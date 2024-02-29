Интенсивность обстрелов при приближении к Тегерану довольно высокая, не такая, как в Тебризе, где я провел больше всего времени. Ну и контроль там, конечно, гораздо больше. В тех провинциях, в тех четырех провинциях, в которых я был, я везде сталкивался с контролем, хотя это не самая, повторюсь, большая зона боевых действий, где интенсивность обстрелов не такая высокая, но, тем не менее, всюду тотальный контроль, проверки.



Проверки на автомагистралях, проверки автомобилей, багажников, документов, на улицах огромное количество силовиков в городах, особенно в центральной части. Вы идете по городу, и в любой момент вас могут остановить.



Притом это могут быть люди в форме, это могут быть люди в гражданской одежде, спрашивают документы. И местные жители мне тоже очень жаловались, что проверки участились, что останавливают всех подряд и иногда даже без каких-то особых разборов забирают людей на допросы, на выяснение каких-то обстоятельств, личности и так далее. И меня один раз задерживали. К счастью, обошлось все длительной, малоприятной, но все-таки беседой на улице. Так что да, я с этим столкнулся сам.