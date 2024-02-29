Додано: Суб 28 бер, 2026 13:32

sashaqbl написав: ЛАД написав: На что из всего перечисленного вы можете согласиться? Хотя бы в принципе?

Повторю, что такое "финский вариант" для нас сегодня понятно и доступно, по-моему, даже 10-класснику. И это включает всё перечисленное.

И, кстати, "финский вариант" не предусматривает оккупации и сдачи военных или ещё кого-то (в т.ч. "Шамана, Песікота та Будівельника"). Вы слишком преувеличиваете своё значение для мировой истории. Но да, призывать к "непримиримой борьбе с РФ" вы не сможете.

Добавлю.

Любые пропозиції должны учитывать цели и желания противника. Если действительно хотят договориться. Захват Донбасса, по-моему, не было целью Путина.

Тем более, мы в положении проигрывающей стороны, хотя и оказывающей жёсткое сопротивление. На что из всего перечисленного вы можете согласиться? Хотя бы в принципе?Повторю, что такое "финский вариант" для нас сегодня понятно и доступно, по-моему, даже 10-класснику. И это включает всё перечисленное.И, кстати, "финский вариант" не предусматривает оккупации и сдачи военных или ещё кого-то (в т.ч. "Шамана, Песікота та Будівельника"). Вы слишком преувеличиваете своё значение для мировой истории. Но да, призывать к "непримиримой борьбе с РФ" вы не сможете.Добавлю.Любые пропозиції должны учитывать цели и желания противника. Если действительно хотят договориться. Захват Донбасса, по-моему, не было целью Путина.Тем более, мы в положении проигрывающей стороны, хотя и оказывающей жёсткое сопротивление.

Добре. Які на вашу думку умови мирного договору реальні на даний момент?

Кордон:

по ЛБЗ? по Дніпру? по Збручу?

Хто президент:

Зеленський? Янукович? Медведчук?

Чисельність ЗСУ і дальність ракетного озброєння?

Зовнішня політика: нам дозволять вступати в ЄС? СНД? тайожний союз? ОДКБ?

Це так, чернетки, ви цілком можете писати свої позиції. Добре. Які на вашу думку умови мирного договору реальні на даний момент?Кордон:по ЛБЗ? по Дніпру? по Збручу?Хто президент:Зеленський? Янукович? Медведчук?Чисельність ЗСУ і дальність ракетного озброєння?Зовнішня політика: нам дозволять вступати в ЄС? СНД? тайожний союз? ОДКБ?Це так, чернетки, ви цілком можете писати свої позиції.

Не возьмусь ответить.Границы, скорее всего, по ЛБЗ.Всё остальное...У нас уже почти 4 года не было прямых контактов с РФ - после апреля 2022. Мы понятия не имеем о требованиях/желаниях Путина.Численность ЗСУ - вполне лостаточно 200 тыс. для мирного времени. Реально у нас больше и не будет. Могут потребовать и меньше, но если рассчитывать на прочный мир, то можно пойти и на меньшую цифру.Дальность ракет вряд ли можно считать очень принципиальным вопросом - мы очень долго воевали без дальнобойных ракет (да и сегодня их не много применяем) и это не мешало нам оказывать достойное сопротивление.Президентом, скорее всего, не будет ни один из них.Но, вообще, у вас подход, предполагающий "вооружённый мир" - не знаю, как правильно назвать. Мир, предусматривающий возможность войны в более или менее скором будущем.Если ориентироваться на "финский вариант", то он не предполагает войну ни в каком виде. Бандерлог приводил данные об условиях финского мира - там армия явно была не способна воевать ни при каких условиях и вооружении.Не уверен, что мы можем рассчитывать на что-то другое без очень серьёзного давления Запада, особенно США, на РФ. К сожалению, со стороны Трампа этого не наблюдается. Со стороны Байдена тоже не было.А, вообще, "если бы президентом был я", то, наверно/возможно, поступил бы следующим образом.1. Провестипереговоры с Путиным. чтобы хотя бы получить представление о его требованиях.2. Составить хотя бы проект договора, как было весной 2022. Очень вряд ли он будет хорошим для нас.3. Провести референдум, на который выставить, с одной стороны, этот проект договора, а, с другой стороны, альтернативу - продолжение войны.Голосование исключительно открытое, никакого тайного.Для выбравших второй вариант тут же принятие присяги и ВЛК. Не обязательно немедленное направление в армию, возможно, зачисление в резерв (просто их может оказаться слишком много). Но при этом обязательно указание места жительства. Если потом человека на этом месте не окажется, то объявление во всеукраинский розыск и потом штрафбат или хотя бы в штурмовики. Без вариантов.Естественно, всё это должно быть объявлено до референдума, чтобы люди чётко понимали, за что они голосуют.4. В зависимости от результатов референдума либо подписывается договор, либо продолжается война, но уже на других условиях общественного договора, без рассказов о "праве свободного передвижения" и пр.Это так, вкратце и вчерне.