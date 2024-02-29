Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 13:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Проблема не в цьому.
Проблема - що чим дальше тим гірше.
Не підходить сьогоднішній мир - то завтра отримаєте гірший + ще втрати за сьогодні.

Я не питаю, в чому проблема.
Я питаю: в чому полягає СЬОГОДНІШНІЙ МИР? Які його умови?
Знайди мені посилання на високопосадовця з російського боку, який ОЗВУЧИВ УМОВИ СЬОГОДНІШНЬОГО МИРУ?
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 28 бер, 2026 13:19, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 13:13

ЛАД
ЛАД написав:
"У Ирана ракеты заканчиваются"


ізраїльтяни краще освідомленні на цю тему

Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 13:32

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:На что из всего перечисленного вы можете согласиться? Хотя бы в принципе?
Повторю, что такое "финский вариант" для нас сегодня понятно и доступно, по-моему, даже 10-класснику. И это включает всё перечисленное.
И, кстати, "финский вариант" не предусматривает оккупации и сдачи военных или ещё кого-то (в т.ч. "Шамана, Песікота та Будівельника"). Вы слишком преувеличиваете своё значение для мировой истории. Но да, призывать к "непримиримой борьбе с РФ" вы не сможете.
Добавлю.
Любые пропозиції должны учитывать цели и желания противника. Если действительно хотят договориться. Захват Донбасса, по-моему, не было целью Путина.
Тем более, мы в положении проигрывающей стороны, хотя и оказывающей жёсткое сопротивление.

Добре. Які на вашу думку умови мирного договору реальні на даний момент?
Кордон:
по ЛБЗ? по Дніпру? по Збручу?
Хто президент:
Зеленський? Янукович? Медведчук?
Чисельність ЗСУ і дальність ракетного озброєння?
Зовнішня політика: нам дозволять вступати в ЄС? СНД? тайожний союз? ОДКБ?
Це так, чернетки, ви цілком можете писати свої позиції.

Не возьмусь ответить.
Границы, скорее всего, по ЛБЗ.
Всё остальное...
У нас уже почти 4 года не было прямых контактов с РФ - после апреля 2022. Мы понятия не имеем о требованиях/желаниях Путина.
Численность ЗСУ - вполне лостаточно 200 тыс. для мирного времени. Реально у нас больше и не будет. Могут потребовать и меньше, но если рассчитывать на прочный мир, то можно пойти и на меньшую цифру.
Дальность ракет вряд ли можно считать очень принципиальным вопросом - мы очень долго воевали без дальнобойных ракет (да и сегодня их не много применяем) и это не мешало нам оказывать достойное сопротивление.
Президентом, скорее всего, не будет ни один из них.

Но, вообще, у вас подход, предполагающий "вооружённый мир" - не знаю, как правильно назвать. Мир, предусматривающий возможность войны в более или менее скором будущем.
Если ориентироваться на "финский вариант", то он не предполагает войну ни в каком виде. Бандерлог приводил данные об условиях финского мира - там армия явно была не способна воевать ни при каких условиях и вооружении.
Не уверен, что мы можем рассчитывать на что-то другое без очень серьёзного давления Запада, особенно США, на РФ. К сожалению, со стороны Трампа этого не наблюдается. Со стороны Байдена тоже не было.

А, вообще, "если бы президентом был я", то, наверно/возможно, поступил бы следующим образом.
1. Провести прямые переговоры с Путиным. чтобы хотя бы получить представление о его требованиях.
2. Составить хотя бы проект договора, как было весной 2022. Очень вряд ли он будет хорошим для нас.
3. Провести референдум, на который выставить, с одной стороны, этот проект договора, а, с другой стороны, альтернативу - продолжение войны.
Голосование исключительно открытое, никакого тайного.
Для выбравших второй вариант тут же принятие присяги и ВЛК. Не обязательно немедленное направление в армию, возможно, зачисление в резерв (просто их может оказаться слишком много). Но при этом обязательно указание места жительства. Если потом человека на этом месте не окажется, то объявление во всеукраинский розыск и потом штрафбат или хотя бы в штурмовики. Без вариантов.
Естественно, всё это должно быть объявлено до референдума, чтобы люди чётко понимали, за что они голосуют.
4. В зависимости от результатов референдума либо подписывается договор, либо продолжается война, но уже на других условиях общественного договора, без рассказов о "праве свободного передвижения" и пр.
Это так, вкратце и вчерне.
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 13:34

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Проблема не в цьому.
Проблема - що чим дальше тим гірше.
Не підходить сьогоднішній мир - то завтра отримаєте гірший + ще втрати за сьогодні.

Я не питаю, в чому проблема.
Я питаю: в чому полягає СЬОГОДНІШНІЙ МИР? Які його умови?
Знайди мені посилання на високопосадовця з російського боку, який ОЗВУЧИВ УМОВИ СЬОГОДНІШНЬОГО МИРУ?

Ну вже рік тривають активні переговори. Напевно потрібно питатись людей, які в них беруть участь, а не тут на форумі.
Нажаль наша влада(та і влада РФ і влада США) не кажуть правду. Тому я не знаю.

Але я на 100% впевнений що умови миру(з боку РФ) існують(і існували в минулому), але очевидно вони не підходять Зеленському.
Аналогічно як і існують умови миру(з боку України) які не підходять путіну.
andrijk777
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 13:37

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Интересная статья - Европа снижает климатические цели, чтобы смягчить энергетический шок, вызванный войной с Ираном. - https://www.reuters.com/markets/commodities/europe-scales-back-climate-goals-ease-iran-war-energy-shock-2026-03-26/
Германия, крупнейшая экономика ЕС, планирует в ближайшие несколько лет построить около 36 гигаватт газовых электростанций, добавила она, что является ярким свидетельством того, как энергетическая безопасность ставится выше климатических целей.

Дивна логіка: Німеччина, імпортер природнього газу, вирішила збудувати 36 ГВ газових електростанцій, щоб помякшити енергетичний шок, викликаний зменшенням доступності газу на світовому ринку в звязку з бойовими дія в Перській затоці?

Ну, я так понимаю, это решение приняли не сегодня.
Иранскую войну не предвидели.
Но меня больше влохновила структура их импорта - 60% газа из США. Рисковые ребята.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 28 бер, 2026 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 13:46

1.Відразу облом. Путін на це не піде. :D
2.Очевидно - договір повинен бути узгоджений з РФ. Це власне і хоче знати sashaqbl . Умови цього договору.
3.При таких умовах - 99% буде "За". Це прям очевидно. :D :D
4.Результат - "За".
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 13:50

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Проблема не в цьому.
Проблема - що чим дальше тим гірше.
Не підходить сьогоднішній мир - то завтра отримаєте гірший + ще втрати за сьогодні.

Я не питаю, в чому проблема.
Я питаю: в чому полягає СЬОГОДНІШНІЙ МИР? Які його умови?
Знайди мені посилання на високопосадовця з російського боку, який ОЗВУЧИВ УМОВИ СЬОГОДНІШНЬОГО МИРУ?

Ладно с того боку - детали на 99.999% согласованного плана (с этого боку) вы привести можете?
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 13:57

  andrijk777 написав:
1.Відразу облом. Путін на це не піде. :D
......

Почему??? - там "глубокая личная неприязнь" к вполне конкретной личности. Будет ли там ЛАД или Порошенко или кто угодно - не принципиально: главное, что бы не этот.
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ладно с того боку - детали на 99.999% согласованного плана (с этого боку) вы привести можете?

Чувак, ти клінічний ідіот чи що? Я хоч раз писав що є погоджений план, що ти в мене питаєш про його деталі?
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 14:07

  prodigy написав:ЛАД
ЛАД написав:
"У Ирана ракеты заканчиваются"


ізраїльтяни краще освідомленні на цю тему

[youtube]r0bA31Ni-TI[/youtube.

Вы же, вроде, разочаровались в Солонине?
Опять стали слушать?
Простите,. смотреть не стал. И не потому, что Солонин. Просто времени жаль.
Израильские оценки я читал. Они примерно совпадают с американскими. Только Израиль больше интересуется не количеством уничтоженных, а количеством оставшихся. И оценивает их достаточно пессимистично. Поэтому настаивает на "продолжении банкета".
Самое интересное, что того же требуют арабские страны Залива - боятся остаться рядом с раненным и разъярённым зверем.
