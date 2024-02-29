рівень самогубств особисто для мене ознака шаленої пропаганди... а ви тут розповідаєте...
Не очень понятно, кто что розповідає и о какой пропаганде вы говорите. Но как вы думаете, наши солдаты меньше виснажені, чем росс.? Учитывая, что наши сидят на фронте уже год-два-три без перспектив дембеля, а росс. всё-таки демобилизуются. Соответственно, боюсь, проблем с психикой у нас побольше будет.
рубрика - пояснюємо очевидне
пропаганда - звісно руська. воля до життя - вона на базовому рівні. й щоб її пересилити треба добряче мізки промити. до чого виснажені? їм там інструкції дають, як себе вбити - аби не здаватися в полон. в нас що, є така маячня? в нас навпаки є загроза, що в полоні вб'ють або будуть катувати - але за потрапляння в полон ніяких погроз. а руські насправді непогано в нас сидять - але розповідають їм зовсім інше.
а де це на Раші демобілізують? я чув лише, що зеків так, відпускають після контракту - але до цього вони як штрафбат воюють. але там в зеків своя тема - "вбив, сів, на фронт" - так й ходять по колу...
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтверджує удар по важководному реактору в місті Арак, який є «ключовим» об'єктом ядерної програми Ірану.
Крім того, як заявили ізраїльські офіцери, вони оголосили попередження перед новим ударом по реактору в Араку і закликали жителів прилеглих районів до евакуації.
8 березня видання Axios з посиланням на свої джерела, що США та Ізраїль обговорювали можливість відправки спеціальних сил до Ірану для гарантування безпеки запасів високозбагаченого урану на більш пізньому етапі військової операції.
Операція із захоплення ядерних матеріалів, імовірно, потребуватиме вторгнення американських або ізраїльських військ на територію Ірану, зокрема, проникнення в надійно укріплені підземні об'єкти. За даними Axios, досі залишається незрозумілим, це буде американська, ізраїльська чи спільна місія. Ймовірно, вона відбудеться тільки після того, як обидві країни переконаються, що іранські збройні сили не становлять серйозної загрози для залучених сил.
Banderlog написав:ЦАХАЛ нанес удар по двум крупнейшим металлургическим заводам Ирана. Один из них расположен в Исфахане, второй — в Ахвазе. «Оба предприятия имеют критическое значение для иранской военной промышленности и частично принадлежат Корпусу стражей исламской революции».
«В израильской системе безопасности заявили, что удар по этим предприятиям фактически парализует иранскую сталелитейную промышленность. Не слабо вмазали по Ірану. Побачим як іран вдарить в відповідь. Напевно ближнім часом щось опять вчудить. Походу трамп забув натаньяху сказати що перемирря
ти ж пропонував, щоб вони не зупинялися - все згідно твоїх побажань. що не так?..