Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 10:34

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Поэтому я считаю, что надо приложить все силы к заключению мира и идти ради этого на уступки.
Ще раз для тебе
На поступки можна й ти по різному
Можна так як пропонуєш ти - розпалити апетит звіра педерації і ПОГОДИТИСЬ з тим що вона потім доїсть те що ще не змогла...
А можна поступитись територіями в користь Турції і Китаю (Туркам-Крим , Китаю -ОРДЛО )
Тобто зробити все , щоб вже відкушене педерацією перетворилось в той шматок яким вона подавиться...

Тому
Шукай варіанти не як капітулювати -це ми могли зробити ще в 2004 віддавши Тузлу, чи в 2014 втративши Крим..
А шукай варіанти коли навіть наша капітуляція - стане смертельною інєкцією для педераційників.
ти хочеш поступатись тим чого не контролюєш. Написати заповіт на одібране в тебе майно
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 11:17

Кемска волсть. - О, яя! - Забирайте.

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Поэтому я считаю, что надо приложить все силы к заключению мира и идти ради этого на уступки.

А можна поступитись територіями в користь Турції і Китаю (Туркам-Крим , Китаю -ОРДЛО )

Теперь многое становится понятно... Лемберг - естественно же - Польше?

- Кемска волсть.
- О, яя!
- Забирайте.

P.S.
Лемберг Австро-Угорщині
flyman
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І потім з Відня приїде Єйр у окулярах Райбен та папочкою компромату(де та кому служив до 92го,у яку партію вляпався,скільки тушняка зі складів ЗГВ штовхнув наліво...) і відбере по постанові ерцгєрцога вінноводочний 5%й шалман?
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 11:41

  ЛАД написав:И там же о "экзистенциальной" войне.
Интенсивность обстрелов при приближении к Тегерану довольно высокая, не такая, как в Тебризе, где я провел больше всего времени. Ну и контроль там, конечно, гораздо больше. В тех провинциях, в тех четырех провинциях, в которых я был, я везде сталкивался с контролем, хотя это не самая, повторюсь, большая зона боевых действий, где интенсивность обстрелов не такая высокая, но, тем не менее, всюду тотальный контроль, проверки.

Проверки на автомагистралях, проверки автомобилей, багажников, документов, на улицах огромное количество силовиков в городах, особенно в центральной части. Вы идете по городу, и в любой момент вас могут остановить.

Притом это могут быть люди в форме, это могут быть люди в гражданской одежде, спрашивают документы. И местные жители мне тоже очень жаловались, что проверки участились, что останавливают всех подряд и иногда даже без каких-то особых разборов забирают людей на допросы, на выяснение каких-то обстоятельств, личности и так далее. И меня один раз задерживали. К счастью, обошлось все длительной, малоприятной, но все-таки беседой на улице. Так что да, я с этим столкнулся сам.

Вот это "нормальная" война, а не наши стоны.

Наша війна також нормальна.
У нашій війні одна проблема - влада не хоче її закінчувати, відповідно продовжує знищуватись держава Україна. Вона втрачає людей, втрачає "майно", втрачає території, бере кредити і т.д.
Просто очевидно що війна зайшла в тупик. Нічого не змінюється, лиш гинуть люди. Якби були нормальні люди при владі - то логічний варіант - її закінчити заради народу. Але на народ наплювати і тій і тій стороні.
andrijk777
  барабашов написав:І потім з Відня приїде Єйр у окулярах Райбен та папочкою компромату(де та кому служив до 92го,у яку партію вляпався,скільки тушняка зі складів ЗГВ штовхнув наліво...) і відбере по постанові ерцгєрцога вінноводочний 5%й шалман?

Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 12:27


Завжди стриманий Рубіо назвав нашого Зе брехуном.
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:"У Ирана ракеты заканчиваются"

Іранська влада ввела в обіг нову банкноту номіналом у 10 мільйонів ріалів — найбільшу в історії країни.
Зазначається, що розповсюдження нової 10-мільйонної купюри, вартість якої становить близько 7 американських доларів, в Ірані розпочалось цього тижня.

Як заявили в іранському Центробанку, нова банкнота потрібна для того, щоб "забезпечити доступ громадськості до готівкових коштів". При цьому там стверджують, що по всій країні, як і раніше, стабільно працюють електронні платіжні системи та інтернет-банкінг.

Газета вказує, що ця купюра надійшла в обіг на тлі ажіотажного попиту на готівку в Ірані, адже іранці побоюються, що електронні платіжні системи перестануть працювати й стоять у багатогодинних чергах у банках, щоб зняти гроші з рахунків. При цьому фінустанови запроваджують ліміти на видачу готівки, хоча Центробанк запевняє, що надає достатню кількість купюр.

Журналісти, посилаючись на офіційні дані додають, що у лютому цьогоріч, до початку американсько-ізраїльської військової операції, інфляція в Ірані становила 47,5% у річному вираженні.

До випуску банкноти номіналом 10 мільйонів ріалів, найбільшою в Ірані була купюра у 5 мільйонів ріалів. Там вона з'явилась в обігу на початку лютого 2026-го.
https://suspilne.media/1269862-iranska- ... rialiv-ft/
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 12:31

  andrijk777 написав:.........
Наша війна також нормальна.
У нашій війні одна проблема - влада не хоче її закінчувати, відповідно продовжує знищуватись держава Україна. Вона втрачає людей, втрачає "майно", втрачає території, бере кредити і т.д.
Просто очевидно що війна зайшла в тупик. Нічого не змінюється, лиш гинуть люди. Якби були нормальні люди при владі - то логічний варіант - її закінчити заради народу. Але на народ наплювати і тій і тій стороні.

Наша война не "нормальная".
Может, ошибаюсь, но не припомню ни одной войны, в которой часть народа (относительно небольшая) воюет, а остальная страна живёт, почти не замечая войны. Или замечая исключительно "благодаря" обстрелам и блекаутам. которые устраивает враг.
Не помню ни одной войны, в которой страна воюет только благодаря финансовой и военной (поставками оружия) поддержке со стороны. Когда война идёт уже 4 года, а никакого "перевода экономики на военные рельсы" вообще нет даже намёка.
