ВАШИНГТОН, 27 марта (Reuters) - По данным пяти источников, знакомых с американской разведкой, Соединенные Штаты могут с уверенностью утверждать, что уничтожили лишь около трети огромного ракетного арсенала Ирана, поскольку война США и Израиля против страны приближается к своей месячной отметке. Судьба еще примерно трети ракет менее ясна, но, по словам четырех источников, бомбардировки, вероятно, повредили, уничтожили или закопали эти ракеты в подземных туннелях и бункерах. Источники говорили на условиях анонимности, учитывая деликатный характер информации. Один из источников сообщил, что аналогичные данные имеются и относительно иранских беспилотников, и с некоторой долей уверенности можно сказать, что треть из них была уничтожена. Эти разведывательные данные противоречат публичным заявлениям президента Дональда Трампа в четверг о том, что у Ирана «осталось очень мало ракет». ......Член Демократической партии Сет Моултон, ветеран морской пехоты, четырежды командировавшийся в Ирак, отказался комментировать выводы Reuters, но опроверг заявления Трампа о влиянии войны на иранский арсенал. «Если Иран действует умно, то он сохранил часть своих возможностей — он не использует все, что у него есть. И он выжидает», — сказал Моултон.
Краткое содержание - Страны Персидского залива заявляют США, что одного лишь прекращения огня будет недостаточно. - Они утверждают, что возможность «вооружать» Ормузский пролив должна быть прекращена. - Страны Персидского залива хотят, чтобы соглашение охватывало ракеты, беспилотники и марионеточные системы. - Они говорят, что любая сделка должна гарантировать их безопасность. ........Абдулазиз Сагер, председатель базирующегося в Саудовской Аравии Исследовательского центра стран Персидского залива, заявил, что послание государств Персидского залива Вашингтону теперь не является неявным, а явным: любое соглашение с Ираном должно напрямую касаться и гарантировать безопасность государств Персидского залива. «Соединенные Штаты защищают свои интересы и интересы Израиля. Теперь наша очередь защищать и отстаивать свои», — сказал он. Этот посыл был подкреплен Советом сотрудничества стран Персидского залива, в состав которого входят Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Оман и ОАЭ, и который заявил о едином фронте против любого урегулирования, которое отодвигает на второй план вопросы безопасности в Персидском заливе.
Р.С.: Я думаю, что это будет ощущение, конечно же, страха, растерянности среди всех иранцев. Иранцы очень разные, и настроения там действительно очень разные, иногда полярные. Там есть немалое число сторонников режима, которые в едином порыве каждый вечер выходят на площади абсолютно искренне, с портретами, со слезами на глазах. И они последовательно поддерживают режим.
Есть и противники, которые радуются гибели Али Хаменеи, других высокопоставленных лиц. Но даже у них нет восторга по поводу всей этой войны. Они не понимают, к чему она ведет и каковы конечные цели. Они были бы рады смене режима, но они не видят никакой альтернативы.
США и Израиль им ничего толком не предложили, кроме разве что идеи курдского сепаратизма. Поэтому такое общее настроение — это страх, это неизвестность и это желание абсолютно у всех, чтобы эта война поскорее закончилась. .........А большинство, я уверен, желает перемен, желает реформ. Это люди, которые не связаны с режимом, а выходят часто те, кто имеет какое‑то отношение к режиму. А те, кто не связан с режимом, кто не поддерживает режим, не испытывают такой агрессии и не выкрикивают лозунги «Смерть Америке, смерть Израилю». Но даже у них нет понимания того, чего хотят США и Израиль в Иране, чего они добиваются.
Эти люди радуются смерти Али Хаменеи и других высокопоставленных чиновников — это действительно так. Но когда удары наносятся по жилым домам, по больницам, по школам, по историческим дворцам в Тегеране, в Исфахане — это удар по самолюбию любого иранца. Когда США и Израиль поддерживают идею курдского сепаратизма, когда Трамп говорит о том, что карта Ирана может измениться по итогам войны, даже противники режима не готовы принять эту войну, эту операцию, то, в каком виде проводится эта операция. И они точно — повторюсь — даже противники режима — не сторонники этой войны, не сторонники проведения операции США и Израиля в таком виде.
Это не переходит, на мой взгляд, в какую‑то агрессию, в желание противостоять США и Израилю. Пока, во всяком случае, то, что я видел, — это скорее непонимание и полная неопределенность
Интенсивность обстрелов при приближении к Тегерану довольно высокая, не такая, как в Тебризе, где я провел больше всего времени. Ну и контроль там, конечно, гораздо больше. В тех провинциях, в тех четырех провинциях, в которых я был, я везде сталкивался с контролем, хотя это не самая, повторюсь, большая зона боевых действий, где интенсивность обстрелов не такая высокая, но, тем не менее, всюду тотальный контроль, проверки.
Проверки на автомагистралях, проверки автомобилей, багажников, документов, на улицах огромное количество силовиков в городах, особенно в центральной части. Вы идете по городу, и в любой момент вас могут остановить.
Притом это могут быть люди в форме, это могут быть люди в гражданской одежде, спрашивают документы. И местные жители мне тоже очень жаловались, что проверки участились, что останавливают всех подряд и иногда даже без каких-то особых разборов забирают людей на допросы, на выяснение каких-то обстоятельств, личности и так далее. И меня один раз задерживали. К счастью, обошлось все длительной, малоприятной, но все-таки беседой на улице. Так что да, я с этим столкнулся сам.
И надеюсь, что вы признаете, что его слова о "борьбе за мир" и пр. только слова.
Блін, це треба було ще і його пост (пости) перечитати, не лише ваш, в який ви мене ткнули? 😅 Позбавте мене оцього всього будь ласка))
Позицію вас обох я чітко знаю і розумію. Нічого нового давно не бачу) Нічию сторону приймати не хочу, бо там і нема чітких різних сторін. Досі не розумію за що ви там рубаєтесь))
Вы меня неправильно поняли. Совсем не было цели, чтобы встали на чью-то сторону. А позиции всё же отличаются. Я признаю, что пока идут военные действия, мобилизация необходима. Но я понимаю, что перспектива продолжать войну ещё год-два-три... Жертвовать жизнями сегодня живущих ради мифического светлого будущего грядущих поколений... Поколений кого? Бангладешцев, которые сюда приедут? И насчёт светлого будущего... "Так це вже було". В Советском Союзе. Только идея там всё же была получше.
Я вчера приводил цитату, что нам только на восстановления здравоохранения надо (уже) 19 млрд. долл. Сколько потребуется ещё через год? И где мы возьмём деньги? Я, так скажем, не совсем уверен, что "партнёры" так уж захотят расщедриться. В результате "самоотверженной борьбы" мы можем получить страну, из которой население будет стремиться сбежать и будут завидовать тем, кто уехал ещё в 2022 и получил лучшие условия для адаптации.
Поэтому я считаю, что надо приложить все силы к заключению мира и идти ради этого на уступки. Хотя не уверен, что ещё не поздно. Условия мира, которые мы можем получить, пока что точно не улучшаются. А состояние экономики ухудшается. Посмотрите даже на наш форум. Многое из того, что сейчас пишут, в 2022 считалось бы зрадой зрадною. Сегодня согласие на ЛБЗ это уже общее место, о границах 91, или 14, или даже 22 уже никто даже не заикается. Об этом уже забыли. Сегодня самые незламные незламники говорят, в лучшем случае, что нельзя отдавать оставшуюся часть Донбасса и, может быть, поспорить за ЗАЭС. Разговоры о том, что "завтра у РФ закончатся деньги" и они бегом подпишут хоть какой-нибудь мир, уже как-то надоели. Я уж не говорю о мечтаниях, что "послезавтра" РФ развалится и Кубань вместе с Белгородщиной будут проситься в Украину.
В этих условиях пропаганда шамана, что, поскольку РФ не соглашается на наши условия, надо продолжать воевать "сколько надо", представляется антиукраинской. Повторю, я прихожу к таким выводам исключительно на основе общедоступной информации. Возможно, я ошибаюсь. Но никаких аргументов от незламникив не вижу. Кроме "надо продолжать воевать", "раша не хочет мира" и "договорам с РФ нельзя доверять". Планы власти тоже непонятны. Если это просто дождаться конца срока Трампа, то...
Я уж молчу о проблемах с мобилизацией и о тои, что все наши незламники объясняют бандерлогу, что он будет воевать до конца, а они необходимы в тылу.
ЛАД написав: Я уж молчу о проблемах с мобилизацией и о тои, что все наши незламники объясняют бандерлогу, что он будет воевать до конца, а они необходимы в тылу.
Бандерлогам пояснювати не надо) Я сам кому хочеш поясню. Тут ЛАД пояснення просте. В українців ставлення до своїх представників як до жертв за общину. Ця риса менталітету не зараз виникла, найбільш прогнозований фінал народного бунту це видача владі зачинщиків. Ні в татар ні в ляхів ні в москалів ні тим більш германців такого нема. Тому в нас вічна історія це зрада.