя узнаешь, горазда обиднее чем то что пишу я не сдержавшись
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5415
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 21:04

  budivelnik написав:70% сьогоднішнього складу ЗСУ призвались в 2022 році в перших кілька місяців, добровільно , навіть не мріючи про те що їм будуть платити..

Це як ти порахував ?)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5045
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 21:07

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:70% сьогоднішнього складу ЗСУ призвались в 2022 році в перших кілька місяців, добровільно , навіть не мріючи про те що їм будуть платити..

Це як ти порахував ?)

Там оригинальная "авторская методика":
viewtopic.php?p=5935780#p5935780
_hunter
 
Повідомлень: 11780
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 21:08

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав: тому що "Будапештський інцидент" це животворящий ляпас нашим простроченим.

Такі біполярочка ...

Де там ляпас ? )
Там тільки твоя власна хвора уява

Що скажеш про Фіцо ? Не помічаеш ... )

Це ж такий ляпас і Фіцо, і тобі, який писав - потрібно зважати на те, що є Фіцо ))
ну ляпас не ляпас а Черчіль вмудрився спортити відносини з усіма сусідами. Хіба поки ще румуни терплять.
Шо ти там про фіцо хочеш розказати? Тож авторитаризм ?

Це ти мені розкажи, приводи є для Фіцо чи немає ... )

Ти ж так гарно писав про приводи, коли Орбан гроші вкрав

навіть щось там белькотів про "я вірю европейським державам" )

Поки що, ти тухесом вертиш, але про Фіцо мовчиш )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13733
З нами з: 31.08.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 21:17

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
я на ці закиди неодноразово писав свої пропозиції. для зручності - підтримую останні пропозиції України на 20 пунтів. навіть американські 28 теж можна обговорювати. що конкретно вас цікавить?
.............

Хорошо, что появились официальные пункты. :)
Но это наши пункты. Сейчас уже точно не помню, но там, вроде, единственная наша уступка это согласие на ЛБЗ.
Хорощо, что вы уже на это согласны.
Но сомневаюсь, что этого достаточно Путину.
На политические уступки вы категорически не согласны.
Поэтому расписывать вам сегодняшний "финский вариант" не буду. При желании вы легко поняли бы по аналогии. Совсем не сложно и доступно, по-моему, даже 10-класснику.
Но вы всё это называете капитуляцией и категорически отвергаете.

по-перше, ЛАД - залиште оцей поблажливий тон. мені ваше схвалення не потрібне, давайте по суті.

які політичні поступки? сформулюйте.

й фірмове від ЛАДу - не буду. що я й казав - ти напиши, а я покритикую, а своїх пропозицій давати не буде. тому резюме - в мене є пропозиції, у вас немає - тому я за перемовини, а ви лише за капітуляцію (від якої особисто не дуже постраждаєте - це факт). а коли здасте Шамана, Песікота та Будівельника - то отримаєте свою порцію "варенья" - це припущення :lol:

Не знаю, где вы увидели моё одобрение.
В том, что я признал ваше согласие на уступку территории по ЛБЗ?
Так это не одобрение, а признание того, что вы наконец осознали, что о границах 91, к сожалению, можно уже забыть. И, к ещё большему сожалению, можно забыть о границах 22. Хотя в апреле 22 вопрос об этом ещё не стоял.
Повторю, во всех этих "пунктах" единственная наша уступка (и большая) это согласие на ЛБЗ.
Всё.
Вряд ли Путина это устроит. Уже писал - это не было, на мой взгляд, целью войны. От нас явно требуют политических уступок - отказ от НАТО (и, скорее всего, от любых других военных союзов - постоянный нейтралитет, как и было записано в Конституции до Порошенко), от любых западных войск и баз на нашей территории. Это практически точно. Не знаю, насколько для него важны права русского языка, РПЦ. Может, да, а, может, и не очень. Сложный вопрос будет с ЗАЭС. Точно потребует запрет всяких лозунгов и наказания за них типа: "Москаляку на гілляку" и, соответственно, поддерживающих такой лозунг групп и организаций. И вообще антироссийской пропаганды.
Всё это, безусловно, вопрос переговоров.
Обо всём этом вы не пишете, а только о "пунктах", на которые РФ явно не соглашается.
"Пункты" хороши, но явно не устраивают РФ.
Поэтому я и спрашиваю о ваших пропозиціях.
На что из всего перечисленного вы можете согласиться? Хотя бы в принципе?
Повторю, что такое "финский вариант" для нас сегодня понятно и доступно, по-моему, даже 10-класснику. И это включает всё перечисленное.
И, кстати, "финский вариант" не предусматривает оккупации и сдачи военных или ещё кого-то (в т.ч. "Шамана, Песікота та Будівельника"). Вы слишком преувеличиваете своё значение для мировой истории. Но да, призывать к "непримиримой борьбе с РФ" вы не сможете.
Добавлю.
Любые пропозиції должны учитывать цели и желания противника. Если действительно хотят договориться. Захват Донбасса, по-моему, не было целью Путина.
Тем более, мы в положении проигрывающей стороны, хотя и оказывающей жёсткое сопротивление.

P.s. Есть ещё вариант.
Возможно, требования и цели Путина совсем не ограничиваются Украиной, а положение и роль РФ в мире. Поэтому он и хочет вести переговоры исключительно с США.
В этом случае, к несчастью, не важны любые наши варианты и пропозиції. Было бы хорошо понять хотя бы это. Но тогда наша политика и поведение с Западом должны быть совершенно иными.

P.p.s. На мои "припущення" вы очень сильно обижаетесь.
И насчёт "метания бисера" в предыдущем вашем посте вы правы - метать его перед вами, действительно, нет никакого смысла.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39445
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 730
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 249938
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 454503
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.